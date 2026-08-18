La vivienda se debate en el Congreso… pero se sufre en las comunidades

Cuando hablamos de vivienda, casi siempre pensamos en grandes cifras: precios del alquiler, hipotecas, falta de oferta, dificultad de los jóvenes para emanciparse o nuevas normas que intentan ordenar una situación cada vez más compleja.

Todo eso es importante, por supuesto.

Pero hay una parte de esta realidad que no siempre aparece en los titulares y que, quienes trabajamos cada día en la administración de fincas, vemos muy de cerca: cómo la crisis de vivienda está cambiando la vida dentro de las comunidades de propietarios.

Porque la vivienda no es solo una cuestión de mercado. Es también una cuestión de convivencia.

Lo que se debate en el Congreso, en los ayuntamientos o en los medios de comunicación, muchas veces termina bajando al portal de cualquier edificio.

Se nota en las juntas de propietarios, en los ascensores, en los patios interiores, en los grupos de WhatsApp y en esas pequeñas tensiones del día a día que, cuando se acumulan, acaban desgastando mucho.

En los últimos años, muchas comunidades han cambiado. Antes era habitual que los vecinos se conocieran, que supieran quién vivía en cada piso y que existiera cierta sensación de pertenencia. Hoy, en muchos edificios, la rotación es constante.

Hay alquileres de corta duración, viviendas compartidas, cambios frecuentes de inquilinos y propietarios que apenas saben quién vive puerta con puerta.

Y esto, aunque pueda parecer un detalle menor, transforma profundamente la convivencia. Cuando nadie se siente parte de una comunidad, cuesta más cuidar lo común. Cuesta más respetar horarios, normas, limpieza, descanso o uso adecuado de las zonas comunes.

No siempre por mala voluntad. Muchas veces, sencillamente, porque no existe ese vínculo mínimo que hace que uno sienta que el edificio también es un poco suyo.

También vemos viviendas con más ocupación de la inicialmente prevista. Y conviene decirlo con cuidado, porque detrás de estas situaciones no siempre hay abuso; muchas veces hay necesidad.

Familias que no pueden acceder a otra vivienda, jóvenes que solo pueden permitirse alquilar una habitación, personas que comparten piso porque no tienen otra alternativa.

Pero esa realidad, aunque tenga una explicación social evidente, también tiene consecuencias en la comunidad: más uso de las instalaciones, más desgaste, más ruidos, más incidencias y, en ocasiones, más conflictos.

A todo ello se suma otro problema silencioso: muchos edificios están envejeciendo. Necesitan obras de conservación, accesibilidad o eficiencia energética. Cubiertas, fachadas, bajantes, ascensores, puertas, calderas o instalaciones comunes que requieren inversiones importantes.

Y ahí aparece otra cara de la crisis: comunidades que necesitan actuar, pero vecinos que no siempre pueden asumir derramas elevadas.

En una junta de propietarios, una derrama no es solo una cifra. Detrás hay pensiones ajustadas, hipotecas, alquileres, familias con gastos acumulados y personas que hacen cuentas antes de levantar la mano para votar.

Quienes administramos fincas lo vemos con frecuencia: muchas decisiones técnicamente necesarias se vuelven emocional y económicamente muy difíciles.

Por eso, creo que las comunidades de propietarios se han convertido en un pequeño espejo de lo que está ocurriendo fuera. En ellas se mezclan el problema del acceso a la vivienda, el envejecimiento del parque inmobiliario, la pérdida de estabilidad vecinal, las dificultades económicas y una convivencia cada vez más frágil.

Y en medio de todo eso está también nuestra profesión. La administración de fincas ha cambiado mucho.

Ya no se trata solo de llevar cuentas, convocar juntas o pedir presupuestos. Hoy muchas veces somos mediadores, traductores de normas, gestores de conflictos y, en ocasiones, casi el primer punto de apoyo cuando una comunidad empieza a tensionarse.

Escuchamos a propietarios enfadados, a presidentes sobrepasados, a vecinos mayores preocupados por una derrama, a familias que no entienden por qué una obra es obligatoria, a residentes que sufren ruidos o a personas que sienten que su edificio ya no es el lugar tranquilo que fue.

Y nuestro trabajo consiste, muchas veces, en intentar poner orden sin perder de vista algo esencial: que detrás de cada puerta hay una historia.

Por eso sería importante que, cuando se hable de vivienda, no se mire solo al precio del metro cuadrado o al número de viviendas disponibles. También habría que mirar a las comunidades donde esas viviendas existen.

A los edificios que sostienen la vida diaria de miles de personas. A los vecinos que comparten portal, gastos, problemas y decisiones.

La vivienda no termina cuando alguien consigue entrar en una casa. Empieza también ahí una convivencia, una responsabilidad compartida y una forma concreta de vivir en sociedad.

Por eso, mientras la vivienda se debate en el Congreso, en las comunidades se vive de una manera mucho más directa. Se sufre en las juntas tensas, en los edificios que necesitan obras urgentes, en los vecinos que ya no se conocen, en los conflictos que nacen de la falta de espacio, de dinero o de estabilidad.

Y quizá ha llegado el momento de escuchar más lo que ocurre en esos portales. Porque muchas veces, para entender de verdad la crisis de vivienda, no hace falta mirar solo a las estadísticas. Basta con entrar en una comunidad de propietarios.

Beatriz González Bosque.

Miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón.