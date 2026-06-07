Volveremos: una inversión en comercio, empleo y futuro para Aragón

En un contexto económico marcado por la incertidumbre, el incremento de costes, la transformación digital y los cambios en los hábitos de consumo, resulta especialmente importante identificar aquellas políticas públicas que demuestran, con datos objetivos, su capacidad para generar actividad económica real.

El programa Volveremos se ha consolidado como uno de los mejores ejemplos de colaboración entre administraciones, empresas, autónomos y consumidores para fortalecer el comercio de proximidad y dinamizar la economía local.

La nueva edición presentada esta semana confirma la madurez de una iniciativa que nació en Zaragoza y que hoy se ha convertido en un referente para todo Aragón. En 2026, Volveremos llegará a 72 municipios aragoneses, contará con cerca de 3.500 establecimientos adheridos y tendrá capacidad para alcanzar a más de 1,1 millones de ciudadanos, lo que supone aproximadamente el 81 % de la población aragonesa.

Además, las administraciones participantes destinarán más de 8,5 millones de euros a un programa que ha demostrado sobradamente su eficacia.

Los resultados obtenidos durante la última campaña son especialmente reveladores. Volveremos generó más de 98 millones de euros en ventas en el conjunto de Aragón, superó el millón de transacciones y registró más de 136.000 usuarios activos. Solo en Zaragoza capital se alcanzaron más de 81 millones de euros en ventas y un retorno económico superior a los 10 euros por cada euro de inversión pública realizada.

Pocas actuaciones pueden acreditar un efecto multiplicador semejante.

Apoyar al comercio local no es gasto público; es una inversión con retorno económico, social y territorial perfectamente medible.

Sin embargo, la verdadera importancia de Volveremos no reside únicamente en las cifras. Su principal valor es haber conseguido que miles de consumidores vuelvan a mirar al comercio local, entendiendo que detrás de cada compra existe un impacto directo sobre el empleo, la actividad económica y la vida de nuestros barrios y municipios.

Desde ATA Aragón valoramos especialmente este aspecto.

Aragón cuenta actualmente con cerca de 98.000 trabajadores autónomos. Muchos desarrollan su actividad en pequeños comercios, establecimientos familiares, empresas de servicios y negocios de proximidad que constituyen una pieza esencial de nuestro tejido productivo.

Detrás de cada persiana abierta hay mucho más que una actividad económica. Hay familias, inversión, esfuerzo, riesgo empresarial y una firme voluntad de generar riqueza y oportunidades en nuestro territorio.

Por ello, resulta especialmente positiva la ampliación del programa a nuevos profesionales y actividades de servicios. Peluquerías, centros de estética, fisioterapeutas y otros profesionales podrán incorporarse a una herramienta que ya ha demostrado su capacidad para generar clientes y actividad económica.

Esta ampliación refleja una realidad que desde ATA defendemos desde hace años: la economía de proximidad va mucho más allá del comercio tradicional. Está formada por miles de profesionales que prestan servicios esenciales y que contribuyen diariamente a la cohesión económica y social de Aragón.

La edición de 2026 incorpora además novedades que evidencian la evolución constante del programa. Entre ellas destaca la posibilidad de compartir saldo acumulado entre usuarios a través de la propia aplicación, una funcionalidad que algunos ya denominan el “Bizum de Volveremos”. Esta medida permitirá aprovechar mejor las bonificaciones generadas y facilitará que los beneficios del programa lleguen a un mayor número de ciudadanos.

Asimismo, se continúa avanzando en la digitalización de los establecimientos participantes y en la mejora de las herramientas tecnológicas disponibles para comercios y consumidores, favoreciendo la adaptación del pequeño negocio a los nuevos entornos digitales.

Pero existe una segunda lectura que no debemos pasar por alto.

Volveremos demuestra que la colaboración público-privada puede ofrecer excelentes resultados cuando existe un objetivo claro y una gestión eficaz. Las administraciones aportan recursos e impulso; los comercios y autónomos generan actividad económica; y los ciudadanos responden apoyando a los negocios de proximidad.

Es una fórmula que funciona porque beneficia a todos.

Especialmente en una comunidad como Aragón, donde la vertebración territorial continúa siendo uno de nuestros grandes desafíos. Mantener actividad económica significa mantener empleo. Mantener empleo significa fijar población. Y fijar población es una condición imprescindible para garantizar el futuro de numerosos municipios y comarcas.

Los autónomos no viven de las subvenciones.

Los autónomos viven de sus clientes.

Y precisamente por eso Volveremos ha demostrado ser una iniciativa inteligente. No sustituye al mercado ni genera dependencia. Al contrario, incentiva el consumo, atrae clientes hacia los negocios de proximidad y fortalece el tejido empresarial existente.

Por supuesto, siguen existiendo retos pendientes. La simplificación administrativa, la reducción de cargas burocráticas, una fiscalidad más favorable al crecimiento empresarial, la seguridad jurídica y la mejora de las condiciones para contratar continúan siendo prioridades para miles de autónomos. Pero reconocer lo que aún queda por hacer no debe impedir valorar aquello que funciona.

En ATA Aragón creemos que apoyar a quienes emprenden, arriesgan e invierten no es una cuestión ideológica ni una medida coyuntural. Es una apuesta estratégica por el empleo, por la competitividad y por el futuro económico de nuestra Comunidad.

El mejor programa de apoyo al comercio no es el que más dinero reparte, sino el que consigue que los ciudadanos vuelvan a elegir a sus autónomos y pequeños negocios.

Y en eso, Volveremos ha demostrado que Aragón puede seguir siendo un referente para toda España.