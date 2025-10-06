Día Mundial de la Arquitectura 2025: Arquitectura que cuida

En el Día Mundial de la Arquitectura, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) quiere reconocer, defender y reivindicar la Arquitectura que cuida.

Una Arquitectura que cuida de las personas y su salud, respetando su diversidad y promoviendo la igualdad y la cohesión social; la que cuida del patrimonio, protegiéndolo y salvaguardando la idiosincrasia de los entornos urbanos, del territorio y del paisaje; la que cuida y fomenta la cultura para garantizar el progreso de los pueblos y el bienestar de la población; y la que cuida y preserva la biodiversidad de nuestro país y del planeta en un contexto de crisis climática marcado por fenómenos meteorológicos adversos, como incendios, lluvias torrenciales, inundaciones y periodos de sequía, que, por desgracia, cada vez son más habituales e intensos.

De esa Arquitectura que cuida, en el sentido más amplio, dejan constancia las obras reconocidas en las cuatro ediciones de los Premios ARQUITECTURA: desde las 40 viviendas de alquiler en Sant Feliu de Llobregat y las 85 viviendas sociales de Cornellà, hasta infraestructuras hospitalarias como el edificio UCI-COVID del Parc Sanitari Pere Virgili, en Barcelona, y la residencia geriátrica Son Caulelles, de Portol.

También destacan instalaciones educativas, como la Escuela Inicial 140 en Santa Cruz de Villacurí (Ica, Perú); de carácter cultural, como el Museo Helga de Alvear en Cáceres, el Espai Santa Eulàlia en Gironella o la Biblioteca de los Mil Soles en Madrid; la rehabilitación de la Fábrica de Tabacos y Cinema Victoria en Santa Cruz de Tenerife, y la estabilización del sistema de Cuevas Antrópicas Urbanas en Tomelloso (Ciudad Real).

Entre los proyectos de regeneración urbana, figuran la Agrociudad Gagarine Truillot en Ivry-sur-Seine (Francia) y las intervenciones como el acondicionamiento de los espacios públicos de la Explanada del Horizonte, en Porticelo (Pontevedra), así como infraestructuras que protegen la biodiversidad del planeta, como el Refugio de Aves y Mamíferos y Depósito de Agua en Luxemburgo, y las estrategias de Renaturalización de Cauces Hidrológicos Urbanos de Santa Cruz de Tenerife y de Restauración Fluvial del Río Manzanares, en Madrid.

Solo son algunos ejemplos. Frente a la incertidumbre y la inestabilidad que provocan el calentamiento global, los problemas de acceso a una vivienda digna y asequible, el desarrollo exponencial de las tecnologías y la cuarta revolución industrial, y el aumento de las desigualdades, la Arquitectura que cuida que va “más allá de las soluciones cortoplacistas, adoptando enfoques que refuerzan la capacidad del entorno construido para resistir, adaptarse y reconstruirse”, y promoviendo “la equidad, especialmente en tiempos disruptivos y de crisis”, no es una opción. Debe ser la tendencia.

Por eso, reconociéndola, defendiéndola y reivindicándola, en este Día Mundial de la Arquitectura, desde el CSCAE queremos reconocer también el rigor, la profesionalidad y el compromiso de todos los arquitectos y arquitectas de nuestro país. Porque, sensibles a las diferentes realidades que conviven en nuestro territorio, atendiendo a las demandas de la población y acompañándola, proyectan, dirigen obras, construyen, rehabilitan, investigan, innovan y divulgan para mejorar el bienestar y la salud de las personas, para contribuir al reequilibrio territorial y ayudar a que nuestros pueblos y ciudades estén más preparados frente al cambio climático con infraestructuras preventivas.

Porque, gracias a su conocimiento, a su talento y a un trabajo que, a menudo, se desarrolla en la sombra y no siempre está reconocido socialmente, los arquitectos y arquitectas de nuestro país están contribuyendo a crear entornos más amables, justos y sostenibles, apostando por una Arquitectura de calidad que cuida sin distinción.

Marta Vall-Llosera, Presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España