Deberes de principio de curso

Ahora que ya estamos en otoño, que empieza a hacer fresco, que acortan los días, que hemos vuelto al cole, que ya se ha celebrado el Debate sobre el Estado de la Comunidad, es momento de recordar que hay muchos asuntos pendientes en Aragón y España.

En CSIF estamos vigilantes y tenemos una lista de deberes para nuestros gobernantes en este principio de curso. El objetivo debe ser mejorar los servicios públicos y las condiciones laborales de los empleados públicos. Esa es la meta a la que aspiramos a final de curso.

Hemos seguido con interés (y cierto escepticismo) los anuncios que hizo esta semana el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad.

Hay algunas propuestas que nos gustan, aunque está por ver si finalmente se llevan a cabo y cuándo. Y hay otras medidas anunciadas que rechazamos rotundamente.

Empezamos por las primeras, las buenas. Aplaudimos los proyectos anunciados para la construcción de un nuevo hospital Royo Villanova y un nuevo centro de salud en Arcosur. Llevamos mucho tiempo denunciando que el Royo Villanova se ha quedado pequeño, hay graves problemas de espacio, sus urgencias se saturan con frecuencia. Hemos pedido muchas veces una ampliación o un nuevo hospital para dar servicio a la Margen Izquierda de Zaragoza, que ha crecido mucho en población.

El nuevo hospital tendría un coste de 200 millones, según anunció el presidente, pero nuestra duda es cómo se va a financiar. Tanto en Aragón como en España tenemos los presupuestos prorrogados, lo que dificulta mucho la financiación de nuevos proyectos.

Pedimos a los gobiernos y los partidos que se sienten a negociar, que lleguen a acuerdos, que pacten. Y que nos escuchen a las fuerzas sindicales, que tenemos mucho que decir y que aportar.

También le pedimos al Gobierno de Aragón que nos escuche en materia de Educación. Somos el sindicato mayoritario y defendemos la escuela pública como garante de la calidad educativa y la igualdad de oportunidades.

Por eso rechazamos rotundamente la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso, que anunció el presidente en las Cortes. Los recursos económicos deben destinarse a mejorar la red pública, tanto las infraestructuras como las plantillas, no a financiar el negocio de la red concertada.

También rechazamos los convenios con centros privados para la etapa de 0 a 3 años. Defendemos que la educación de los más pequeños debe realizarse en escuelas infantiles públicas.

Estamos mejorando las condiciones laborales de los docentes en Aragón, gracias al acuerdo que firmó CSIF el año pasado, pero aún queda mucho por mejorar. Queremos que se dignifique nuestra profesión.

Pedimos que se cumpla el acuerdo de reducción de ratios, más personal docente y no docente para atender la diversidad, mejoras en las infraestructuras, construcción de nuevos centros y reformas de los actuales (por ejemplo, para adaptarlos a las situaciones de altas temperaturas, que cada vez son más frecuentes a principio y final de curso).

Arrastramos carencias y problemas desde hace mucho tiempo, como la alta tasa de interinidad, por encima del 30%. O los problemas por la falta de personal administrativo en el servicio provincial de Educación, que provoca retrasos vergonzosos en trámites, cobertura de bajas o cobros de complementos.

Hay deberes pendientes en muchos sectores, como en la Sanidad. Nos concentramos hace diez días en la puerta del Clínico en Zaragoza por el bloqueo en las negociaciones del Estatuto Marco. Y este próximo 1 de octubre iremos a manifestarnos ante la sede del Ministerio de Sanidad en Madrid.

El Estatuto Marco es la norma básica que regula las condiciones de trabajo de todo el personal del sistema nacional de salud (un millón de personas en España; 28.000 en Aragón). Exigimos mejoras en las condiciones laborales, en la jornada, en la clasificación profesional, en las retribuciones y el derecho a la jubilación voluntaria anticipada, entre otras medidas. Estas mejoras revertirán en una mejor atención sanitaria para la ciudadanía.

Estamos esperando a que nos convoquen para la Mesa de la Función Pública en Aragón, que lleva meses sin celebrarse. Hay muchos asuntos pendientes en Educación, Sanidad, Justicia y Administración General de la Comunidad Autónoma. Ahí iremos con nuestra lista de propuestas y deberes de inicio de curso. Y siempre con nuestro talante negociador por bandera.