Alberto Izquierdo, representante del PAR en las Cortes de Aragón, afirmó en este medio que Teruel Existe ha retrasado por diez años la ejecución de la línea de alta tensión de REE Mezquita-Platea debido a "las alegaciones y acciones judiciales llevadas a cabo por este híbrido político-social". No hay en las palabras de Alberto Izquierdo un ápice de verdad.

Como se verá a continuación, lo que queda es un político estigmatizando a la sociedad civil que se ha movilizado contra la tramitación y diseño de una infraestructura, no contra la infraestructura en sí. Alberto Izquierdo no se pregunta por las razones de las personas que se enfrentan judicialmente al Gobierno de España y a REE, como si eso fuera gratis o un divertimento. Alberto Izquierdo es más de obviar las causas y pasar a los insultos tachando a quienes discrepan de "talibanes, agoreros y estreñidos". Veamos qué clase de proyecto político oculta semejante alarde de ordinariez.

Ha sido la Plataforma Aguilar Natural, no Teruel Existe, quien ha demandado por lo contencioso-administrativo la Autorización de la línea Mezquita-Platea. El contencioso-administrativo es el procedimiento legal que en un Estado de derecho permite a los ciudadanos impugnar actos de la Administración Pública. Las palabras de Alberto Izquierdo sugieren que los ciudadanos deben quedar inermes ante un desafuero. Es de una gravedad evidente que un político tenga problemas con las garantías del Estado de derecho.

Ha sido la Plataforma Aguilar Natural y una serie de particulares quienes han denunciado la presunta comisión de delitos ecológicos y prevaricación ambiental a propósito de la línea Mezquita-Platea. ¿Qué debe hacer un ciudadano ante el delito? ¿Apartar la vista? ¿Eso es lo que defiende Alberto Izquierdo, la ilegalidad a cambio de un supuesto bien mayor? Estas inclinaciones no parecen, desde luego, inéditas en la biografía de este señor.

Alberto Izquierdo no se limitó a mentir y a retratar sus credenciales democráticas, también dejó patente sus altas cualidades para la demagogia. Así, vinculó el apagón del 28 de abril a la línea Mezquita-Platea con el ardid de mencionar la "necesidad del desarrollo urgente de las infraestructuras eléctricas de transporte". Es una afirmación tanto más risible por cuanto que el PAR, que en materia energética no es más que un pobre subalterno del PSOE, ha recibido la desautorización más contundente de su patrona: ya se han “descartado hipótesis”: no fue un problema de cobertura, ni de reserva, “ni del tamaño de las redes”, decía la ministra Sara Aagesen.

En realidad, las advertencias que se han realizado hasta el momento sobre los problemas de estabilidad de la red eléctrica de transporte devienen de la masiva incorporación de renovables. De hecho, podemos concretar que el problema es el modelo de macrocentrales renovables que la Troika del Megavatio (PSOE, PP, y su epígono, el PAR) defienden. La puesta en marcha de estas centrales se ha realizado sin dispositivos como baterías, inversores y compensadores que mejoren su integración en la red. ¿Con qué motivo? Podemos aventurar que a fin de abaratar los costes de la inversión a promotores como Forestalia, de quien Alberto Izquierdo es fiel adalid.

Otro problema asociado a la masiva generación renovable, y que, a priori, Alberto Izquierdo ignora, es la carencia de protocolos de actuación renovados. En 2022 la CNMC lanzaba su primer sandbox para el control de tensión en la red eléctrica de transporte ante un escenario de elevada producción de renovables. Sin embargo, en mayo de 2025 aún no está la resolución de la CNMC y el pasado 28 de abril un texto de estas características habría más que ayudado a reducir la sobretensión en la red de transporte.

Alberto Izquierdo es un hombre que no parece entender ni apreciar el Estado de derecho, pero que tampoco da muestras de saber de lo que habla. Es un hombre obsesionado con los discrepantes. Es un hombre que trata de ser más rápido que la realidad. Parafraseando a Makinavaja, su proyecto político "es más nocivo que una lechuga de Chernobyl".

Ivo Inigo. Plataforma Aguilar Natural