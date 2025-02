Partamos de la base de que el cierre de la línea Zaragoza-Teruel Sagunto es necesario. Pero por matizar: es necesario ese cierre si luego de este largo periodo sin tren, vamos a estar mejor. Esa es la pregunta que creo que no nos hacemos: ¿mejorará la vida de los usuarios del tren después de estos nueve meses sin servicio?

Yo creo que no. Porque las obras se han acometido con el brío de que son imprescindibles para mejorar, y lo que les ha faltado es ambición. Podríamos, ya que paramos, arreglar el fallo de colocación de los postes de la catenaria, que están donde debería ir la segunda vía del corredor Cantábrico-Mediterráneo. Para mí es una señal de que no tienen ningún interés en poner en marcha este corredor. Es para reflexionar por qué en Teruel nos contentamos con eso de “Virgencita, que me quede como estoy”, como si no tuviéramos derecho a algo mejor.

Oía estos días a una de las usuarias entrevistadas con motivo del cierre decir que “no podemos estar quejándonos todo el rato”. Hombre, todo el rato no, pero cuando hay motivos hay que quejarse siempre. Por eso, aquí viene un listado de quejas. La primera: cerrar cinco días antes de la fiesta de Las Bodas de Isabel, declarada de Interés Nacional, posiblemente la fiesta medieval más importante de España y que recibe a 60.000 personas (una gran mayoría procedente de la Comunidad Valenciana y Zaragoza), parece como poco inoportuno. A nadie se le ocurriría dejar a Valencia sin transporte ferroviario una semana antes de las Fallas o a Zaragoza una semana antes de las fiestas del Pilar, ¿verdad?

La segunda queja: este sistema tan dinámico que han montado para suplir los trayectos con buses, taxis y VTC va a exigir una logística impecable (que no niego que la tengan) pero es todo digital. ¿Y las personas mayores? O las que no tienen ordenador, o no se apañan con él. Con lo fácil que era ir a la taquilla e interactuar con una persona… Por cierto, estaremos vigilantes para que este personal, que es imprescindible para el buen uso del transporte de pasajeros, no sufra ninguna merma, que ya sabemos que aquí, cuando pierdes algo, suele ser para siempre. En Teruel tenemos la lección muy aprendida.

Y luego está la naturaleza humana. Esto no es una queja, es una constatación: el primer día ya se habían agotado las plazas para viernes y domingo hasta abril. Normal, la gente previsora, la que se maneja bien en el mundo digital, ya ha visto venir los problemas y ha copado las plazas. Legítimamente, por supuesto, pero de nuevo hemos dejado fuera al viajero analógico, al casual o al que tenga una urgencia o quiera improvisar.

Como amante confeso del ferrocarril, y como defensor acérrimo de que Teruel no pierda ni una sola vía de comunicación, tengo la sensación de que las cosas se van a ir asentando, los trayectos se irán acomodando y los nietos sacarán a los abuelos los billetes del viaje con su móvil. Todo tiene solución. Lo que de verdad me quita el sueño es que estos meses (ojalá sean nueve y no más) van a hacer que los viajeros pierdan esa relación con el tren que los acerca o los saca de Teruel. Que el viajero descubra otras formas de viajar (bus, coche, vehículos compartidos) y la línea pierda viajeros y nunca los recupere. Que se produzca una desafección hacia un medio de transporte vertebrador, ecológico y social. Que perdamos un pedacito más de nuestra identidad. Por eso, contra la opinión de quien prefiere no quejarse todo el rato, desde el Movimiento ciudadano Teruel Existe nos vamos a quejar siempre que veamos que algo nos hace perder derechos. Pero no se equivoquen: lo haremos por amor. Por amor a nuestra tierra y al tren que nos conecta y nos vertebra.

*Manolo Gimeno, portavoz del Movimiento ciudadano Teruel Existe