Cámara Zaragoza impulsa la FP Dual con un programa de asesoramiento gratuito para las empresas aragonesas
La iniciativa, financiada por el Fondo Social Europeo y la Cámara de España, ofrece a las pymes diagnóstico, tutorización y acompañamiento personalizado.
Cámara Zaragoza participa en el programa FPyME, un servicio gratuito de información, asesoramiento y apoyo técnico dirigido a las empresas de la provincia para facilitar su participación en la Formación Profesional Dual.
El objetivo principal de esta iniciativa es acercar este modelo formativo al tejido empresarial local, ayudando a las pymes a cubrir sus necesidades de perfiles cualificados y a estructurar planes de aprendizaje eficaces dentro de sus propias instalaciones.
A través de FPyME, un técnico especializado de la Cámara acompaña a las empresas de Zaragoza a lo largo de todo el proceso: desde la identificación de puestos susceptibles de acoger aprendices de FP Dual y la selección de los títulos formativos más adecuados, hasta la tramitación de los requisitos de tutorización empresarial y la coordinación con los centros de formación profesional.
Soluciones a medida para la pyme zaragozana
La Formación Profesional Dual permite a las empresas participar activamente en la capacitación de sus futuros profesionales, adaptando el aprendizaje a las demandas reales del puesto de trabajo.
Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas no dan el paso por falta de información sobre los trámites administrativos o la gestión interna que requiere.
"Queremos que ninguna pyme de Zaragoza se quede fuera de la FP Dual por dudas operativas o falta de recursos. FPyME ofrece ese puente directo entre el centro de estudios y el día a día de la empresa, de forma totalmente gratuita y personalizada", destacan desde la Cámara de Comercio de Zaragoza.
Entre los servicios que incluye el programa destacan:
- Diagnóstico de necesidades: Análisis individualizado de la empresa para detectar qué perfiles de FP Dual se ajustan mejor a su actividad.
- Acompañamiento en la tutorización: Pautas y formación para los tutores de la empresa encargados de guiar al estudiante.
- Vinculación con centros educativos: Conexión directa con los institutos y centros que imparten las familias profesionales requeridas en la provincia.
Cómo solicitar el servicio
Las empresas interesadas en obtener información o solicitar el asesoramiento gratuito pueden contactar con el Área de Empleo, Formación Profesional y Emprendimiento de Cámara de Comercio de Zaragoza a través del correo electrónico fpdual@camarazaragoza.com o del teléfono 681 230 605.