La iniciativa, financiada por el Fondo Social Europeo y la Cámara de España, ofrece a las pymes diagnóstico, tutorización y acompañamiento personalizado.

Cámara Zaragoza impulsa la FP Dual con un programa de asesoramiento gratuito para las empresas aragonesas

Cámara Zaragoza participa en el programa FPyME, un servicio gratuito de información, asesoramiento y apoyo técnico dirigido a las empresas de la provincia para facilitar su participación en la Formación Profesional Dual.

El objetivo principal de esta iniciativa es acercar este modelo formativo al tejido empresarial local, ayudando a las pymes a cubrir sus necesidades de perfiles cualificados y a estructurar planes de aprendizaje eficaces dentro de sus propias instalaciones.

A través de FPyME, un técnico especializado de la Cámara acompaña a las empresas de Zaragoza a lo largo de todo el proceso: desde la identificación de puestos susceptibles de acoger aprendices de FP Dual y la selección de los títulos formativos más adecuados, hasta la tramitación de los requisitos de tutorización empresarial y la coordinación con los centros de formación profesional.

Soluciones a medida para la pyme zaragozana

La Formación Profesional Dual permite a las empresas participar activamente en la capacitación de sus futuros profesionales, adaptando el aprendizaje a las demandas reales del puesto de trabajo.

Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas no dan el paso por falta de información sobre los trámites administrativos o la gestión interna que requiere.

"Queremos que ninguna pyme de Zaragoza se quede fuera de la FP Dual por dudas operativas o falta de recursos. FPyME ofrece ese puente directo entre el centro de estudios y el día a día de la empresa, de forma totalmente gratuita y personalizada", destacan desde la Cámara de Comercio de Zaragoza.

Entre los servicios que incluye el programa destacan:

Diagnóstico de necesidades : Análisis individualizado de la empresa para detectar qué perfiles de FP Dual se ajustan mejor a su actividad.

: Análisis individualizado de la empresa para detectar qué perfiles de FP Dual se ajustan mejor a su actividad. Acompañamiento en la tutorización : Pautas y formación para los tutores de la empresa encargados de guiar al estudiante.

: Pautas y formación para los tutores de la empresa encargados de guiar al estudiante. Vinculación con centros educativos: Conexión directa con los institutos y centros que imparten las familias profesionales requeridas en la provincia.

Cómo solicitar el servicio

Las empresas interesadas en obtener información o solicitar el asesoramiento gratuito pueden contactar con el Área de Empleo, Formación Profesional y Emprendimiento de Cámara de Comercio de Zaragoza a través del correo electrónico fpdual@camarazaragoza.com o del teléfono 681 230 605.