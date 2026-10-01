Espacio Zity tendrá una nueva carpa en las Fiestas del Pilar. Espacio Zity Zaragoza

El nuevo espacio contará con zonas para sentarse y una programación propia que se suma a la oferta del recinto de Valdespartera.

Espacio Zity estrena El Jardín de Caja Rural de Aragón, una nueva carpa más verde con un ambiente diferente

Espacio Zity incorpora este año una nueva propuesta a su recinto de Valdespartera con la incorporación de El Jardín de Caja Rural de Aragón.

La nueva carpa se presenta como un espacio diferente dentro del recinto, con un ambiente más verde, zonas para sentarse y una programación propia durante las Fiestas del Pilar.

Un nuevo espacio para disfrutar de otro ambiente

El Jardín de Caja Rural de Aragón se incorpora a los cuatro espacios con los que ya cuenta Espacio Zity y eleva a cinco el número de propuestas dentro del recinto este año.

La nueva carpa contará con una programación propia que se sumará a la oferta del recinto.

El nuevo espacio busca ofrecer un ambiente diferente al resto del recinto, que contará con césped y espacios habilitados para sentarse y hacer una pausa entre las diferentes propuestas de la noche, sin dejar de disfrutar de la música y de la compañía.

Con esta propuesta, el objetivo es ofrecer otra alternativa para quienes quieran vivir los Pilares a otro ritmo.

Música y zonas de descanso

El Jard-In contará con una programación propia durante las nueve noches de Espacio Zity.

La propuesta incluirá el reparto diario de camisetas retro de edición limitada y las batallas de aura, que se celebrarán los días 9, 12, 15, 16 y 17 de octubre después de los conciertos principales.

La música también tendrá su espacio en esta nueva carpa, con sesiones de DJ a partir de medianoche todas las noches.

Además, la zona de descanso permanecerá disponible durante toda la jornada para quienes quieran hacer una pausa entre las distintas propuestas del festival.

Junto al Jard-In se situará también la Rural-Go, un espacio personalizado de Caja Rural de Aragón que volverá a estar presente en Espacio Zity.

Los asistentes, además, podrán disfrutar allí, un año más, de maquillaje gratuito.

Espacio Zity incorpora nuevas propuestas

Espacio Zity incorpora novedades en cada edición.

En 2024, por ejemplo, incorporaron un muro acústico para minimizar las molestias de los vecinos, además de una nueva carpa.

Hace un año, una de las propuestas fue la Isla de Endesa pensada como un punto de encuentro dentro del recinto para todos los visitantes.

En esta edición, la novedad será El Jardín de Caja Rural de Aragón, pensado para ofrecer un espacio más relajado.

De esta forma, cada año se incorporan nuevos elementos a un recinto que ofrece distintas experiencias al público durante las Fiestas del Pilar.