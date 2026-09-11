Estos son los puntos limpios de Zaragoza para tirar residuos que no van al contenedor: materiales y ubicaciones

La ciudad cuenta con puntos limpios fijos, móviles y de proximidad para depositar desde textiles hasta aparatos electrónicos o muebles.

Seguro que alguna vez te ha sobrado aceite vegetal usado y no has sabido dónde tirarlo, o se te ha roto la olla exprés y te has preguntado, ¿y esto dónde lo tiro?

Pues bien, en Zaragoza existen los “puntos limpios”, que son contenedores donde los vecinos pueden desprenderse de determinados tipos de residuos domésticos y así darle un tratamiento de reciclado adecuado y evitar contaminar el medioambiente.

¿Dónde se encuentran los puntos limpios en Zaragoza?

En Zaragoza podemos encontrar tres tipos de puntos limpios: fijos, móviles y de proximidad. Cada uno tiene unas características y un funcionamiento diferente.

Los puntos limpios fijos permanecen siempre en el mismo lugar y cuentan con diferentes contenedores para depositar los residuos. Una vez allí, un operario informa a los usuarios sobre dónde deben depositarlos.

El horario es de lunes a sábado de 7.30 a 20.30 horas, y los domingos de 8.00 a 14.30 horas.

Actualmente la ciudad cuenta con cuatro instalaciones fijas en funcionamiento y se encuentran en:



Cogullada - Calle Nuestra Señora de Lagunas.

Torrero - Camino de las Canteras.

Universidad-Delicias - Avenida de Gómez Laguna.

Valdespartera - Calle Centauros del Desierto.

Si lo que se busca es una opción más cercana al domicilio, los puntos limpios móviles son camiones que recorren los distintos barrios de la ciudad y realizan un total de 69 paradas.

Esta posibilidad permite acercar la recogida de los materiales a los vecinos, pero no es la única alternativa disponible.



Además de estas instalaciones, Zaragoza cuenta con los puntos limpios de proximidad, una alternativa pensada para facilitar a los vecinos el reciclaje de determinados desechos de una forma más cómoda y sin necesidad de desplazarse hasta uno de los puntos fijos.

Están instalados en la vía pública y permanecen disponibles las 24 horas del día. En total, la capital aragonesa dispone de seis.

Actur - Plaza Ortilla, 18.

Centro - Glorieta de Esperanto.

Delicias - Francisco de Goya, frente a la calle Calatayud.

El Rabal - Calle Muel, 15.

Las Fuentes - Paseo Vicente Cazcarra con calle María de Aragón.

San José - Avenida Cesáreo Alierta, frente al Colegio Agustín Gericó.

Mapa de los puntos limpios de Zaragoza. E.E

¿Qué podemos tirar en los puntos limpios?

No todos los puntos limpios admiten los mismos materiales. Por eso, antes de acercarse, conviene saber qué materiales admiten depositar en cada uno.

En los puntos limpios fijos se pueden depositar, entre otros, los siguientes residuos:

Escombros: máximo 10 sacos pequeños al día de hasta 60 litros

al día de Chatarra y metales

Aparatos de intercambio de temperatura (frigoríficos, aparatos de AC, radiadores, electrodomésticos con CFC): máximo un aparato de cada tipo por usuario y día.

por usuario y día. Grandes aparatos electrodomésticos ( >50 ): máximo un aparato de cada tipo por usuario y día

): máximo un aparato de cada tipo por usuario y día Residuos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño.

Monitores y pantallas

Textiles, ropa y calzado

Muebles y enseres

Papel / cartón

Envases de vidrio

Envases ligeros

Pilas (alcalinas/salinas) y de botón

Sistemas informáticos y de telefonía

Aceites vegetales usados de procedencia particular (aceites domésticos)

Lámparas/fluorescentes (lineales y compactas) de descarga (vapor de mercurio, sodio, halogenuros metálicos) LED, bombillas de bajo consumo: 5 unidades por usuario y día

Madera

Cápsulas de máquinas domésticas expendedoras de café

Sin embargo, hay determinados residuos que no se pueden arrojar en estas instalaciones. Entre ellos se encuentran baterías y aceites de coche, tonner, sprays, pintura, basura o cualquier residuo peligroso.

En los puntos limpios móviles se pueden arrojar estos productos:

Envases que hayan contenido colas, barnices , disolventes, insecticidas, pinturas, etc.

Lámparas fluorescentes.

Pilas.

Aceite vegetal doméstico.

Residuos eléctricos y electrónicos de pequeño tamaño: maquinillas de afeitar, batidoras, tostadoras, etc.

Ropa usada.

Baterías automóvil. 1 unidad por persona y día .

. Pinturas, colas y barnices. Se admite como máximo un recipiente por persona y día. Dicho recipiente deberá ser original, de un máximo de 25 litros , y estar vacío y tapado.

, y estar vacío y tapado. Termómetros de mercurio. 1 unidad por persona y día.

Cartuchos de tóner y tinta de impresión. Se admitirán, como máximo, 1 cartucho de tóner y 4 cartuchos de tinta por persona y día.

y por persona y día. Disolventes. Sólo se admitirán en su recipiente original, tapado y un máximo de 1 envase por persona y día de hasta 5 litros de capacidad .

de hasta . Insecticidas en polvo. Únicamente se admitirán en su recipiente original, cerrado y un máximo de 1 envase por persona y día de hasta 1 litro de capacidad .

. Agujas hipodérmicas. Sólo se admitirán encapuchadas y deberán ser introducidas en el recipiente por el propio usuario. Se admitirán un máximo de 10 jeringuillas por persona y día.

Los puntos de proximidad están destinados a la recogida de materiales como:

Tóner y cartuchos de tinta para impresora

Libros y revistas

Aerosoles

Pilas

Tapones

Cápsulas de café

Aceite vegetal doméstico

Pequeños electrodomésticos

Cd-dvd

Cintas de vídeo

Fluorescentes y bombillas

Radiografías.

Agujas hipodérmicas (Sólo se admitirán encapuchadas y deberán ser introducidas en el recipiente por el propio usuario. Se admitirán un máximo de 10 jeringuillas por persona y día).

Así que ante la duda, recuerda que Zaragoza cuenta con distintas opciones para depositar estos residuos correctamente y que no tienen cabida en los contenedores habituales.