Aragón Artesano, una nueva plataforma para impulsar la modernización de la artesanía aragonesa

Tradición y talento son probablemente las dos palabras que mejor describen la artesanía aragonesa. Ahora, el Gobierno de Aragón, quiere añadir también innovación y modernización con Aragón Artesano. Una plataforma digital pensada para ser un escaparate permanente del talento de la comunidad.

La plataforma, que ya cuenta con más de 180 profesionales activos, nace dentro del primer Plan Estratégico de la Artesanía de Aragón. Además de dar visibilidad a los artesanos, la plataforma facilita el acceso a los talleres, mejora su posicionamiento en el mercado y abre nuevas oportunidades para comercializar sus productos.

El proyecto se completa con una reivindicación histórica del sector, la marca Alta Artesanía de Aragón. Permitirá identificar y diferenciar los productos con mayor calidad y valor añadido, reforzando su prestigio.

Como señala la directora general de PYMES, Autónomos, Comercio Interior y Consumo, Carmen Herrarte, “Aragón no contaba con un plan estratégico de artesanía. En solo seis meses hemos desarrollado una hoja de ruta clara que marca el futuro del sector en nuestra comunidad. Un trabajo que ya se traduce en hechos: digitalización, nuevas herramientas y más apoyo para que los profesionales crezcan y ganen competitividad”.

La plataforma, que también estará disponible como app para móvil, incorpora funcionalidades de análisis de datos y contenidos específicos sobre la artesanía aragonesa. Un aspecto útil tanto para los profesionales como para el conjunto del sector.

Con estas iniciativas Aragón consolida su apuesta por fortalecer su artesanía, impulsar su competitividad y prepararla para afrontar los retos del presente y del futuro.