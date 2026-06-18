Cámara Zaragoza impulsa una nueva forma de captar talento con Candidat@s Ready

Con esta iniciativa las empresas contarán con acompañamiento integral al buscar e incorporar nuevos trabajadores.

El tejido empresarial aragonés cada vez se ve más afectado por las dificultades a la hora de cubrir puestos de trabajo. Algo que afecta a sectores muy diversos y tanto a perfiles técnicos como operativos.

En este contexto, la Cámara de Comercio de Zaragoza lanza un nuevo servicio estratégico, Candidat@s Ready, cuyo objetivo es ayudar a solucionar la brecha de contratación en Aragón y revolucionar la selección, desarrollo y retención de talento.

"Zaragoza y Aragón ya no pueden buscar talento como antes porque las fórmulas estándar están fallando", explican desde Área de Empleo de la Cámara de Zaragoza. Por ello, la fórmula de Candidat@s Ready pretende “dejar de reducir a las personas a un simple currículum para conectarlas realmente con la realidad de las empresas".

Así, Candidat@s Ready se presenta como una solución más humana, complementaria a los procesos existentes y enfocada a conseguir contrataciones sostenibles, mejorar la productividad y reducir lo máximo posible el riesgo de rotación precoz.

Acompañamiento antes, durante y después de la contratación

Candidat@s Ready cuenta con una metodología en tres fases que acompaña de forma integral a las empresas durante todo el proceso de contratación e integración de una nueva persona en su negocio.

El proceso comienza con una preselección personalizada de candidatos. En esta fase, llamada Shortlist Ready, Cámara de Zaragoza busca y evalúa exhaustivamente los perfiles que podrían encajar con las necesidades específicas de una empresa.

Con un plazo de validación de candidatos de entre dos y cuatro semanas, esta etapa del proceso busca optimizar los tiempos del departamento de Recursos Humanos.

Jorge Villarroya, presidente de Cámara Zaragoza ha participado en la presentación de la iniciativa. Cámara de Zaragoza.

Después llega la fase Onboarding Ready, que consiste en un acompañamiento profesional continuo durante los dos primeros meses desde la incorporación del nuevo profesional. A través de sesiones de alineación, mediación preventiva y un informe de integración, se busca ayudar a resolver incidencias y mejorar la adaptación.

Por último, está la fase Ready Fideliza, en la que se alarga el acompañamiento a la nueva contratación mediante el diseño de un itinerario personalizado de consolidación de hasta seis meses de duración. Incluye la definición de acciones formativas y planes de desarrollo a medida que permiten reforzar el compromiso e impulsar el desarrollo profesional dentro de la empresa.

Además, Candidat@s Ready cuenta con formación para los candidatos enfocada a cubrir vacantes de los perfiles más demandados y con Ready Origin, iniciativa con la que ayudan a las empresas a buscar e incorporar, de forma segura, talento internacional cualificado y adaptado a sus necesidades.

El empleo de calidad como objetivo principal

El mercado laboral cada vez se mueve más deprisa y tanto empresas como candidatos sufren las consecuencias de un ecosistema saturado. Candidat@s Ready, aparece en este contexto para aportar un criterio humano y ayuda experta, dando seguridad a las empresas a la hora de tomar decisiones corporativas.

Los beneficios del proyecto ya se pueden apreciar en los primeros casos de éxito que se han llevado a cabo en sectores estratégicos en Aragón. Además, se une a las otras iniciativas de empleabilidad de Cámara de Zaragoza, como son los programas de Talento Joven y Talento 45+.

Con Candidat@s Ready, Cámara de Zaragoza se posiciona una vez más como aliado estratégico para empresas con necesidades de contratación y que requieren acompañamiento especializado hasta el final del proceso.

Las empresas interesadas en solicitar el servicio de Candidat@s Ready o que quieran más información sobre esta iniciativa, pueden hacerlo a través del formulario de contacto del proyecto en la web de Cámara de Zaragoza.