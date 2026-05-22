B travel & CATAI se transforma en Atlantida Travel: una nueva etapa que refuerza su red de viajes exclusivos en Aragón

La oficina de viajes conocida por los zaragozanos como B travel & CATAI comienza ahora una nueva etapa bajo la marca Atlantida Travel, especializada en grandes viajes y experiencias a medida.

Este cambio se hizo efectivo el pasado 7 de mayo y supuso la llegada de la firma a Aragón dentro de su plan de expansión por España.

Atlantida Travel forma parte del grupo turístico Ávoris, el mayor grupo de viajes y turismo de la península ibérica, desde agosto de 2025 y pertenece además a Virtuoso, una red internacional de agencias y proveedores especializados en viajes de lujo.

Pese al cambio de nombre, la agencia mantiene al mismo equipo de asesores que ya atendía a los clientes zaragozanos, aunque amplía ahora su propuesta con itinerarios exclusivos, turismo premium y viajes personalizados de alto nivel.

Viajes a medida y atención personalizada

La compañía nació en Barcelona en 2002 y desde entonces es mucho más que una agencia de viajes. Trabaja construyendo experiencias desde el inicio, eligiendo con precisión los alojamientos, los ritmos, los guías y los detalles que marcan la diferencia entre un viaje bien organizado y uno verdaderamente irrepetible.

Centran su actividad en diseñar toda la experiencia completa a medida para los viajeros. Entre sus propuestas destacan los grandes circuitos internacionales, viajes de expedición, lunas de miel, turismo activo y viajes familiares organizados al detalle.

La firma trabaja con cadenas hoteleras y operadores locales de primer nivel, lo que permite ofrecer ventajas exclusivas a sus clientes. Además, forma parte de las membresías élite de las principales cadenas hoteleras del mundo, un reconocimiento reservado a agencias con un alto nivel de especialización y volumen cualificado.

Esta condición permite que sus clientes sean identificados como huéspedes VIP y accedan a valores añadidos exclusivos entre los que destacan upgrades sujetos a disponibilidad, créditos en resort, early check-in, late check-out o comodidades especiales que elevan la experiencia en cada estancia.

Zaragoza, una apuesta clave

Su reciente llegada a Zaragoza refleja ante todo la evolución de una relación de confianza ya forjada.

La oficina zaragozana amplía su propuesta hacia los grandes viajes. E.E.

Quienes hasta ahora han planificado sus viajes con este equipo encontrarán el mismo trato personalizado y la misma cercanía, solo que ahora respaldados por una marca cuya razón de ser es la planificación del viaje y los elevados estándares en servicio y conocimiento del producto.

Según explica el fundador y director general de Atlantida Travel, Francesc Escánez, "Zaragoza encaja en el perfil de ciudad que busca la compañía por contar con viajeros exigentes y con interés por experiencias diferenciadas. Aquí hay viajeros que saben lo que buscan y que aprecian que alguien se tome en serio su viaje hasta el último detalle".

"El equipo que está en esta oficina tiene la experiencia y la sensibilidad para traducir todo eso en un viaje que recordarán siempre", añade Escánez.

La oficina de Atlantida Travel en Zaragoza está ubicada en la calle Felipe Sanclemente número 15 y atiende tanto a nuevos clientes como a viajeros habituales que quieran conocer de primera mano la nueva propuesta, con visitas presenciales y citas personalizadas totalmente sin compromiso.