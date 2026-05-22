B travel & CATAI se transforma en Atlantida Travel: una nueva etapa que refuerza su red de viajes exclusivos en Aragón
La agencia mantiene al mismo equipo de asesores, pero amplía su propuesta con itinerarios personalizados y exclusivos.
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La oficina de viajes conocida por los zaragozanos como B travel & CATAI comienza ahora una nueva etapa bajo la marca Atlantida Travel, especializada en grandes viajes y experiencias a medida.
Este cambio se hizo efectivo el pasado 7 de mayo y supuso la llegada de la firma a Aragón dentro de su plan de expansión por España.
Atlantida Travel forma parte del grupo turístico Ávoris, el mayor grupo de viajes y turismo de la península ibérica, desde agosto de 2025 y pertenece además a Virtuoso, una red internacional de agencias y proveedores especializados en viajes de lujo.
Pese al cambio de nombre, la agencia mantiene al mismo equipo de asesores que ya atendía a los clientes zaragozanos, aunque amplía ahora su propuesta con itinerarios exclusivos, turismo premium y viajes personalizados de alto nivel.
Viajes a medida y atención personalizada
La compañía nació en Barcelona en 2002 y desde entonces es mucho más que una agencia de viajes. Trabaja construyendo experiencias desde el inicio, eligiendo con precisión los alojamientos, los ritmos, los guías y los detalles que marcan la diferencia entre un viaje bien organizado y uno verdaderamente irrepetible.
Centran su actividad en diseñar toda la experiencia completa a medida para los viajeros. Entre sus propuestas destacan los grandes circuitos internacionales, viajes de expedición, lunas de miel, turismo activo y viajes familiares organizados al detalle.
La firma trabaja con cadenas hoteleras y operadores locales de primer nivel, lo que permite ofrecer ventajas exclusivas a sus clientes. Además, forma parte de las membresías élite de las principales cadenas hoteleras del mundo, un reconocimiento reservado a agencias con un alto nivel de especialización y volumen cualificado.
Esta condición permite que sus clientes sean identificados como huéspedes VIP y accedan a valores añadidos exclusivos entre los que destacan upgrades sujetos a disponibilidad, créditos en resort, early check-in, late check-out o comodidades especiales que elevan la experiencia en cada estancia.
Zaragoza, una apuesta clave
Su reciente llegada a Zaragoza refleja ante todo la evolución de una relación de confianza ya forjada.
Quienes hasta ahora han planificado sus viajes con este equipo encontrarán el mismo trato personalizado y la misma cercanía, solo que ahora respaldados por una marca cuya razón de ser es la planificación del viaje y los elevados estándares en servicio y conocimiento del producto.
Según explica el fundador y director general de Atlantida Travel, Francesc Escánez, "Zaragoza encaja en el perfil de ciudad que busca la compañía por contar con viajeros exigentes y con interés por experiencias diferenciadas. Aquí hay viajeros que saben lo que buscan y que aprecian que alguien se tome en serio su viaje hasta el último detalle".
"El equipo que está en esta oficina tiene la experiencia y la sensibilidad para traducir todo eso en un viaje que recordarán siempre", añade Escánez.
La oficina de Atlantida Travel en Zaragoza está ubicada en la calle Felipe Sanclemente número 15 y atiende tanto a nuevos clientes como a viajeros habituales que quieran conocer de primera mano la nueva propuesta, con visitas presenciales y citas personalizadas totalmente sin compromiso.