Épila siembra futuro con la XX edición de Feria VALGA: una cita consolidada como motor de desarrollo rural en la comarca

Épila vuelve a llenarse de vida y movimiento con la XX edición de la Feria VALGA, que va a estar disponible del 1 al 3 de mayo.

La localidad zaragozana acoge un año más la nueva edición de esta consolidada cita agrícola, ganadera y comercial de la comarca de Valdejalón.

Profesionales, empresas y público general han vuelto a reunirse en torno al sector primario y al tejido empresarial local en el recinto del Secadero de la Cooperativa San Pedro Arbués.

La feria abre sus puertas de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00. La entrada es gratuita para todos los visitantes, convirtiendo durante todo el fin de semana a Épila en un punto de referencia para la actividad del medio rural.

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Épila con la colaboración del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Fedivalca, Cooperativa del Campo San Pedro Arbués, ADS Ganadera, ATRIA Fruticultores, Comunidad de Regantes de la Villa de Épila y BonÁrea.

Motor de desarrollo rural

A lo largo de los años, VALGA se ha consolidado como una de las principales muestras del sector en Aragón. Una cita imprescindible dentro del calendario ferial de la comunidad, atrayendo cada año a miles de visitantes y reforzando la identidad de la zona.

Con una amplia representación de la agricultura, la ganadería, la automoción, la industria y el comercio, el certamen reúne a decenas de expositores en un espacio que reafirma su papel como escaparate del potencial productivo de la comarca.

Exposición de maquinaria agrícola en VALGA. Ayuntamiento de Épila.

Entre los principales atractivos de esta edición destacan la exposición de maquinaria agrícola y automoción, actividades de ocio para todos los públicos, atracciones feriales y la exposición ganadera permanente.

En esta XX edición, la localidad invitada es Bardallur, municipio vecino de la comarca de Valdejalón. Su participación servirá para poner en valor su patrimonio y tradiciones, además de reforzar el espíritu de colaboración que caracteriza a este evento.

El alcalde de Épila, Jesús Bazán, ha señalado que esta feria también es una oportunidad para poner sobre la mesa la realidad en la que vivimos.

"Eventos como VALGA reflejan la fuerza de nuestros agricultores, ganaderos, autónomos y emprendedores, pero también los retos que afronta el medio rural, como la necesidad de oportunidades o de servicios", ha explicado.

Sin duda, se trata de una feria que combina tradición e innovación en un ambiente dinámico, y que fomenta el impulso económico y el encuentro social.

Por esa razón, Bazán ha querido recalcar que VALGA, veinte ediciones después, "se posiciona además como una herramienta real para la proyección del municipio".

Jesús Bazán, junto a Adolfo Díez y Francisco Compes en la presentación de Feria VALGA 2026. E. E

Además, la presencia de BonÀrea en Épila tiene un protagonismo especial en esta XX edición como ejemplo del crecimiento industrial y logístico que vive el municipio.

Su implantación en la localidad se ha convertido en uno de los proyectos empresariales más relevantes de los últimos años, generando empleo, atrayendo inversión y creando nuevas oportunidades para la comarca.

El stand de BonÀrea en la feria simboliza la unión entre tradición agrícola e innovación empresarial, reforzando la idea de que el futuro del medio rural también pasa por impulsar iniciativas agroalimentarias e industriales.

Programación

La inauguración tendrá lugar hoy viernes 1 de mayo, a las 11.30 horas, a cargo de Francisco Compés, diputado provincial y portavoz del Grupo PSOE de la DPZ.

Será amenizada por la banda de música y por una visita a los expositores, además de contar con la presencia de autoridades provinciales y comarcales, así como representantes de asociaciones, entidades y colectivos vinculados a los sectores protagonistas.

Ya por la tarde, a las 18.00, habrá una exhibición de bailes latinos a cargo de Wakanda Escuela de Baile.

Feria VALGA 2025. Ayuntamiento de Épila.

El sábado por la mañana se podrá disfrutar de un show cooking con Fedivalca en la carpa del recinto ferial.

Y, por la tarde, una animación teatralizada de la mano de Transportasustos, tardeo y una degustación de ternasco, ofrecida por el Ayuntamiento de Épila, y de fruta, ofrecida por ATRIA Fruticultores.

El domingo, último día, comenzará con una degustación de las tradicionales migas con chorizo y longaniza, seguida de la concentración de vehículos históricos.

Después se podrá disfrutar de una exhibición ecuestre con dos estilos, doma vaquera y doma clásica.

Cerrarán la jornada el espectáculo de jotas de Estilos D´Épila y otra sesión de tardeo.

Además, contarán con actividades permanentes como la degustación de productos locales, la promoción turística y cultural en el stand de Bardallur, o un stand gratuito de videojuegos, consolas y realidad virtual.

Con todo ello, el Ayuntamiento quiere expresar un agradecimiento especial a todas las instituciones, empresas, colaboradores y vecinos que hacen posible la celebración de la Feria VALGA, así como a los visitantes que contribuyen al éxito y crecimiento de este evento.