CESTE, el modelo universitario británico que prepara profesionales para competir globalmente desde Aragón

José María Marín, presidente de CESTE, y Claire Blanchard, Partnership Team Leader (UWTSD), en la entrega de diplomas.

El centro aragonés apuesta por una formación práctica y conectada con la empresa, con titulaciones oficiales británicas reconocidas internacionalmente.

CESTE, el centro universitario aragonés en Zaragoza, adscrito a la University of Wales Trinity Saint David desde 1994, alinea su oferta formativa con las prioridades del Plan Estratégico de Aragón.

Así pues, a través de programas prácticos conectados con la empresa y orientados a resultados, impulsa el talento y la empleabilidad, la transformación digital y la competitividad, la innovación y el emprendimiento, la sostenibilidad y la proyección territorial e internacional.

CESTE potencia su modelo académico internacional gracias a su adscripción a la University of Wales Trinity Saint David (Uwtsd), universidad pública del Reino Unido integrada en el Espacio Europeo de Educación Superior. Esta vinculación permite a CESTE ofrecer en España titulaciones oficiales británicas, reconocidas internacionalmente y equivalentes, a efectos académicos y profesionales, a un título oficial español.

Las titulaciones y programas que imparte CESTE bajo el sistema universitario británico destacan por su enfoque práctico, metodologías orientadas al empleo y una clara adaptación a las necesidades reales del mercado laboral actual, especialmente en áreas como negocio, tecnología, finanzas e inteligencia artificial.

Titulaciones equivalentes a un título oficial español

Las titulaciones que CESTE imparte como centro adscrito a la University of Wales Trinity Saint David están inscritas en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) https://www.ceste.es/noticias/que-es-el-ruct/ del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Esto garantiza su calidad académica, su validez institucional y su equivalencia a un título oficial español.

Alumnos en la entrega de diplomas de 2025.

Entre los programas inscritos se encuentran el Foundation Certificate in Business, el Foundation Certificate in Information Technology, el Bachelor of Arts (Honours) Business Management, el Bachelor of Science (Honours) Applied Computing, así como programas de posgrado como el Master of Business Administration (MBA), el MSc Financial Management, el MSc Computer Networks and Security y el MSc Software Engineering and Artificial Intelligence.

La inscripción en el RUCT facilita la verificación de las titulaciones por parte de empleadores, universidades e instituciones, y favorece la movilidad académica y profesional tanto en España como en el ámbito europeo e internacional. En el entorno de la empresa privada, estas titulaciones permiten el acceso directo al mercado laboral, sin necesidad de trámites adicionales, salvo en el caso de profesiones reguladas o procesos específicos como oposiciones (donde los alumnos necesitarían realizar trámites de equivalencia).

Con casi 40 años de trayectoria y autorización del Gobierno de Aragón para impartir enseñanzas universitarias conforme a sistemas universitarios extranjeros desde hace 25, CESTE propone un modelo robusto con una formación internacional, oficial y orientada a la empleabilidad, atrayendo talento de diferentes continentes, preparando a sus estudiantes para competir en un entorno laboral cada vez más exigente y globalizado.