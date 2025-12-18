Ballesol Zaragoza: "Vive tu cuento de Navidad"

Que estas residencias sean uno de los espacios elegidos por los aragoneses para disfrutar de la Navidad, empieza a ser una tradición. Pensando en estas fechas, en cualquier agenda caben todas las ilusiones posibles. Pero sin duda la posibilidad de "compartir nuestro cariño, reencontrarnos con nuestras raíces y con las personas que importan" nos llevan hasta tres residencias de ancianos Zaragoza.

Hablan los propios residentes de Ballesol Puerta del Carmen, Mariana Pineda y Salvador Allende, protagonistas de una programación en la que llevan participando hace semanas. El encendido de esta Navidad y la decoración de los centros se elabora en las manualidades especiales. Esfuerzo, imaginación, originalidad y buen gusto para convertir cada residencia en una postal de Navidad.

El vínculo cultural de los centros es evidente. Residentes, familiares, amigos, disfrutarán de un repertorio musical variado, intergeneracional, regional. "Por aquí pasarán la Rondalla Balsas de Ebro Viejo, Rondalla Santa Isabel, la Tuna de Ingenieros, la Coral de Ballesol, los coros infantiles de los colegios…" se anuncian en los carteles de la Navidad 2025.

Residencia Ballesol Salvador Allende. Ballesol

La agenda de actos no sólo estará en las residencias. Desde Salvador Allende, Puerta del Carmen y Mariana Pineda se han programado salidas y actividades culturales y gastronómicas: meriendas y chocolatadas. Recorrido para ver las luces y decoración del centro, visitas a la parroquia y belenes, entre otros.

Una residencia Ballesol es ejemplo de espacio multifuncional, capaz de acoger un concierto, un Belén viviente, una gala benéfica o un encuentro gastronómico especial. Una apuesta por llevar la mejor gastronomía diseñando menús especiales para Nochebuena, Navidad o Nochevieja elaborados con recetas en diferentes texturas para cada residente.

Sin olvidarnos de las comidas, igualmente especiales, del día de 1 y 6 de Enero.

Residencia Ballesol Marina Pineda. Ballesol

Satisfacción

¿Cuál es la probabilidad de que recomiende una residencia Ballesol a un familiar o amigo? "El nivel de satisfacción del cliente de Ballesol crece al igual que la calidad de sus servicios y la percepción de sus estancias".

El último informe de satisfacción elaborado por la empresa independiente Stiga supera los 8 puntos sobre 10. En este aspecto la mejora es debida, sobre todo, al aumento significativo de la percepción que tienen los familiares de las estancias temporales.

"Envejecer como una oportunidad" apuntan la mayoría de residentes encuestados de los centros de Ballesol en Zaragoza. Hay otras sensaciones que no se reflejan en las encuestas pero que se trasladan por la experiencia vivida. "Vivir como en casa", "sentirse protagonista", "mantenerse activo" o "cuidados personalizados" son referencias reales al hecho de vivir en una residencia como la de Salvador Allende, Puerta del Carmen o Mariana Pineda.

"Por supuesto que en una residencia se puede mejorar la calidad de vida mientras se envejece", afirman sus tres directoras a la pregunta: ¿Por qué cada vez más personas deciden envejecer en una residencia?

Más ingresos

Las residencias de ancianos son consideradas como un reflejo sociológico de la sociedad. En palabras de Vicente Cuesta, director de Operaciones de Ballesol zona Mediterráneo: "Somos sociedades longevas con necesidades de cuidados de larga duración y centrados en la persona. Ese aumento de población implica un incremento de recursos, sanitarios, sociales…la necesidad de más profesionales". Además, Cuesta conoce la realidad y la tendencia actual en el sector sociosanitario.

¿Podemos garantizar que todos los residentes puedan acceder a una cobertura de cuidados profesionales y de calidad? Los centros de Puerta del Carmen, Mariana Pineda y Salvador Allende apuestan por un modelo exclusivo de Atención Integral Centrado en la Persona (AICP).

Para ello cuentan también con una Unidad de Recuperación Funcional, es decir, un área específica para estancias post hospitalarias, donde las personas pueden recuperarse de una operación o proceso hospitalario como fracturas de cadera, prótesis de rodilla, secuelas por inmovilización, enfermedad pulmonar obstructiva, enfermedades neurológicas o accidentes cerebro-vasculares.

Muchos de los ingresos en estas residencias son por este motivo. Aunque como comparten las directoras: "En el último año ha habido un aumento de ingresos para paliar, reducir o evitar las situaciones de aislamiento social". Por eso, son expertas en gestionar junto a un equipo multidisciplinar las mejores soluciones para la salud psicológica y física del residente.

En este sentido, Ballesol en Zaragoza dispone para todo tipo de usuario programas de apoyo social, asistencial, sanitario y de ocio, exclusivos y personalizados.

Por eso coinciden los residentes de los tres centros en que "otra manera de envejecer es posible".

