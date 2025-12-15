Nada sabe como el agua: Eco Advance lidera la nueva forma de beber agua pura y sostenible en empresas

Desde Zaragoza, la compañía redefine el consumo de agua profesional con tecnología que crea agua al instante y promueve hábitos más saludables.

El agua ya no se entiende solo como un recurso básico, sino como una experiencia, una declaración de principios y, cada vez más, como una apuesta por la sostenibilidad.

En el ámbito profesional -desde oficinas y hoteles hasta restaurantes o gimnasios- la forma de consumir agua está cambiando en España. Las empresas buscan fórmulas más responsables, cómodas y saludables. Y ahí es donde Eco Advance se ha convertido en un protagonista indiscutible.

Desde su sede central en Zaragoza, la compañía lleva años revolucionando el sector del tratamiento y la filtración del agua. Su propuesta es tan simple como disruptiva: filtrar el agua justo en el instante en que se bebe, eliminando así cualquier necesidad de transporte, almacenamiento o residuos plásticos.

Los beneficios de las fuentes de agua de Eco Advance Eco Advance

¿El resultado? Agua pura, fresca y viva, directamente del grifo, sin esperas ni intermediarios.

Bajo su lema "Nada sabe como el agua", Eco Advance defiende una verdad inquebrantable: que el agua de verdad no necesita viajar kilómetros ni permanecer días almacenada.

"No llevamos el agua, la creamos donde se consume", destaca Younes Bousserhane, CEO de la compañía. Una idea sencilla que está transformando la cultura hídrica de centenares de empresas en todo el país.

Nueva era

Los dispensadores de agua tradicionales implican toda una cadena logística: transporte, recambios, espacio de almacenamiento y un gasto energético y medioambiental nada menor.

Sin embargo, hoy en día, donde cada decisión empresarial se mide también por su impacto ecológico, instalar un sistema de filtración directa como el de Eco Advance se ha convertido en una señal de compromiso.

Productos Eco Advance Eco Advance

Sus soluciones, pensadas para oficinas, hoteles y espacios como los de Horeca, reducen costes operativos, eliminan plásticos de un solo uso y mejoran la experiencia de los empleados y clientes. Todo eso, junto a un diseño elegante y personalizable, convierte las fuentes Eco Advance en un elemento que va más allá de la mera hidratación.

Todos los sectores

Antes de conquistar el corazón del sector empresarial, Eco Advance se consolidó como aliado de confianza del deporte profesional. Pero esto no es casual, ya que el rendimiento físico y la pureza del agua están estrechamente ligados.

Equipos como Real Betis Balompié, Villarreal CF, Levante UD o Atlético de Madrid, entre otros, utilizan sus sistemas en instalaciones deportivas y competiciones, asegurando una hidratación saludable tanto a deportistas como a cuerpos técnicos y aficionados.

Su participación en iniciativas como Forever Green, la plataforma medioambiental del Betis, o en eventos de alcance internacional como la final de la Women’s Champions League, muestra hasta qué punto la marca ha sabido alinear innovación y responsabilidad.

Ahora, esa experiencia adquirida en entornos de máximo rendimiento se traslada al mundo corporativo. Las empresas que instalan un sistema Eco Advance reconocen no solo la mejora del sabor o la calidad del agua, sino el valor intangible de cuidar a sus equipos con un producto limpio y auténtico.

La transparencia importa

La confianza es el hilo conductor del mensaje de Eco Advance, y por eso la marca ha elegido a dos figuras con credibilidad y gran conexión con el público. El periodista Jesús Álvarez, referente informativo en España, encarna el valor de la transparencia y la autenticidad que la empresa promueve.

En esa misma línea, Eco Advance reafirma su compromiso con la transparencia y la educación del consumidor a través de una nueva alianza estratégica con Conchita Pérez, reconocida profesional especializada en análisis y verificación de la verdad, ampliamente conocida por su labor en el ámbito del polígrafo.

Bajo la campaña exclusiva "La Verdad del Agua", ambas partes impulsarán una iniciativa de carácter divulgativo que busca ir más allá. El proyecto pretende profundizar en la realidad del agua que consumimos, en la percepción que tenemos sobre su calidad y en los estándares de pureza que deberíamos exigir.

Con un tono educativo y cercano, esta colaboración tiene como objetivo desmitificar falsas creencias, aumentar la conciencia del consumidor y poner en valor la importancia de beber agua realmente pura. De este modo, Eco Advance refuerza su misión de situarse como referente en innovación, calidad y confianza, promoviendo una nueva cultura del agua basada en el conocimiento y la transparencia.

Tendencia sin retorno

Mientras la mayoría de los sistemas tradicionales dependen de garrafas y transporte, los modelos de filtración directa se imponen como el futuro del agua, especialmente en entornos profesionales. La suma de ahorro, sostenibilidad y bienestar está marcando un nuevo estándar. Y Eco Advance ha sabido situarse en el centro de ese cambio.

"Cada vez más empresas entienden que ofrecer agua pura y fresca es también una forma de proyectar sus valores", señalan desde la compañía. Lo que antes era un servicio accesorio se ha convertido en una herramienta de comunicación y responsabilidad medioambiental.