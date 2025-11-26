Fundación CESTE refuerza su compromiso con la empleabilidad y la inclusión social en 2025

Fundación CESTE Educación y Empresa nació en 2003 con el propósito de trabajar para el fomento, información y formación de las personas, tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Desde entonces, la entidad trabaja para acercar oportunidades formativas a quienes más lo necesitan, especialmente a colectivos en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Su misión se centra en promover la empleabilidad, el crecimiento personal y la integración social.

El trabajo de la Fundación se articula gracias al compromiso de sus patronos Safa y CESTE, quienes desarrollan una labor educativa y empresarial comprometida con el progreso social, avanzando hacia un futuro más justo y equitativo.

Ejes estratégicos

La actividad de Fundación CESTE se organiza principalmente en las siguientes líneas prioritarias:

Empleabilidad

Reinserción social

Migración y acompañamiento intercultural

Igualdad de oportunidades

Estos ejes permiten consolidar programas que combinan formación, orientación y apoyo integral, generando itinerarios adaptados a las necesidades de cada participante.

Proyectos y actividad destacada

En 2025, Fundación CESTE ha consolidado y ampliado sus iniciativas, reforzando su presencia en el ámbito social y educativo. Entre las principales acciones realizadas destacan:

Programas de formación orientados al empleo , así como orientación laboral, dirigidos a personas desempleadas, jóvenes en búsqueda de su primera oportunidad laboral o personas migrantes que necesitan apoyo para integrarse en el mercado laboral.

Itinerarios personalizados de reinserción social , que incorporan competencias digitales, habilidades transversales y acompañamiento psicológico y profesional.

Talleres de igualdad y prevención de la violencia , impartidos en centros educativos y entidades sociales, con un enfoque práctico y comunitario.

Acciones de apoyo a familias y comunidad educativa, como las realizadas junto al colegio Sagrada Familia, que permiten acercar la formación a nuevos públicos y promover la participación de las familias.

Mirando al futuro

Fundación CESTE sigue trabajando para fortalecer su red de colaboración con instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas. Su objetivo es ampliar el alcance de sus programas, mejorar la empleabilidad de los colectivos vulnerables y contribuir a construir una sociedad más inclusiva y solidaria.

La Fundación reafirma así su compromiso con la transformación social a través de la formación, el acompañamiento y la creación de nuevas oportunidades.