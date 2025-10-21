Cambios en seis líneas de bus en Zaragoza por las obras en la plaza San Miguel: estos son los nuevos recorridos

Los trabajos en la plaza San Miguel, una de las mayores reformas que va a vivir Zaragoza, ya han comenzado. La maquinaria se ha puesto manos a la obra este mismo lunes en una renovación de las infraestructuras que durará seis meses.

Para causar las mínimas molestias a los ciudadanos, desde el Ayuntamiento han creado un plan de movilidad para reajustar las líneas de bus que, hasta este lunes, pasaban por la zona donde ya han comenzado las obras.

Hasta seis líneas de bus modificarán su recorrido con el inicio de la primera y la segunda fase de trabajos, que durará 6 meses. Se comenzará a actuar en el lado Este de la plaza, en su mayor extensión, y en los 2 últimos meses se sumarán los trabajos en el lado oeste.

Nuevos recorridos El tráfico en la plaza de San Miguel se ha cortado desde este lunes y, durante seis meses, los recorridos de las líneas de autobús serán diferentes. Concretamente, los trabajos afectan a los buses 29, 30, 38, 39, 40 y N5 (nocturno).

Estas líneas que hasta ahora cruzaban por la zona tendrán dos itinerarios ágiles para bordear las obras: la calle Asalto, Alonso V y Monreal. De ahí conectarán con la ribera y el paseo de la Constitución para llegar al centro de la ciudad.

Un planeamiento que garantiza la intermodalidad y los trasbordos, en caso de que sean necesarios. Además, con estos recorridos se evita alargar en exceso los recorridos a los ciudadanos sin afectar a las frecuencias.

Línea 29

Nuevo recorrido de la línea 29. Ayuntamiento de Zaragoza Zaragoza

Para la línea de autobús 29, se ha modificado el recorrido de manera que desde Miguel Servet se gire directamente hacia la calle Asalto, en lugar de entrar a la plaza San Miguel. De ahí, el bus seguirá su ruta por la calle Monreal y girará hacia el paseo Echegaray y Caballero.

En el otro sentido, el autobús no entrará en la calle Don Jaime, sino que continuará su recorrido por Echegaray y Caballero pasando por Alonso V y Asalto hasta Miguel Servet.

Además, se han habilitado cinco nuevas paradas: dos de ellas en Echegaray y Caballero, una en Alonso V y otras dos en la calle Asalto.

Línea 38

Nuevo recorrido de la línea 38. Ayuntamiento de Zaragoza

En el recorrido de la línea 38, el autobús se desviará en la plaza Basilio Paraíso y, en lugar de entrar hacia paseo Independencia por plaza Aragón, continuará por el paseo de la Constitución y el paseo de la Mina hasta Miguel Servet. Se han habilitado también cinco nuevas paradas: tres en Constitución y dos en paseo de la Mina.

Línea 39

Nuevo recorrido de la línea 39. Ayuntamiento de Zaragoza

La línea de autobús 39 también se desviará desde Miguel Servet hacia la calle Asalto, en lugar de entrar a la plaza San Miguel. De ahí, el bus seguirá su ruta por la calle Monreal y girará hacia el puente de Hierro.

Por otro lado, en su ruta desde el puente de Piedra no entrará en la calle Don Jaime I, sino que se desviará por Echegaray y Caballero hacia Alonso V y Asalto para llegar a Miguel Servet. Se habilitarán cinco nuevas paradas durante el recorrido: dos en la calle Asalto, una en Alonso V, otra en Monreal y otra en Echegaray y Caballero.

Línea 40

Nuevo recorrido de la línea 40. Ayuntamiento de Zaragoza

En el recorrido de la línea 40, el autobús se pasará por la plaza Basilio Paraíso y, en lugar de entrar hacia paseo Independencia por plaza Aragón, continuará su camino por el paseo de la Constitución y el paseo de la Mina hasta Miguel Servet. Se han habilitado también tres nuevas paradas: dos en Constitución y una en paseo de la Mina.

Línea 30

Nuevo recorrido de la línea 30. Ayuntamiento de Zaragoza

Los autobuses de la línea 30 dejarán también de pasar por paseo de la Independencia, plaza España y Coso hasta San Miguel. A partir de este lunes, el recorrido continuará desde la plaza Basilio Paraíso por Constitución y el paseo de la Mina hasta la calle Asalto. Contará en este trazado con dos paradas: una al inicio de Constitución y otra al final del paseo de la Mina.

N5

Nuevo recorrido de la N5. Ayuntamiento de Zaragoza

La línea de autobús nocturna N5 modificará su recorrido igual que la línea 30. En lugar de entrar en paseo de la Independencia para llegar hasta la plaza San Miguel por plaza España y el Coso, el recorrido continuará desde la plaza Basilio Paraíso por Constitución y el paseo de la Mina hasta la calle Asalto. Tendrá también dos nuevas paradas: una al inicio de Constitución y otra al final del paseo de la Mina.