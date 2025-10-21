Bodegas San Valero cierra una vendimia 2025 de gran calidad: "Las uvas han llegado con una maduración perfecta"

Bodegas San Valero ha concluido la vendimia 2025 con una calidad excepcional en todas las variedades, aunque con una producción más limitada que en campañas anteriores.

La bodega, líder en la Denominación de Origen Cariñena, destaca que esta cosecha se caracterizó por una uva con excelente madurez fenólica y una expresión varietal sobresaliente, fruto de unas condiciones meteorológicas singulares.

El verano de 2025 estuvo marcado por temperaturas suaves y amplitudes térmicas adecuadas entre el día y la noche, factores que favorecieron una maduración equilibrada y una excelente evolución aromática de las uvas. A ello se suma una pluviometría superior a la media, con 523 mm registrados, lo que permitió mantener una óptima hidratación de los viñedos.

Vendimia 2025. Bodegas San Valero

No obstante, la campaña también presentó desafíos, como la aparición de granizo en los términos de Encinacorba y Paniza, que afectó a parte de los viñedos. Gracias al esfuerzo y las buenas prácticas de los viticultores, se logró minimizar los efectos del clima y proteger la sanidad del fruto, manteniendo la calidad final de la uva.

“Ha sido una vendimia corta, pero excelente. Las uvas han llegado con una maduración perfecta y un estado sanitario inmejorable. En bodega ya percibimos vinos muy equilibrados y fieles al carácter de Cariñena”, destaca Antonio Serrano, presidente de Bodegas San Valero.

Entre las variedades que han alcanzado una calidad extraordinaria, destacan especialmente la Cariñena, la Garnacha y la Macabeo, que muestran una gran concentración aromática, frescura y tipicidad.

Compromiso con la sostenibilidad y el futuro

Bodegas San Valero continúa consolidando su apuesta por una viticultura sostenible, aplicando técnicas de manejo responsable del suelo, riego eficiente y control natural de plagas, garantizando así la preservación del entorno y la calidad del viñedo para las próximas generaciones.

“La vendimia 2025 es el reflejo de nuestro modelo de trabajo sostenible y del compromiso de nuestros más de 400 socios viticultores”, afirma Ignacio Pastor, director general de Bodegas San Valero.

Con la mirada puesta en los mercados internacionales, la bodega prevé que los vinos de esta añada mantendrán la proyección internacional de Cariñena y seguirán posicionando a la bodega como referente de calidad e innovación dentro del panorama vitivinícola aragonés.

Sobre Bodegas San Valero

Fundada en 1944, Bodegas San Valero es una de las bodegas más emblemáticas de Aragón y líder de la Denominación de Origen Cariñena. Con más de 3.000 hectáreas de viñedo, la bodega combina tradición, sostenibilidad e innovación para elaborar vinos reconocidos tanto en España como en los principales mercados internacionales.