‘SOY de Merca’: la nueva garantía de frescura y trato personal en comercios de proximidad de Zaragoza

El sello ‘SOY de Merca’ distingue a quienes garantizan frescura, confianza y un compromiso real con el producto local.

La vida de cualquier ciudad late en los pequeños comercios que cada mañana repiten con esmero el ritual de abrir sus puertas, acomodar sus productos y recibir a quienes buscan mucho más que una compra.

En la Pescadería Merche, Rafael Abad empieza el día antes que muchos. "La frescura no se improvisa. Es fruto de madrugar, desplazarse hasta Mercazaragoza y elegir el género uno mismo. Aquí no hay intermediarios, ni atajos: hay responsabilidad y cariño", dice.​​

El mostrador es también lugar de encuentro y complicidad. Alberto Moreno es cliente asiduo de la Pescadería Merche desde sus inicios y resume lo esencial: "Me basta cruzar la puerta para saber que la frescura está garantizada, que no hace falta preguntar ni reclamar".

Pescadería Merche E.E.

La carnicería es un espacio tan lleno de conversación como de producto. Carmen Vera, propietaria de Carnicería Carmen, ha hecho del trato personal y la excelencia una promesa cotidiana. "Si uno decide ofrecer solo producto seleccionado, traído cada día de Mercazaragoza, al final ese esfuerzo se ve en la sonrisa de los vecinos", explica.​

En la Frutería Pilar Vera, Jesús Calvera, su dueño, cultiva el arte de escoger cada pieza. La fruta y la verdura no llegan por azar: "Para mí, calidad significa ver, tocar y decidir. Ir a Mercazaragoza es fundamental; allí cada temporada dicta lo mejor, y yo lo traigo pensando siempre en la gente que confía en nosotros". ​

El recorrido de los productos desde Mercazaragoza hasta el mostrador tiene algo de ceremonia silenciosa. Requiere conocimiento, paciencia y un sentido ético de la profesión. Para los clientes fieles de estos comercios, la confianza se ha construido año tras año.

Por eso, saber que cada detallista invierte tiempo en elegir, cuidar y aconsejar, que no sólo venden sino acompañan y participan del día a día, hace de cada compra una experiencia compartida: un encuentro más allá de la transacción.

SOY de Merca

El distintivo 'SOY de Merca' brilla sencillo en las puertas, sin llamar la atención pero diciendo mucho: es garantía para quien busca calidad, proximidad y frescura; es declaración de valores para quienes están detrás del mostrador.

Es una forma de ser, de entender el oficio y el servicio. Por eso, y por las pequeñas historias que se cruzan en cada mañana y tarde, los comercios que apuestan por la selección en Mercazaragoza siguen siendo, día tras día, el origen de lo bueno y el refugio de la confianza y el trato humano.

Carnicería Carmen E.E.

Elige el comercio local

Elegir el comercio local es mucho más que una simple transacción: es apostar por una economía que se queda en casa y por un trato donde la confianza y la transparencia son el mayor valor.

Para Rafael Abad, la responsabilidad y el cariño son inseparables del acto de vender pescado. Lo valioso en esta relación de confianza es la implicación personal de todos los que forman parte de la cadena agroalimentaria, para asegurar al cliente final un producto fresco y de calidad desde el origen hasta la mesa.​​

Carmen Vera considera que el mercado local es sinónimo de honestidad y cercanía: "Puedes mirar a los ojos de cada cliente y afirmar que el producto es de origen, es bueno y es cercano", sostiene, aludiendo a ese pacto de confianza que se renueva con cada compra.​

En la Frutería Pilar Vera, Jesús Calvera invita a que la gente apueste por el comercio local: "Tienen que gastar producto local que es de aquí y aparte es género fresco y la huerta de Zaragoza siempre ha sido de lo mejor de España", subraya, poniendo el acento en el esfuerzo invisible que sostiene la confianza de los clientes.

Frutería Pilar Vera E.E.

Como señala Jesús: "la mayor recompensa es esa tranquilidad sencilla con la que cruzan la puerta".​

El mercado local es, así, el lugar donde el producto es cercano y la relación todavía importa; donde la calidad tiene un rostro y el consejo teje una comunidad real en cada gesto compartido. Por ello, el distintivo ‘SOY de Merca’ es más que un sello, es una declaración de valores. Los clientes fieles de estos comercios saben que, detrás del mostrador, hay producto fresco y de calidad, seleccionado con cuidado en Mercazaragoza.