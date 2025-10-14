Reale Seguros refuerza su liderazgo en Zaragoza: Ana Cristina Crespo, nueva directora de la sucursal

Ana Cristina Crespo es la nueva directora de la sucursal de Reale Seguros en Zaragoza Reale Seguros

La compañía ha recibido siete veces en las diez últimas ediciones el Premio Agustina de Aragón del Colegio de Mediadores que reconoce a Reale como la mejor compañía según los profesionales colegiados.

Reale Seguros consolida su posición en Aragón con el reciente nombramiento de Ana Cristina Crespo como directora de la sucursal de Zaragoza, una profesional con más de dos décadas de trayectoria dentro del sector de las aseguradoras.

Ana asume el reto con el objetivo de "mantener el liderazgo reforzando la cercanía y la calidad del servicio al cliente". La nueva directora destaca que su llegada al cargo "supone una continuidad con impulso", tras el legado de exigencia, rigor comercial y cultura de servicio al mediador dejado por su antecesor, Miguel Pascual, del que afirma que "ha realizado un grandísimo trabajo a través de los años y gracias a él recibo una sucursal sólida, con procesos maduros y relaciones de confianza en el territorio".

Además, subraya que su prioridad pasa por "seguir creciendo en rentabilidad y mantener el orgullo de pertenecer a una compañía que pone a las personas en el centro del negocio".

Compromiso con el territorio

Con más de 70.000 clientes zaragozanos, Reale Seguros mantiene su apuesta por un modelo de cercanía. "Cada póliza representa una familia o empresa que nos confía algo importante. Nuestra responsabilidad es ofrecer decisiones ágiles y soluciones claras", explica Ana.

La relación con el entorno local es parte esencial del éxito cosechado, ya que la compañía se esfuerza en estar presente allá donde están sus clientes, abriendo oficinas y manteniendo vínculos estrechos con el tejido empresarial y social de la región.

La compañía mantiene una estrecha colaboración con la red de mediadores, de hecho, los considera como su "socio natural". Este papel estratégico se refleja en el reconocimiento del sector: en la última década, Reale ha recibido siete veces el Premio Agustina de Aragón otorgado por el Colegio de Mediadores de Zaragoza, distinción que reconoce a la mejor compañía según los mediadores y que consolida su posicionamiento con la mediación.

Este reconocimiento no sería posible sin la filosofía de Reale y el excelente equipo humano que trabaja en Zaragoza, del que me siento muy orgullosa, y que es muy reconocido por la mediación”, afirma Crespo.

"Trabajamos mano a mano, escuchando y acompañando a nuestros mediadores para ofrecer juntos la mejor experiencia al cliente", apunta Crespo.

Ana Cristina en la sucursal de Zaragoza Reale Seguros

Personas y sostenibilidad como ejes

Ana subraya que Reale centra su modelo empresarial en las personas y celebra su reconocimiento como Great Place to Work, resultado de políticas de flexibilidad, liderazgo accesible y escucha activa. "Reale crece cuando crecen las personas", afirma.

La compañía apuesta decididamente por la formación continua y por dotar a los equipos de herramientas útiles para adaptarse a un sector tan exigente y cambiante como el asegurador. Asimismo, la entidad mantiene un firme compromiso social con proyectos de sostenibilidad, inclusión y apoyo a entidades locales.

"La sostenibilidad no es un eslogan, forma parte de nuestra forma de trabajar. Devolvemos a la sociedad parte de lo que recibimos", señala Ana Cristina Crespo, destacando el peso que cobra la responsabilidad social en su estrategia global.

Mirada al futuro

Entre los objetivos estratégicos para los próximos años, la nueva directora destaca el desafío de "mantener el liderazgo en un entorno de cambio normativo y alta competitividad", apostando por una digitalización útil que mejore la calidad de los procesos y la experiencia del cliente.

"Contamos con un gran equipo, mediadores comprometidos y clientes que confían en nosotros. La clave es seguir construyendo relaciones sólidas y sostenibles, basadas en la confianza y la cercanía", concluye Ana.

Una visión de futuro que pasa por impulsar la innovación, consolidar la confianza y mantener vivas las señas de identidad que han hecho de Reale Seguros una referencia en Aragón.