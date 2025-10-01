Espacio Zity apuesta por la sostenibilidad: vasos reutilizables, reciclaje y energía limpia en estas fiestas del Pilar

Espacio Zity, uno de los escenarios principales de las Fiestas del Pilar en Zaragoza y punto de encuentro para miles de asistentes cada año, da un paso más en su apuesta por combinar ocio y sostenibilidad.

La conciencia medioambiental se ha convertido en un valor en alza también en el ámbito cultural. Por ello, Espacio Zity ha decidido reforzar su estrategia con tres ejes fundamentales: la gestión eficiente de residuos, la reducción del consumo de plásticos y el uso de energías limpias.

Reciclaje selectivo

Uno de los principales retos de los grandes espacios festivos es la gestión de residuos. En un recinto que recibe cada noche a miles de personas, el correcto tratamiento de envases y restos generados resulta clave para reducir el impacto ambiental. Con ese objetivo, se han habilitado en Espacio Zity puntos de reciclaje selectivo.

Los asistentes encontrarán contenedores diferenciados en diversas zonas del recinto para facilitar la separación de envases. La medida, además de mejorar la limpieza y eficiencia, busca también despertar conciencia en los asistentes, que pueden contribuir de forma activa al cuidado del entorno mientras disfrutan de la programación musical y festiva.

Vasos reutilizables

Otro de los avances más visibles es la implantación de un sistema de vasos reutilizables. Con un pago único de un euro, cada asistente podrá adquirir un vaso que tendrá validez durante todos los días que dure el Espacio Zity.

El objetivo de esta medida no solo es reducir de manera drástica el consumo de plásticos de un solo uso, sino también impulsar la filosofía de la economía circular. De esta forma, estos desechos alargan su vida útil y evitan convertirse en residuos de usar y tirar.

Energía limpia

La sostenibilidad de Espacio Zity no se queda en la gestión de residuos. Este año, más del 80% de la energía utilizada para alimentar el recinto, desde iluminación hasta equipos de sonido.

Una decisión que, además de reducir la huella de carbono, coloca a este espacio como pionero en la integración de energías limpias en eventos multitudinarios.

Esta medida responde al compromiso de la organización con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial aquellos relacionados con la energía asequible y no contaminante y la producción responsable.

Con estas medidas, Espacio Zity no solo ofrece una programación musical y de ocio de referencia durante las Fiestas del Pilar, sino que se convierte también en un escaparate de iniciativas sostenibles aplicables a eventos de gran formato.

La suma de pequeñas acciones —desde el uso del vaso reutilizable hasta la correcta separación de residuos— contribuye de forma directa a un entorno festivo más limpio y respetuoso con la ciudad.