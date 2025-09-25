Las carpas más grandes, modernas y vanguardistas de Europa las tiene Espacio Zity durante las Fiestas del Pilar

Melendi, Rels B y Juan Magan han alcanzado el sold out semanas antes de su celebración, un signo claro de la fuerza y atractivo del cartel.

Espacio Zity se prepara para vivir una nueva edición inolvidable durante las Fiestas del Pilar 2025, consolidándose como uno de los grandes referentes culturales y de ocio no solo de Zaragoza y España, sino de Europa.

Con un estilo propio que lo ha posicionado como un espacio a la vanguardia de los grandes eventos musicales, este año vuelve con más fuerza que nunca para ofrecer una experiencia única a sus miles de asistentes.

Uno de los principales atractivos de Espacio Zity son sus carpas, consideradas las más grandes de Europa. Se trata de estructuras modernas, funcionales y vanguardistas, que no solo ofrecen un espacio inigualable para el público, sino que marcan un estándar dentro de las grandes producciones de ocio en nuestro país.

En su interior, la tecnología, el diseño y la comodidad se combinan para transformar cada concierto y sesión en un espectáculo total.

Artistas nacionales e internacionales

Si por algo es ya un referente indiscutible en las Fiestas del Pilar, es por la calidad y la envergadura de su cartel. Año tras año, sus propuestas reúnen a algunos de los artistas más importantes de la escena nacional e internacional, logrando cifras de venta récord que lo confirman como un éxito rotundo.

Este año, Melendi, Rels B, Juan Magan y Dani Fernández + Lori Meyers + Siloé + Vera Fauna han alcanzado el sold out semanas antes de su celebración, un signo claro de la fuerza y atractivo del cartel. Diez noches de fiesta en la que se reunirán más de 60 artistas para poner ritmo a la noche zaragozana. Desde pop y trap latino hasta música electrónica, todos los géneros musicales los encontrarás en las carpas de Espacio Zity.

Entre los momentos más esperados de este año destaca la celebración de los 30 años de carrera de DJ Nano. El célebre artista protagonizará un evento histórico gratuito en la Plaza del Pilar, de la mano de Zity, que promete ser uno de los grandes hitos musicales de estas fiestas. El show tendrá lugar el próximo miércoles 8 de octubre a las 21:30h.

Novedades y mejoras

Desde la pasada edición de 2024, Espacio Zity dio un paso más en su compromiso con el entorno y con el bienestar de los vecinos del barrio de Valdespartera, al incorporar un muro acústico en forma de U.

Esta medida pionera supone una importante protección acústica diseñada específicamente para reducir el impacto sonoro en la zona y garantizar la convivencia entre el festival y la vida cotidiana del barrio. Una solución innovadora que refleja que Zity no solo piensa en disfrutar de la música, sino también en cómo hacerlo de una manera responsable.

Pero más allá de la música, la experiencia sensorial dentro de Espacio Zity alcanzará un nuevo nivel este año. Especialmente en la Carpa 2, que se vestirá con una decoración renovada, un escenario de última generación y una iluminación mucho más potente, reforzada además con una espectacular pantalla LED para dar vida a shows impactantes y de gran dinamismo visual.

La apuesta por la innovación va un paso más allá este año con la incorporación de La Isla by Endesa, un nuevo punto de encuentro dentro del recinto concebido como un espacio en el que la música electrónica y los contenidos audiovisuales se unen para crear una experiencia inmersiva.

En él, unas originales pantallas circulares de LED proyectarán ritmo y espectáculo de forma constante, pero lo verdaderamente diferencial es que funcionará con energía limpia. Este espacio se convierte así en un tributo a la sostenibilidad, planteada no solo como un compromiso con el medio ambiente, sino también como una forma creativa, sorprendente y vibrante de vivir la fiesta.