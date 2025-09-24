Las recetas de Pastas Romero más fáciles, rápidas y sabrosas que debes hacer en la vuelta a la rutina este septiembre

La empresa aragonesa ofrece una serie de recetas de pasta perfectas para ahorrar tiempo en los días en los que falta el tiempo.

Tras el verano, septiembre llega para recordarte los despertadores, las mochilas y las agendas apretadas. Es el mes del regreso a las rutinas, el gimnasio, los madrugones, los deberes y ese tiempo que, de pronto, parece faltarte.

Y es que la vuelta al cole es mucho más que forrar libros y cuadrar horarios. Es el momento de reorganizar el día a día familiar, recuperar hábitos saludables y encontrar soluciones prácticas que nos ayuden a mantener el equilibrio en las tareas del día a día.

En este contexto, lo mejor es rodearte de aliados que te hagan la vida más fácil, que te ayuden a recuperar el ritmo sin renunciar al bienestar. Y uno de esos aliados es de muy fácil alcance.

Porque hay un ingrediente que nunca falla: la pasta, en concreto, de Pastas Romero, un producto de calidad, versátil, y para todos los gustos, que te ayudará a ahorrar tiempo a la hora de preparar comidas o cenas...

Por eso, y para hacerte la vida aún más fácil, Pastas Romero ofrece una serie de ideas de recetas de pasta para preparar esos días en los que el tiempo se te echa encima…

Recetas

El primero de ellos es una lasaña instant de carne, de dificultad baja y para la que necesitarás unos 25 minutos de preparación.

Con las placas de Lasaña Instant de Pastas Romero podrás preparar una lasaña casera en tan solo 25 minutos para cuatro comensales. Están elaboradas con 100% trigo duro y no necesitan precocción, lo que te permite montar el plato directamente con carne picada, salsa de tomate, bechamel y queso. Solo tendrás que hornear y disfrutar de este delicioso plato.

Lasagna instant de carne.

En segundo lugar, Pastas Romero propone un plato de plumas con verduras y salchichas, de dificultad baja y lista en 20 minutos.

Una receta completa que combina primer y segundo plato en un solo bocado. Las salchichas aportan sabor y proteína, mientras que el brócoli y las verduras equilibran el plato, haciéndolo saludable, nutritivo y saciante. Gusta a grandes y pequeños, convirtiéndose en una solución ideal para las comidas familiares entre semana usando el producto “pluma Nº5” de Pastas Romero.

Para conocer todos los ingredientes y los pasos a seguir, accede a la receta en el siguiente link:

https://pastasromero.com/receta/plumas-n-2-con-verduras-y-salchichas/

Plumas con verduras y salchichas.

Como tercera opción aparecen los fusilloni a los tres quesos, un plato fácil, rápido (15 minutos) y sabroso. Los Fusilloni de Pastas Romero son una pasta elaborada con sémola de trigo duro y moldeada al bronce, lo que le da una textura rugosa ideal para absorber salsas. Esta receta combina tres quesos, manchego rallado, queso de cabra desmoronado y queso gouda rallado para crear una salsa cremosa y deliciosa.

Por último, un clásico que nunca falla ni pasa de moda, los spaguetti a la boloñesa. Esta versión con panceta, carne picada y tomate es perfecta para conquistar a todos en casa. Es una receta completa, sabrosa y reconfortante, que combina primer y segundo plato en uno solo. Se prepara en menos de 30 minutos y gusta tanto a niños como adultos.

Spaguetti a la boloñesa.

Organizar el día a día de las comidas puede convertirse en una tarea tediosa, y a veces hasta agobiante, o, por el contrario, en algo creativo y apetecible. Para ello, desde Pastas Romero quieren ponerlo fácil y sacar al máximo el poder positivo de cocinar. Por eso, proponen una selección de recetas rápidas y sabrosas con las que podrás incluso practicar la técnica del “batch cooking”.

Por último, si te preocupa cómo conservar la pasta una vez cocida, Pastas Romero también te enseña cómo hacerlo correctamente para que mantenga su sabor y textura durante varios días. Desde el truco del aceite de oliva hasta el uso de recipientes herméticos, hay formas sencillas de guardar tus platos sin que se resequen ni se peguen, que puedes descubrir en https://pastasromero.com/blog/.