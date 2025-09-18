Espacio Zity, el mayor recinto de fiestas patronales de España, se consolida como epicentro cultural y musical del Pilar

Cada mes de octubre, la ciudad de Zaragoza se convierte en el epicentro de la alegría, la tradición y la música con la llegada de las Fiestas del Pilar. Miles de personas llenan sus calles para disfrutar de actos populares, cultura, gastronomía y, cada vez más, de grandes espectáculos musicales. En ese contexto, Espacio Zity se ha consolidado como uno de los polos de atracción más potentes y multitudinarios de estas fiestas, siendo hoy uno de los mayores recintos de fiestas patronales de toda España.

El año pasado, más de 220.000 personas pasaron por sus instalaciones, una cifra que confirma el crecimiento constante de este espacio. Con estas cifras, Espacio Zity se ha convertido en el mayor recinto de fiestas patronales del país, tanto por afluencia de público como por dimensiones físicas y capacidad técnica.

Uno de los elementos que lo hacen único es su infraestructura: las carpas utilizadas son las más grandes de Europa, lo que permite crear un entorno cubierto y climatizado capaz de albergar a decenas de miles de personas con comodidad y seguridad. Este despliegue logístico requiere meses de preparación y una inversión que este año alcanza los 6 millones de euros, una cifra que da una idea de la magnitud del proyecto.

Un escenario diseñado para potenciar cada show

Además de su tamaño, Espacio Zity destaca por el cuidado de todos los detalles técnicos. El escenario principal ha sido diseñado con una puesta en escena innovadora y totalmente enfocada a potenciar el espectáculo de cada artista, integrando luz, sonido y efectos visuales de última generación. Esto convierte cada actuación en una experiencia inmersiva para el público y en un entorno de primer nivel para los artistas que pisan sus tablas.

Este compromiso con la calidad artística y técnica ha hecho que cada año más artistas de renombre nacional e internacional apuesten por actuar en este recinto durante las Fiestas del Pilar, sabiendo que aquí encontrarán un público entregado y una producción a la altura de los grandes festivales europeos.

Conciertos de éxito y mucho más

La respuesta del público no se ha hecho esperar: el concierto de Melendi ya ha colgado el cartel de entradas agotadas con antelación, y varios de los espectáculos programados están a punto de alcanzar el Sold Out, señal de la enorme expectación que genera cada edición. Este nivel de demanda reafirma a Espacio Zity como una de las citas musicales más esperadas del calendario festivo de Zaragoza.

Más allá de la música, Espacio Zity representa un verdadero punto de encuentro intergeneracional durante las fiestas. Es un espacio donde conviven el ocio, la cultura y el ambiente festivo, contribuyendo a dinamizar la vida nocturna y a enriquecer la oferta cultural de las Fiestas del Pilar.

Ejemplo de ello es el regreso de Zity Comedy, un espacio dedicado a los monólogos que reunirá a algunos de los humoristas más reconocidos de España. Los encargados de estrenar el escenario serán Luis Álvaro, Bianca Kovacs, Susi Caramelo, Miguel Miguel y Juan Ibáñez, que harán reír al público el sábado 4 de octubre a las 12.30 (entradas a 22 euros).

La segunda cita será el sábado 11 de octubre, con el espectáculo ‘Monólogos All Star’ a cargo de Pepe Céspedes, May–Te, Rubén García y Joze Campoy, que pondrán el broche de humor en esta tercera edición. Así, por segundo año consecutivo, Espacio Zity abre sus puertas a la comedia, sumando una alternativa de nivel a su programación musical y reforzando su papel como epicentro cultural de las Fiestas del Pilar.