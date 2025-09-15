Jesús Bazán, alcalde de Épila, sobre las fiestas patronales: "Son una expresión de identidad y tradición"

La villa de Épila vivirá sus días grandes en honor a San Pedro Arbués y San Frontonio del 16 al 21 de septiembre, con un programa para todos los públicos.

Con la llegada de septiembre, algunos pueblos de Aragón demuestran que la fiesta no termina con el verano. Mientras muchos creen que agosto marca el cierre de las celebraciones populares, localidades como Épila mantienen viva su tradición en este mes. Del 16 al 21 de septiembre, el municipio rendirá homenaje a sus patronos, San Pedro Arbués y San Frontonio. Para su alcalde, Jesús Bazán, representan mucho más que diversión: son una expresión de identidad y de tradición.

Desde el consistorio esperan una "participación muy elevada" y es que las patronales cuentan con actividades para todos los vecinos y visitantes. "Estoy convencido de que este año la afluencia será incluso mayor que en otras", asegura. Para Bazán, los actos religiosos y en honor a los patronos de la villa "son especiales".

Se trata de una fecha de gran relevancia para la hostelería y comercios, ya que durante estos días "tienen una actividad muy intensa gracias a la llegada de visitantes". Por ello, el ayuntamiento apoya a estos negocios con "promoción y visibilidad". Además, reconoce que "el éxito de las fiestas también pasa por la dinamización de nuestra economía local".

Fiestas de Épila 2024 Ayuntamiento de Épila

Programa diverso

Épila rinde homenaje a San Pedro Arbués y San Frontonio durante seis días algo que hace "mantener viva nuestra historia y refuerza el orgullo de pertenecer a esta villa", describe el alcalde. Son días en los que los epilenses abren sus casas y calles para recibir a todos los que quieran compartir los días de celebración.

El programa de fiestas, que comienza con el anuncio oficial y el pregón de Vicente Sanz Gaya, promete seis días de festejos variados. Conciertos gratuitos, festejos taurinos, actividades infantiles y la programación gastronómica son un ejemplo de las actividades organizadas para las fiestas patronales. El alcalde explica que su objetivo es ofrecer un "programa variado que busca que cada persona encuentre un momento especial".

Los actos religiosos centrales son la Procesión y Santa Misa en honor a San Pedro Arbués el miércoles 17 y la Santa Misa en honor a San Frontonio el jueves 18. La música estará presente con el tributo a Camilo Sesto y Raphael, orquestas como Fórmula Show, y conciertos con artistas como Depol y el grupo Altraste.

Fiestas de Épila 2024 Ayuntamiento de Épila

Además, este año las fiestas de Épila cuentan con una novedad y es que se han incorporado actividades al aire libre, propuestas para los más pequeños y una mayor diversidad musical. De esta forma, pretenden "que toda la población se sienta integrada en las fiestas".

El alcalde subraya la labor de la comisión de fiestas: "Está compuesta por gente joven que trabaja en colaboración con las asociaciones culturales, peñas y colectivos de Épila". Gracias a esto se consigue "una agenda de actos para todas las edades y gustos".

Con un programa muy completo y el espíritu de colaboración que caracteriza a Épila, las fiestas de 2025 se perfilan como una oportunidad inmejorable para fortalecer la comunidad y celebrar la identidad de la villa. El alcalde añade que el reto para otros años está en "reforzar la colaboración ciudadana y seguir sumando ideas que enriquezcan el programa".

Por último, Jesús invita a epilenses y visitantes a vivir estas jornadas: "Pensado con ilusión y cariño, con actividades gratuitas y abiertas a todos", haciendo de estos días una oportunidad para "compartir, reencontrarnos y mostrar lo mejor de Épila: nuestra hospitalidad, nuestra alegría y nuestro compromiso con la tradición".