Fernando Torres, alcalde de Barbastro: "Las fiestas no deben de ser patrimonio de nadie, sino de toda una ciudad"

Del 4 al 8 de agosto la ciudad oscense vivirá sus días grandes en honor a la Natividad de Nuestra Señora, con actos para todos los públicos

Barbastro (Huesca) cuenta los días para comenzar sus fiestas patronales en honor a la Natividad de Nuestra Señora. Este jueves 4 de septiembre el municipio oscense arrancará cinco días de alegría, tradición, música y convivencia. Fernando Torres, el alcalde, destaca que estos días son para "convivir y olvidarse un poco de los problemas".

Aunque las fiestas no comienzan hasta el jueves, desde la última semana de agosto "ya se respira ambiente festivo", según cuenta el alcalde. Los festejos comenzarán con el lanzamiento del cohete anunciador desde el balcón del ayuntamiento y, a continuación, Felipe Sallán será el encargado de leer el pregón. "Es un acto muy emotivo, especialmente para los jóvenes" cuenta el primer edil.

El programa cuenta con actividades para todos los públicos y combina actos tradicionales con espectáculos infantiles y música actual para los jóvenes. "Se busca equilibrio para todo tipo de edades, gustos y aficiones" señala el alcalde. Aunque destaca: "nos gustaría poder contar con más presupuesto ya que todo se ha encarecido".

Además, Fernando reconoce el papel de las asociaciones y clubes deportivos: "Con la suma y la colaboración de todos se consiguen las cosas". También ha destacado la labor de las peñas: "Son un motor principal para los más jóvenes y complementan el programa oficial con sus propias celebraciones.

Un programa para todos

Entre los momentos más destacados y emotivos para el alcalde se encuentran varios eventos clave. El 4 de septiembre, además del chupinazo y el pasacalles matutino, la tarde ofrece el Coso Blanco a las 20.00 en el Paseo del Coso, una "batalla de confetis y serpentinas" con carrozas que es "visualmente muy atractivo y una sorpresa para los visitantes".

El 8 de septiembre, día grande, incluye la ofrenda floral a la Virgen, la misa, la corrida de toros —una tradición que data de "más de 130 años de historia" y que la ciudad desea "seguir respetando"—, la actuación de La Ronda de Boltaña que lleva "más de 30 años viniendo para cerrar los actos", y una gran colección de fuegos artificiales.

El mensaje del alcalde a barbastrenses y visitantes es una invitación a "disfrutar desde el primer momento con respeto, tolerancia, moderación y honradez".

