Tarazona ya respira el ambiente de sus grandes días: "En el Cipotegato triplicamos nuestra población"

Cuenta atrás para el día más especial del año para todos los vecinos de Tarazona (Zaragoza). En menos de una semana, el próximo miércoles 27 de agosto, comenzarán sus fiestas de San Atilano con la salida del Cipotegato a las 12.00 desde el edificio del Ayuntamiento. Un momento de mucha emoción y sentimiento que es el inicio de unos días llenos de diversión, fiesta y reencuentros con amigos y familiares tras el verano.

Las fiestas de Tarazona se celebran en la localidad zaragozana del 27 de agosto al 1 de septiembre con muchos actos, actividades y eventos para todos los públicos. De hecho, antes de ese día, ya hay una programación preliminar para abrir el apetito.

Para ello, ya está todo preparado. Así lo confiesa el alcalde de Tarazona, Antonio Jaray, que reconoce que el día de más esfuerzo es el 27, por la acumulación de personas y la limpieza posterior, principalmente con el tradicional lanzamiento de tomates en la plaza de España, que empieza desde antes del mediodía.

A las 12.00, todos los vecinos y visitantes esperan en la plaza de España para ver la salida del Cipotegato (persona elegida el curso anterior), un personaje disfrazado de arlequín con los colores amarillo, rojo y verde. Este recorre las calles de la localidad hasta regresar a la plaza y subir a su estatua. Lo hace luchando contra los miles de tomates que disparan hacia él, entre el fervor de los turiasonenses y dando inicio a las fiestas.

Aunque así es la teoría, el alcalde es claro: “Es una fiesta que cada uno vive a su manera. Lo importante no son las normas o las reglas, sino la intensidad con la que se celebra y con la que acogemos a las personas que nos vienen a visitar”.

Fiesta del cipotegato en Tarazona Ayuntamiento de Tarazona

Sin duda, la emoción es un factor inherente al Cipotegato. Los locales lo viven con mucho sentimiento y el alcalde de la localidad del Moncayo manifiesta que “es imposible definirlo con palabras”.

Y vivir la salida del Cipotegato desde dentro es algo “impresionante”, admite Tono Jaray. En su caso, lo vive desde el Ayuntamiento, pero también representa el sentir de todos los turiasonenses. “Son momentos de reencuentro, estás en la calle y vienen personas que hace mucho tiempo que no has visto, compartes alegría y es lo más importante”, confiesa.

Miles de visitantes

Hace unos años, el Cipotegato de Tarazona fue declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional, dándole más visibilidad. Por ello, son miles de personas las que acuden cada año el día 27 de agosto, siendo una fecha marcada en el calendario no solo para los turiasonenses.

En ese aspecto, Tono Jaray reconoce que ese día Tarazona “triplica su población”. Llegan personas de otras comunidades y es la jornada de “mayor afluencia”. Sin embargo, al ser este año el fin de semana 30 y 31, la cifra de visitantes más allá del miércoles 27, “se mantiene estable casi hasta el fin de semana”.

El cipotegato en las fiestas de Tarazona. Fabián Simón

Feria taurina y conciertos

No obstante, el Cipotegato no es la única estrella de la semana. Otros de los platos fuertes de las fiestas son la Feria Taurina o los diferentes conciertos.

En cuanto a la Feria Taurina, Tono Jaray considera que “en los últimos años está creciendo mucho” gracias a Juan José Vera, propietario de la plaza de toros. Así, este año hay un festejo más y comienza el 24 por la tarde con una “gran novillada”. Los días 28, 29 y 30 hay una novillada y dos corridas con un cartel de lujo.

Los conciertos, todos ellos gratuitos, tienen lugar en distintas ubicaciones y tratan de llegar a todos los públicos. Entre los artistas que actúan este 2025 se encuentra David Otero, Mago de Oz, Cómplices, Silvia Pantoja y un tributo a Estopa. Además, casi todos los días hay verbenas por la noche.

Actos preliminares

Por si seis días de fiesta fueran pocos, antes del propio 27, en Tarazona hay actos muy atractivos. El pasado sábado 16 de agosto comenzó el Festival de Cine de Comedia, que se extiende hasta el próximo sábado 23. En este hay casi 50 cortometrajes y seis largometrajes, así como grandes figuras del cine español.

De cara a este fin de semana, la noche del 22 de agosto se celebra la Ronda Jotera de Campeones y el 24 de agosto, otro de los actos especiales, que es la imposición del pañuelico de las fiestas a los niños y niñas nacidos en el 2024.

En la jornada previa, el 26 de agosto, se reparten las pulseras antidroga y a las 23.00 se estrena el espectáculo “Jota, nacida para cantar”.

El deporte también es protagonista en estos días previos con el torneo de guiñote, de tiro con arco o de balonmano.

Igualmente, el ferial de atracciones están abiertas desde el 22 de agosto hasta el 1 de septiembre, siendo este último el día del niño.

Por otro lado, cabe destacar que el programa de las fiestas ha reorganizado algunos actos en los últimos años y se mantienen este 2025. Por ejemplo, citas como la Ofrenda de Flores y Frutos se han trasladado del día 27 para que este día cada persona lo celebre a su manera.