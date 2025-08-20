Jesús Naval, alcalde de La Puebla de Albortón: “Todos los años para fiestas tiramos la casa por la ventana”

Del 27 al 31 de agosto el municipio celebrará sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario con un programa para todos los públicos.

Como cada agosto, La Puebla de Albortón se dispone a vivir sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario. Este año, los festejos arrancarán el próximo miércoles 27 de agosto y finalizarán el domingo 31.

Durante estos cuatro días, este pequeño municipio de la comarca Campo de Belchite multiplicará su vitalidad. “Es un momento muy esperado por todos. El pueblo pasa de la tranquilidad absoluta a un ambiente de ruido y color”, destaca el alcalde, Jesús Naval.

Para Naval, los días de fiesta son sinónimo de convivencia y celebración: “Tiramos la casa por la ventana. Lo principal es pasarlo lo mejor posible y con un gran ambiente”. Además, durante estos días las calles se llenan de alegría, reencuentros y bullicio, con decenas de personas participando en las actividades programadas.

Un programa para todos

El programa mantiene los elementos tradicionales que más gustan a los vecinos: charangas, música, comidas populares, orquestas y, como no, muchas risas. Este año, han incluido una novedad para los más pequeños: un encierro con mansos de la ganadería Virgen del Pilar. “Hace unos años dejamos de hacer vaquillas, pero ahora volvemos con un encierro seguro y adaptado a los niños”, asegura el alcalde.

Una de las actividades más destacadas del programa es la Fiesta de la Cerveza, que tendrá lugar el viernes 29 de agosto por la noche. Si el cierzo lo permite, se preparará una cena con codillo y salchichas en la plaza del pueblo y si no se celebrará en el pabellón. También habrá cuatro clases de cerveza: rubia, de trigo, tostada y negra. Una orquesta que toca canciones típicas de Alemania pondrá música a la noche pueblana. “La gente acaba bailando y se lo pasa en grande” relata.

A pesar de la voluntad de mantener la calidad de las celebraciones de los días grandes de los pueblos, los costes suponen cada año un reto mayor. “Nos gusta que la gente disfrute de las fiestas, pero desde la pandemia los precios han subido una barbaridad”, reconoce Naval. Según estima, el presupuesto destinado a las fiestas ha incrementado entre un 50 y 60% en los últimos años.

En esta misma línea, el primer edil reconoce la implicación de todos los vecinos y la importancia que tienen estos días para el pueblo. “La verdad es que el programa de fiestas lo preparamos a conciencia para que haya actividades para todos y eso se nota” comenta. Además, añade que “la gente lo espera todo el año”.