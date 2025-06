Estancias con propósito que superan las expectativas: Ballesol Zaragoza, "las residencias que queremos"

“Otra manera de envejecer es posible”, pensaron Antonio, María Pilar y Mari Carmen tan solo un mes después de llegar a una de las tres residencias de ancianos en Zaragoza de Ballesol. Coinciden en aconsejar que “la felicidad no depende de lo que uno no tiene, sino del buen uso que hace de lo que tiene”. Una célebre frase que sirve para entender la importancia que puede tener en una persona la elección correcta de una residencia.

Han pasado varios años y su reflexión no puede ser más positiva. “Hemos sabido darle vida a los años”, “aquí me siento protagonista”, “me siento feliz en mi nuevo hogar”. No escatiman en elogios hacia un programa de estancias que ha logrado el máximo bienestar posible. Adaptando la residencia al residente y no al revés, asemejando los espacios, la arquitectura, las rutinas, a su propio hogar.

Sonia Martínez, directora de la residencia para mayores en Zaragoza, Ballesol Puerta del Carmen, Vanessa García, directora de la residencia tercera edad en Zaragoza, Mariana Pineda y Myriam Incertis, directora de Salvador Allende, hablan de la garantía de un envejecimiento exitoso, “donde vivir con salud, con bienestar físico, mental y social”. Donde dar respuesta a la necesidad de una recuperación poshospitalaria, una estancia vacacional, cuidados de larga duración o simplemente acceder a una vida más participativa y creativa.

De hecho, la posibilidad de disfrutar de una residencia de personas mayores estancia temporal para disfrutar de las vacaciones aquí o en cada residencia de ancianos que Ballesol tiene en Zaragoza, ha mejorado año tras año el estado emocional, la socialización y participación de la persona. Aquí coinciden los residentes: “La manera de personalizar cada estancia importa. Habitaciones adaptadas y funcionales que respetan nuestros deseos y necesidades, pudiendo incidir en la accesibilidad o la decoración más íntima y personal”. En definitiva, un paso más en el modelo de Atención Integral Centrada en la Persona (AICP).

Residencias Ballesol.

Salud con ocio

En este proceso de transformación en la manera de cuidar, la mejor residencia de ancianos de Zaragoza debe contar con programas y proyectos exclusivos, adaptados a cada persona y respaldados por un equipo multidisciplinar de profesionales cualificados. Entre las mejores valoradas están el centro residencial de Salvador Allende, Mariana Pineda y Puerta del Carmen.

A las características anteriores, los expertos en envejecimiento y longevidad añaden un criterio fundamental: “Existe la impresión de que una estancia aquí es una oportunidad para envejecer bajo tres pilares fundamentales: salud, seguridad y participación”. Y es aquí donde muchos de sus residentes se preguntan. ¿Qué puedo hacer en la residencia?

“ Ganarle vida a los años” Con esta sugerente invitación los profesionales de Ballesol en Zaragoza planifican a lo largo del año proyectos e iniciativas sociales y solidarias con un impacto positivo en la sociedad y en el progreso de las personas.

En su apuesta por una vida activa, plena y de calidad se programan de manera regular paseos, excursiones, exposiciones y visitas culturales fuera de la residencia . Del mismo modo que sus tres centros programan actividades de carácter semanal con actuaciones y demostraciones musicales, artísticas e iniciativas intergeneracionales junto a colegios y otras entidades.

Proyectos con nota. Los beneficios que tiene la música ha hecho que sus residencias hayan programado programas de música como terapia, entretenimiento y disfrute de actuaciones en el centro con el lema “Una voz al envejecimiento activo y saludable”

“Fútbol y mi historia de vida”. A través de un proyecto junto a LALIGA, FEAFV y Ballesol, muchos de sus residentes están realizando talleres de reminiscencia a través del fútbol con el Real Zaragoza. “Es una oportunidad para envejecer con recuerdos y mejor calidad de vida”, aseguran sus participantes.

La residencia es un espacio de vida y conocimiento. Ballesol Zaragoza celebra los días más identificados con las personas mayores: Fiestas del Pilar, Día de Aragón, la Familia, el Día del Libro…

Residencias Ballesol.

Estando en Ballesol también te aseguras de poder acceder a programas exclusivos que ofrecen a sus pacientes la salud más cercana, precisa y pionera posible. Por ejemplo:

“Despierta tus sentidos”, un programa de Estimulación Multisensorial (EMS) basado en el concepto Snoezelen. Coordinado desde el Departamento de Psicología y Médico de Ballesol, este método tiene como objetivo ejercer una influencia positiva sobre las personas mayores con demencia a través de experiencias sensoriales placenteras.

Comer en una residencia de ancianos en Zaragoza. La restauración es uno de los servicios más valorados por los usuarios de los centros Ballesol. Innovar con nuevos protocolos de alimentación centrada en la persona que se han diseñado a través de dietas de textura adaptada, “ofreciendo una alimentación equilibrada, variada y sabrosa, fundamental para mantener el bienestar físico y emocional de nuestros mayores”, según señalan los equipos multidisciplinares de Ballesol.

Profesionales cualificados

Actualmente, las residencias de ancianos que Ballesol tienen en la ciudad son las mejor valoradas por los expertos en salud y envejecimiento. Las últimas encuestas de la empresa independiente en Experiencia del Usuario, Stiga, han vuelto a reconocer “el alto nivel de satisfacción del cliente al igual que la calidad de sus servicios y la percepción de sus estancias”.

Residencias Ballesol.

Resultados conseguidos a través de un equipo humano y profesional capacitado para ofrecer a sus pacientes la salud más cercana y precisa. Aprecian sus trabajadores que “valorar las trayectorias profesionales, saber que tu trabajo genera valor a la compañía”, acerca la excelencia en el cuidado de las personas mayores en el centro de Mariana Pineda, Puerta del Carmen y Salvador Allende.

En esta línea de crecimiento, adelantan desde Ballesol una mayor inversión en proyectos de desarrollo, innovación y asistencia sanitaria que pueda generar un mayor impacto positivo en la sociedad. Ganamos todos.

Más información en Ballesol.es o en el teléfono 900 24 24 25 o en sus tres centros de Zaragoza: Ballesol Mariana Pineda, Puerta del Carmen y Salvador Allende.