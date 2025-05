Zaragoza Florece 2025: la gran celebración de la primavera llena esta semana de moda y ocio saludable el Parque Grande

El Parque Grande José Antonio Labordeta de Zaragoza vuelve a transformarse esta semana en el epicentro del arte floral, la cultura y la convivencia con la nueva edición del 'Zaragoza Florece', un festival gratuito y abierto a todos los públicos organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza que va ya por su quinta edición y que solo en 2024 reunió a más de 340.000 asistentes.

La de este año -construida en torno al concepto 'La tendencia infinita'-, traerá al gran pulmón verde de la ciudad una explosión de color que conectará moda y naturaleza como fuente de inspiración artística y visual con actividades especialmente pensadas para familias, jóvenes, visitantes locales y turistas.

Si algo no faltará serán los puntos de interés. En la Pasarela Botánica del puente de Los Cantautores podrán verse maniquíes con alta costura floral 'vestidos' por diseñadores y floristas aragoneses.

Resumen de las últimas ediciones del 'Zaragoza Florece'.

Las intervenciones de arte floral, uno de los grandes reclamos del 'Zaragoza Florece', llevarán este año la firma de artistas internacionales como Tomas De Bruyne, Irati Tamarit o Carlos Curbelo. Su misión será transformar los rincones más emblemáticos del parque en instalaciones de ensueño, muchas de ellas inspiradas en pasarelas, siluetas y tejidos. También repite la zona EcoKids, un espacio familiar donde los niños aprenderán a cuidar el medio ambiente mientras se divierten.

Se trata de una zona especialmente diseñada para los más pequeños que no solo educa en valores ambientales, sino que demuestra que jugar y cuidar el planeta pueden ir de la mano.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con una de las intervenciones de las últimas ediciones del festival. Ayuntamiento de Zaragoza

Actividades como 'La fábrica del compost' enseñarán a los niños cómo sus acciones pueden contribuir al bienestar del entorno. Otras citas imprescindibles serán los Cantajuegos con Las Tribus del Parque (sábado 24, 13.30) y Las Cuatro Estaciones del Teatro Che y Moche (domingo 25, 12.00).

La programación tendrá, además, un gran componente musical y gastronómico, con artistas como Amatria (sábado 24, 21.00), The Hijas & The Papas (viernes 23, 18.30) o Slappy AV, 50007 Fishing Club y The Bronson.

También habrá zona de foodtrucks, de picnic y espacios chill-out. La oferta contará esta vez con más de 15 furgonetas de pizza italiana, tacos, opciones veganas, sin gluten y dulces gourmet. Y quienes prefieran dedicar un rato a la lectura tendrán booktrucks de Edelvives, kiosco literario y una exposición de fotos antiguas del Parque.

Plano del 'Zaragoza Florece' 2025. Ayuntamiento de Zaragoza

Durante los cuatro días del festival -del 22 al 25 de mayo- se hará especial hincapié en promover un enfoque sostenible y respetuoso con la ciudad y sus espacios verdes. Gracias a empresas como FCC, este espíritu no se quedará únicamente en la teoría, sino que se verá en el uso de vasos reutilizables y bolsas de papel en el Mercado de las Flores o los talleres de compostaje que se organizarán.

Con todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza, que volverá a contar con el apoyo de numerosas entidades privadas, refuerza el compromiso medioambiental del festival, cuidando especialmente del entorno donde se celebra y animando a la participación ciudadana en acciones que reducen residuos y promueven buenas prácticas en el cuidado y la limpieza de toda la capital.

La cita no solo consolida a Zaragoza como una ciudad que apuesta por los eventos responsables, sino que busca crear conciencia entre la ciudadanía sobre la importancia de ser partícipe de su ciudad, porque cada gesto de cada ciudadano redunda en su cuidado y embellecimiento.

Más allá del parque

Las actividades del 'Zaragoza Florece' saldrán más allá del Parque Grande. La magia se extenderá a otros puntos de la ciudad con decoraciones florales en fachadas de edificios emblemáticos como el Teatro Principal, marquesinas del tranvía y comercios locales que se suman a esta celebración urbana de la primavera.

La implicación y la acogida que han demostrado los ciudadanos en ediciones anteriores garantiza que este crecimiento del festival no solo sea espectacular, sino también sostenible y consciente.

El propio Ayuntamiento está realizando una importante difusión a través de campañas con las que pretende evitar comportamientos poco cívicos. Desde hace varios años, se invita a los zaragozanos a cuidar la ciudad pidiendo que no se realicen pintadas, se evite tirar basuras o cuiden de sus mascotas. Porque, como las flores, la ciudad también florece cuando se cuida.