Épila se llena de vida con VALGA 2025: tradición, innovación y sabor en una feria para todos

Ya está aquí una nueva edición de la Feria Agrícola, Comercial y Ganadera de Épila, VALGA, que se celebrará los días 3 y 4 de mayo en el recinto del secadero de la Cooperativa San Pedro Arbués. Esta será la decimonovena edición de una feria que se ha consolidado como un punto de encuentro clave para el sector agrícola, comercial y ganadero de la localidad y de la comarca de Valdejalón.

Feria VALGA. Ayuntamiento de Épila

El pabellón comercial, de carácter generalista, reunirá una amplia variedad de sectores: alimentación, muebles, decoración, hogar, tecnología, electrodomésticos, telefonía, seguros, moda, artesanía, salud, deporte y ocio, entre muchos otros.

En el exterior, habrá una zona dedicada a maquinaria agrícola, de construcción y vehículos, además de una carpa de actividades de entretenimiento para toda la familia. Además, tanto el sábado como el domingo hay varias actividades programadas para el disfrute de mayores y pequeños.

Uno de los elementos más entrañables y esperados por el público, especialmente por los más pequeños, será nuevamente la muestra de animales. “Desde el Ayuntamiento de Épila, queremos agradecer de manera muy especial al Gobierno de Aragón y a los particulares que ceden sus animales por su colaboración y apoyo, haciendo posible este espacio tan valorado, convirtiéndolo en una oportunidad única para acercar el mundo ganadero a todos los visitantes”, ha comentado el alcalde de la localidad, Jesús Bazán Sanz.

El alcalde ha querido también dedicar unas palabras al sector primario: “Quiero subrayar la importancia de visibilizar el papel del sector primario, porque la agricultura y la ganadería no solo forman parte de nuestra identidad como territorio, sino que son el verdadero sostén de la alimentación. Sin campo no hay alimentos, sin ganadería no hay futuro en nuestras mesas. Por eso, ferias como VALGA son también una forma de reivindicar y defender lo esencial”, ha expresado.

Por otro lado, destaca la presencia de BonÀrea, que informará sobre la evolución de su complejo agroalimentario en Épila, las naves en funcionamiento, las oportunidades laborales actuales y futuras, así como todos los servicios vinculados al proyecto.

Programa de la feria

El programa de la feria está compuesto por numerosas actividades que resultarán atractivas a un amplio y variado público. Hay alternativas para todos los gustos. El sábado, 3 de mayo, tras la inauguración oficial con la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, autoridades comarcales y locales, representantes de BonÀrea, empresarios y las reinas de las fiestas, comenzará la actuación de la Banda de Música de Épila. “Aprovechamos esta ocasión para expresar nuestro más sincero reconocimiento a la Banda de Música de Épila, que este 2025 celebra su 40.º aniversario”, ha comentado el alcalde, a la vez que felicitaba a todos los integrantes presentes y pasados de la banda. “Esta agrupación representa un auténtico orgullo para nuestro municipio” —continuaba—, sentenciando que es todo un símbolo de identidad, cultura y unión para todos los epilenses.

Durante la tarde del sábado, se podrá disfrutar de una actuación del grupo de jotas Estilos D’Épila, seguida de un tardeo musical con DJ local y reparto de bocadillos en un ambiente distendido y festivo.

El domingo, 4 de mayo, la jornada comenzará con una concentración de vehículos clásicos y una degustación de migas, además de ternasco ofrecido por el Ayuntamiento y fruta gracias al ATRIA de Fruticultores de Épila, todo ello acompañado de buena música.

Sábado 3 de mayo

11:30 h: Inauguración de la Feria a cargo del Presidente de la D.P.Z. acompañado de Autoridades, con la presencia de las Reinas de Fiestas, amenizada por la Banda de Música y posterior visita a los expositores.

12:00 h: Paseos en burro en los exteriores del recinto ferial.

17:00 h: Jotas por Estilos D’Épila. Lugar: Carpa exterior.

17:30 h: Paseos en burro en los exteriores del recinto ferial.

18:30 h: Tardeo a cargo de Dj local “Adri DJ”. Organiza Ayuntamiento de Épila.

19:00 h: Reparto de bocadillos de chorizo, longaniza y panceta. Organiza Ayuntamiento de Épila. Compra de tickets en el stand del Ayuntamiento.

Domingo 4 de mayo

09:00 h: Degustación de las tradicionales migas con chorizo y longaniza ofrecidas por Ayuntamiento de Épila.

9:30 h: Concentración vehículos históricos en los exteriores del recinto ferial.

11:00 h: Apertura de instalaciones del recinto ferial.

12:30 h: Exhibición y bailes de cabezudos en el recinto ferial.

17:00 h: Carretones en el exterior del recinto ferial por parte de “Emboladores Nª Sra de Rodanas”. Diversión asegurada para los más pequeños. Organiza Ayuntamiento de Épila.

18:30 h: Tardeo a cargo de Dj local Flako. Organiza Ayuntamiento de Épila.

19:00 h: Degustación de ternasco ofrecido por Ayuntamiento de Épila y fruta ofrecida por ATRIA de fruticultores.

Los más pequeños podrán disfrutar de carretones en el exterior del recinto, organizados por la cuadrilla de Emboladores de Épila, además de las atracciones de feria. Al finalizar cada jornada, habrá también sorteos para todos los visitantes, organizados por el Ayuntamiento de Épila y en diferentes stands como los de BonÀrea y comercio local.

El recinto cuenta con servicio de bar-cafetería, wifi gratuita y todos los servicios necesarios para garantizar una estancia agradable. El horario de apertura será de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, con entrada gratuita.