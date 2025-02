Así puedes acceder a la ayudas para hacer crecer tu negocio en España: el sencillo truco para pymes y autónomos

Emprender y poner en marcha tu propio negocio es complicado, se requiere de paciencia, pasión y habilidades en diferentes ámbitos. Para comenzar o para crecer, las ayudas económicas y formativas son claves.

En el ámbito empresarial, es fundamental conocer a la competencia y contar con las herramientas necesarias para superarla. Este aspecto se ha intensificado con el avance de las nuevas tecnologías y las oportunidades que estas brindan a las personas.

Por lo tanto, tener el conocimiento adecuado y aprovechar al máximo las herramientas digitales es esencial para sobrevivir y mantener la rentabilidad. En resumen, es clave para alcanzar el éxito. Así, el truco de muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) para triunfarse basa en contar con directivos y empleados capacitados en gestión digital. En España existen ayudas para adquirir estos conocimientos.

Dado que la transformación digital puede ser un desafío para algunas empresas, el Gobierno de España ha lanzado la iniciativa ‘Generación Digital Pymes III’, que se centra en este aspecto y ofrece formaciones gratuitas.

Así que, ahora tienes esta oportunidad al alcance de la mano gracias al curso que ofrece el Grupo San Valero, respaldado por los fondos Next Generation de la UE. Es completamente gratuito y se imparte en línea, lo que significa que, si eres directivo o empleado activo de una pyme, micropyme o autónomo en cualquier parte de España, no hay excusas para no participar.

El programa consiste en 150 horas de formación, 50 de ellas lectivas y evaluables en formato presencial virtual. Esta primera parte se divide en cuatro asignaturas: La empresa en la economía digital (9 horas), Atracción y fidelización del cliente (16), Tecnología para la transformación digital (16) y Gestión del cambio (9).

Las otras 100 horas se reparten en aprendizaje autónomo y personalizado (formato asíncrono), en las que los inscritos pueden optar por desarrollar su propio plan de transformación digital.

Los interesados en probar esta formación, deben inscribirse en la página web de la Universidad San Jorge o del Grupo San Valero. En la pestaña de ‘Transformación Digital’ aparece el formulario para rellenar (también puedes contactar por WhatsApp). Una vez realizado, serán atendidos por un asesor durante el proceso de admisión y matrícula en el programa.

Grupo San Valero

Este curso viene de la mano del Grupo San Valero de Zaragoza, seleccionado por el Gobierno de España para impartir por todo el territorio nacional la formación de la tercera convocatoria pública del programa “Generación Digital Pymes III”.

En las dos convocatorias anteriores, las agrupaciones en las que participaba el Grupo San Valero ya habían sido adjudicatarias para impartir esta formación en diferentes comunidades. En esta tercera, el proceso se ha abierto a todo el territorio nacional, lo que le permitirá formar a un total de 9.000 alumnos hasta junio de 2026.

En concreto, las alianzas de Centro San Valero, Universidad San Jorge y SEAS Estudios Superiores Abiertos obtuvieron la mayor puntuación en un proceso público en el que han concurrido hasta 64 agrupaciones de todo el país. Centro San Valero se ha presentado junto a las entidades gallegas Cesuga y EFBS, mientras que SEAS Estudios Superiores Abiertos y Universidad San Jorge lo han hecho junto a la madrileña Bejob Empleabilidad.