Anna Ibar, donante de leche materna: “Estoy orgullosa, me reconforta saber que puedo ayudar a otros niños”

Un gesto generoso que puede suponer un cambio en los bebés. Cada vez son más madres las que se animan a poner su granito de arena donando su leche excedente al Banco de Leche de Aragón para beneficiar a los bebés neonatos. Anna Ibar forma parte de las 158 madres que han participado este 2024: "Estoy orgullosa de donar y lo digo libremente", expresa contenta esta madre de 40 años.

Anna comenzó a donar excedente de leche con su primer hijo hace más de dos años, aunque admite que llegó tarde por "desconocimiento" de que cabía la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, esta madre no se lo pensó dos veces cuando le dieron la opción: "Me reconforta saber que puedo ayudar a otro niño, todo lo que se pueda hacer por mejorar y que crezcan sanos es un plus", reconoce.

El Banco de Leche atiende a recién nacidos con peso de hasta 1.800 gramos. La misión del Banco es mejorar el estado de salud de los neonatos ya que se ha observado que cuando reciben leche materna se fortalece su sistema inmunitario y su desarrollo neurológico y están mejor protegidos frente a diferentes enfermedades.

Nueva campaña de promoción de la donación para el Banco de Leche de Aragón bajo el lema 'Tu leche, mi vida'. Banco de Sangre y Tejidos de Aragón

Asimismo, esta madre señala que su donación también lo hace mirando hacia los padres de los bebés cuyas madres no tienen la capacidad de darles leche o no tienen suficiente. "Si un bebé se puede aprovechar y está mucho más fuerte gracias a mi leche, yo feliz", cuenta contenta. De esta manera, Anna desde el primer momento se ha protegido con la vacuna del covid y la gripe con el fin de que puedan ser "beneficiosas" tanto para su hija como para quien reciba parte de su leche.

En la actualidad, tras tener a su segundo hijo, cuenta que fue directa a la matrona para poder volver a ser donante. Así, Anna dona cada dos semanas ahora que su hija le demanda más, pero llegó a hacerlo cada semana. Esta donante admite que desde el Banco de Sangre ponen todo muy fácil: "Una vez que se ponen en contacto contigo son maravillosos, te tratan súper bien y te ofrecen todas las facilidades que ellos pueden", señala.

Así, la recogida se realiza desde el Banco de Leche los jueves en el domicilio de las madres donantes. Además, las donantes reciben un kit con el material como sacaleches o biberones. Asimismo, desde el Banco han establecido un radio de 55 kilómetros desde Zaragoza para recoger la leche en las casas. En el caso de que se encuentren fuera del perímetro, se les ofrece la posibilidad de ir a unos puntos de recogida ubicados en los hospitales San Jorge de Huesca, Obispo Polanco de Teruel, Hospital de Calatayud, Hospital de Alcañiz y Hospital de Barbastro.

De esta forma, esta madre llama a que toda aquella que pueda forme parte de esta cadena "tan generosa": "Desde un inicio siempre se lo he dicho a mis conocidas para que se animaran", recalca. "Es hacer un pequeñito esfuerzo más", finaliza.

Por su parte, la gerente del Banco de Sangre y Tejidos de Aragón, en el que está incorporado el Banco de Leche, Rosa Plantagenet-Whyte, ha agradecido "especialmente" el altruismo y generosidad de las madres donantes. "Su labor es imprescindible y admirable para que cientos de niños mejoren su calidad y esperanza de vida", añade.

Aragón cuenta con Banco de Leche Materna desde el año 2011 y es uno de los que más donaciones tiene de España. Esta entidad procesa, almacena y distribuye la leche que llega a través de la donación de madres que tienen excedente en su periodo de lactancia. Así, este recurso se dirige, sobre todo, a los hospitales universitarios Lozano Blesa y Miguel Servet de Zaragoza, ya que son los dos únicos que cuentan con un Servicio de Neonatología, aunque se puede hacer llegar la leche a cualquier hospital de Aragón, si lo solicita. En los últimos meses, incluso, se ha comenzado a ofrecer este recurso a los hospitales de La Rioja, comunidad autónoma que no cuenta con este servicio.