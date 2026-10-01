Victoria Gómez, reconocida con la primera beca Auren en la gala de El Español de Aragón. Aránzazu Navarro

Auren y EL ESPAÑOL DE ARAGÓN entregan la primera beca a la excelencia en Derecho para apoyar el talento aragonés

Auren, firma de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento legal, consultoría y corporate, ha impulsado desde su oficina de Zaragoza, junto a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, una beca remunerada para apoyar el talento aragonés.

Esta iniciativa permitirá a Victoria Claudia Gómez, estudiante de Derecho, completar su formación con una experiencia práctica en la empresa durante un año, con la posibilidad de incorporarse definitivamente en Auren, pasando a formar parte del equipo de Zaragoza.

Mónica Fernández, socia de la Auditoría y directora de la oficina de Auren en Zaragoza, y David Fauquié, director Legal de Auren en Zaragoza, explican las claves de esta iniciativa, que busca acercar el mundo universitario a la realidad profesional y favorecer la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.

¿Por qué decidió Auren impulsar esta beca junto a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN para la excelencia en Derecho?

Mónica Fernández: En Auren siempre hemos tenido una relación muy estrecha con la Universidad de Zaragoza porque somos conscientes de que gran parte del talento que llegará a nuestras empresas en los próximos años está hoy en sus aulas.

Por eso nos pareció una magnífica oportunidad impulsar esta beca junto a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN y apostar de forma tangible por los estudiantes que han demostrado una trayectoria académica excelente.

Creemos que las empresas tenemos la responsabilidad de ayudar a que ese talento pueda desarrollarse y encontrar oportunidades reales para dar sus primeros pasos profesionales.

Esta beca es una forma de reconocer el esfuerzo, la constancia y el compromiso de quienes han destacado durante su etapa universitaria, pero también de acercarles a la realidad de la profesión.

Además, en Auren sabemos que el aprendizaje no termina en la universidad. La experiencia práctica, el trabajo en equipo, la relación con clientes y la participación en proyectos reales son fundamentales para completar esa formación.

Con esta iniciativa queremos contribuir a que un joven con talento pueda empezar a construir su futuro profesional en un entorno donde pueda aprender, crecer y asumir retos desde el primer día.

¿Qué supone para Auren poder apoyar a estudiantes con un expediente y una trayectoria académica destacada?

M.F: Es una responsabilidad y, al mismo tiempo, una gran satisfacción.

Las empresas tenemos un papel importante en el desarrollo del talento joven y creemos que debemos contribuir a que los estudiantes con mayor potencial puedan seguir creciendo profesionalmente.

Además, para Auren es una oportunidad de incorporar personas con inquietud, capacidad de esfuerzo y ganas de aprender, unos valores que encajan plenamente con nuestra cultura.

¿Qué buscan los jóvenes que se incorporan a la firma?

M.F: Las nuevas generaciones buscan mucho más que un empleo. Quieren desarrollar una carrera profesional atractiva, participar en proyectos interesantes, trabajar junto a profesionales de los que puedan aprender y formar parte de organizaciones donde se valore el talento y el crecimiento personal.

Además, sus prioridades han cambiado respecto a las de hace unos años. Hoy no solo valoran una buena retribución o la estabilidad, sino también la formación continua, la flexibilidad, un buen ambiente de trabajo, la posibilidad de conciliar y, sobre todo, sentir que su trabajo tiene un propósito y que pueden evolucionar profesionalmente.

En Auren tratamos de responder a esas inquietudes ofreciendo una experiencia muy completa.

Apostamos por el desarrollo de las personas, por la cercanía y por un entorno en el que quienes se incorporan puedan aprender, asumir responsabilidades desde etapas tempranas y sentirse parte del proyecto desde el primer día.

Creemos que el talento crece mejor cuando las personas se sienten escuchadas, valoradas y con oportunidades reales para desarrollar todo su potencial.

¿Qué importancia tiene para Auren acercar al mundo profesional el mundo universitario?

M.F: Es fundamental. La universidad proporciona una excelente base técnica y académica, pero la realidad profesional añade una dimensión práctica imprescindible.

Cuanto más estrecha sea la colaboración entre ambos ámbitos, mejor preparados estarán los futuros profesionales para afrontar los retos de su carrera.

En Auren apostamos desde hace años por mantener una relación cercana con las universidades porque estamos convencidos de que es la mejor forma de impulsar el talento y facilitar una incorporación exitosa al mercado laboral.

El becado podrá realizar prácticas durante un año y optar posteriormente a un contrato. ¿Qué oportunidades ofrece este programa a los estudiantes?

M.F: Ofrece una experiencia profesional de gran valor. Durante ese año, el estudiante podrá integrarse en equipos multidisciplinares, participar en proyectos reales, trabajar junto a profesionales con amplia experiencia y conocer de primera mano cómo se presta asesoramiento jurídico en una firma de servicios profesionales como Auren.

Además de adquirir conocimientos técnicos, desarrollará competencias fundamentales como el trabajo en equipo, la comunicación o la orientación al cliente. Y, por supuesto, tendrá la posibilidad de continuar su carrera en la firma si ambas partes consideran que el encaje es positivo.

¿Cómo se acompañará al estudiante durante su incorporación a la firma?

David Fauquié: Más allá del aprendizaje técnico, el programa facilita una transición gradual y acompañada desde la universidad al ejercicio profesional.

En el despacho, el estudiante podrá contrastar sus conocimientos con situaciones reales del día a día, recibir orientación continua y ayudarle así a comprender qué áreas del Derecho encajan mejor con sus capacidades e intereses.

Confiamos en que esa visión práctica le permita tomar decisiones profesionales con mayor criterio y que pueda afrontar sus siguientes pasos con más conocimiento, experiencia y confianza.

¿Qué aporta a Auren el incorporar a jóvenes que acaban de terminar la carrera?

D.F: Confiamos en que aporten una mirada nueva, energía, curiosidad y una gran capacidad para incorporar herramientas y formas de trabajo distintas.

Por otro lado, también nos obliga a quienes ya formamos parte de la firma a explicar mejor lo que hacemos, compartir conocimiento y revisar nuestras propias dinámicas de trabajo.

Ese intercambio entre experiencia y nuevas perspectivas es enriquecedor para los equipos y ayuda a que la organización siga evolucionando y mejorando.

¿Cómo contribuyen iniciativas como esta a detectar y retener talento en Aragón?

D.F: Esta iniciativa y otras con la misma orientación permiten identificar capacidades que un expediente académico, por sí solo, no siempre refleja: iniciativa, criterio, capacidad de adaptación o facilidad para trabajar con otras personas.

Al mismo tiempo, ofrecen a los jóvenes proyectos exigentes y una trayectoria profesional atractiva sin necesidad de abandonar Aragón.

Para retener talento no basta con localizarlo; hay que ofrecerle aprendizaje, responsabilidad y perspectivas reales de desarrollo en su propio entorno.

¿Qué esperan de esta primera experiencia?

D.F: Esperamos sinceramente que sea útil para el estudiante, para Auren y para la propia comunidad universitaria.

Queremos comprobar de manera cercana qué funciona bien, qué aspectos pueden mejorarse y cómo podemos enriquecer futuras convocatorias.

El mejor resultado sería que la persona seleccionada termine el programa con una base profesional sólida y que esta colaboración se consolide como una vía estable de conexión entre la universidad y la empresa.

¿Tienen previsto dar continuidad a la beca en próximas ediciones?

D.F: Nuestra voluntad es que tenga continuidad. Esta primera edición nos permitirá evaluar su impacto y recoger la experiencia de todas las partes, pero nace con vocación de permanencia.

Si los resultados son positivos, queremos seguir impulsándola y perfeccionando el programa para que cada convocatoria genere nuevas oportunidades y refuerce nuestro compromiso con el talento universitario aragonés.

Sobre la becada Victoria Claudia Gómez

Victoria Claudia Gómez estudia Derecho en la Universidad de Zaragoza y ha sido seleccionada para disfrutar de una beca que le permitirá realizar las practicas en Auren.

Una oportunidad que, según explica, recibió con "un gran entusiasmo", ya que no esperaba ser elegida entre tantos estudiantes.



Para la joven, haber recibido esta beca supone "un gran honor" y una oportunidad que quiere aprovechar al máximo.

Considera que la experiencia le permitirá completar su formación y enriquecer su currículum durante una etapa clave antes de incorporarse al mercado laboral.



Su interés por el Derecho viene de lejos. Gómez asegura que siempre le ha llamado la atención la rama jurídica y, especialmente, todo lo relacionado con la constitución de sociedades.

A esta inquietud se suma su interés por el mundo empresarial, pero sobre todo por los ámbitos mercantil, tributario y financiero.



Precisamente, durante su estancia en Auren espera profundizar en estos conocimientos y conocer de cerca el funcionamiento de las empresas.

Entre sus objetivos está aprender cómo se constituyen las sociedades, cuáles son sus principales funciones, cómo se puede asesorar a las campañas de este ámbito, y seguir desarrollando su capacidad para "trabajar en equipo".



De cara al futuro, la becada se imagina trabajando como abogada en Auren, asesorando a empresas y tratando de responder a sus necesidades de la mejor manera posible.

Esta beca supone, en definitiva, "un gran avance" en su carrera profesional, ya que puede llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos durante la carrera.