Carlos y Alberto, dos hermanos que trabajan juntos en Amazon: "Nuestro padre es ingeniero y lo hemos sentido desde pequeños"

En el bullicio de la rutina laboral, donde los días se miden en reuniones y plazos, existe un refugio singular: compartir el mismo espacio con quien lleva tu misma sangre.

Trabajar codo con codo con un hermano no es solo una coincidencia profesional, sino una extensión natural del hogar, un recordatorio constante de que, incluso entre correos y proyectos, hay alguien que te conoce antes de que hables, que comparte tus silencios y celebra tus logros como si fueran propios.

Es el caso de Carlos y Alberto, dos hermanos de Zaragoza que trabajan juntos en los centros de datos que Amazon Web Services tiene en Aragón.

Carlos estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Zaragoza. Después de terminar la carrera y de realizar prácticas, pasó por varias empresas aragonesas, hasta que en abril de 2024 realizó las entrevistas para entrar a la plantilla de AWS, incorporándose el 1 de julio de ese año.

Desde entonces, ha pasado por distintas posiciones: hasta septiembre de 2025 estuvo como técnico de ingeniería de operaciones en el centro de datos de Villanueva de Gállego, ese septiembre pasó a desarrollar el mismo puesto, pero en otro centro, en el Burgo de Ebro concretamente.

En enero de 2026 promocionó a la posición de ingeniero jefe del centro de datos de El Burgo de Ebro, puesto que estuvo desempeñando hasta que en mayo de 2026 pasó a la posición de responsable de servicios generales de ese mismo centro de datos, encargado de liderar el equipo, la operación y el mantenimiento del centro de datos.

Alberto estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Zaragoza. Trabajó de prácticas en una compañía energética elaborando instalaciones de baja tensión, y posteriormente, un año en una compañía de equipos móviles dedicado a la producción de contenedores especializados.

Arrancó su andadura en Amazon Web Services en julio de 2025, y se desempeña como técnico de ingeniería de operaciones en el centro de datos de Villanueva de Gállego, entre sus funciones destacan el mantenimiento preventivo y correctivo del centro de datos.

A ambos les entró la vocación ingenieril desde casa. Su padre es profesor de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Zaragoza y, de hecho, a Alberto llegó a darle clase durante la pandemia.

Debido a esto, la ingeniería estuvo muy presente en su hogar desde que eran pequeños, por lo que estudiar esa carrera fue un paso muy natural para ambos y para un tercer hermano, que también está siguiendo su camino.

“Crecimos viendo a mi padre dar las clases o preparárselas, alguna vez que nos llevaba a comer y nos explicaba alguna cosa de verdad que se dedicaba a él. Siempre lo hemos tenido desde pequeños”, cuenta Carlos a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Eso hace que, en el ámbito familiar, sigan conversando sobre tecnología y hasta su padre se interesa activamente por el trabajo que desarrollan sus hijos en los centros de datos de AWS, leyendo e investigando sobre los proyectos que le cuentan.

Y es que, para ellos, un centro de datos sigue siendo algo novedoso.

“Cuando Carlos entró ya me picó un poco la curiosidad y veía lo que estaba haciendo AWS, Un compañero mío que también estaba en ese mundo y me empecé a interesar bastante. Es un sector relativamente nuevo, pero es muy amplio y nos ofrece muchas formaciones, facilidades, y opciones de moverte por distintas posiciones”, subraya Alberto.

Mientras, siguen descubriendo día a día el potencial del mundo de los centros de datos.

“Ahora que estamos dentro de la infraestructura, valoras cómo contribuye a que realmente luego puedas acceder a aplicaciones, y páginas web. Todos esos procesos realmente tienen algo detrás y es muy interesante poder verlo y poder saber cómo funciona para que luego todo eso se pueda hacer realidad”, apunta Alberto.