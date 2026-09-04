Integra, la compañía tecnológica aragonesa, celebró ayer sus 40 años de historia y su nueva etapa de crecimiento

Gala del 40 aniversario de Integra Tecnología. De izda a dcha: Víctor Iglesias, Natalia Chueca, Carlos Pascual, Jorge Azcón, José Manuel Cendoya, Félix Gil y Enrique Barbero. Integra Tecnología.

La empresa reunió a representantes del ámbito institucional y empresarial en el Patio de la Infanta.

Integra Tecnología celebró ayer su 40 aniversario con una gala en el Patio de la Infanta de Ibercaja, en Zaragoza, que reunió a representantes del ámbito institucional y empresarial, clientes, colaboradores, profesionales y amigos de la compañía para recorrer cuatro décadas de transformación, crecimiento e innovación.

El encuentro sirvió para recordar los orígenes de una empresa que nació en Calatayud en 1986 como Izquierdo Informática y que actualmente cuenta con más de 1.000 profesionales, manteniendo sus raíces aragonesas y su carácter de empresa familiar al tiempo que ha ampliado su actividad, capacidades y presencia.

La gala contó con la participación de representantes del ámbito empresarial e institucional, entre ellos el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el presidente de Ibercaja, Víctor Iglesias; el director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, Enrique Barbero; el vicepresidente de Santander España, Manuel Cendoya; el CEO de Integra, Félix Gil; y el presidente de Integra, Carlos Pascual.

Los invitados a la gala fueron testigos de una noche marcada por el recuerdo de la trayectoria de Integra y la mirada hacia los nuevos retos de futuro. Integra Tecnología

Con una puesta en escena inspirada en los viajes en el tiempo y la evolución de la tecnología, la gala conectó los primeros años de la informática con los grandes retos tecnológicos actuales.

Durante su intervención, Félix Gil, CEO de Integra Tecnología, repasó cinco claves que explican la evolución de la compañía: la capacidad de anticiparse a los cambios, el valor de los compañeros de viaje, la innovación y la diversificación, una cultura centrada en las personas y la voluntad de construir un legado para las próximas generaciones.

Félix Gil, CEO de la compañía. Integra Tecnología

La compañía recordó que sus orígenes estuvieron ligados a la formación y a la incorporación de la informática en las empresas.

A partir de ahí fue ampliando sus capacidades y áreas de conocimiento hasta convertirse en una organización que trabaja actualmente con más de 3.000 clientes y mantiene alianzas con fabricantes tecnológicos, universidades, instituciones y asociaciones empresariales.

Mirar al futuro desde Aragón

La celebración también sirvió para poner la mirada en los próximos años de la tecnológica. Entre los proyectos que marcan esta nueva etapa se encuentran la reciente creación de la Fundación ViCOR, orientada a generar oportunidades a través de la formación, la tecnología y el conocimiento, y el futuro edificio corporativo de Integra en el Distrito Aragonés de Tecnología Alierta.

La gala incluyó además una conversación entre Carlos Pascual, presidente de Integra, y Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja, en formato late night.

Carlos Pascual, presidente de Integra Tecnología, con Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de Ibercaja. Integra Tecnología.

Durante este espacio se han repasado algunos de los momentos y decisiones que han marcado la evolución de Integra, desde sus orígenes y la capacidad de anticiparse a los cambios hasta su crecimiento, diversificación y profesionalización.

El acto combinó las intervenciones institucionales y empresariales con inteligencia artificial, humor, magia y recursos audiovisuales, construyendo un recorrido por el pasado, el presente y el futuro de Integra.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, fue el encargado de cerrar el bloque de intervenciones de una celebración que ha querido poner de relieve la vinculación de Integra con Aragón desde su nacimiento.

La gala concluyó con un homenaje colectivo a todas las personas que han formado parte del proyecto durante estas cuatro décadas: profesionales, clientes, familias, colaboradores e instituciones.

Cuarenta años después de sus primeros pasos en Calatayud, Integra afronta así una nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo, innovando y generando oportunidades.

Sobre Integra Tecnología

Integra Tecnología es una consultora tecnológica aragonesa que desde 1986 presta servicios especializados alrededor de la tecnología, la consultoría y la formación.

Con un equipo profesional de más de 1.000 personas, su propuesta de valor abarca siete áreas de servicio: Consultoría, Talento, Servicios y Sistemas IT, Soluciones de Negocio, Data&AI, Software Solutions, y Marketing y Comunicación.

Además, es partner destacado de los principales fabricantes tecnológicos, entre ellos Microsoft, IBM, Salesforce, Lenovo, Sage y Fortinet. Entre sus reconocimientos figuran el Premio Empresa Innovadora 2024 del Banco Sabadell, Premio Empresa Familiar del Año de Aragón, Partner Innovador del Año por IBM y Partner Microsoft del Año en Sostenibilidad.