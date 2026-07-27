Vivienda temporal dentro de la fábrica: la solución elegida para alojar a los trabajadores chinos de Stellantis en Figueruelas

Recreación de la futura gigafábrica de baterías de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). Stellantis

Los trabajadores procedentes de China que acudan a Aragón a ayudar en la construcción de la gigafactoría de Stellantis y CATL se alojarán en viviendas temporales dentro de la propia planta.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha confirmado que esta es la solución elegida para ubicar al contingente de trabajadores chinos previstos para la construcción de este macroproyecto.

En concreto, actualmente hay 172 trabajadores chinos en los primeros trabajos en la planta, fundamentalmente en tareas de diseño y preparación, aunque se espera que la media ronde el millar y el pico más alto alcance los 1.700.

"Lo más importante es que estarán durante el tiempo en que se construya la gigafactoría, debido al conocimiento y experiencia que tienen en estas instalaciones. Cuando esté en producción, serán 4000 trabajadores de nuestra Comunidad los que estén trabajando en la planta", ha explicado el presidente Jorge Azcón.

Así, estos trabajadores se instalarán en un complejo temporal dentro de los terrenos de la propia gigafactoría.

El Ayuntamiento de Figueruelas otorgará la licencia de habitabilidad de este complejo, mientras que el Gobierno de Aragón ayudará en el proceso técnico.

"Es evidente que el proyecto contará con todos los permisos y se tendrá un cuidado especial. Un proyecto de estas características trasciende las fronteras de Aragón y España. No nos podemos equivocar", ha resaltado Azcón.

De lo que todavía no hay fecha confirmada es de la llegada de estos trabajadores, que irán en función de las necesidades de la obra, los plazos y las autorizaciones por parte del Gobierno de España.

Mientras, el Gobierno de Aragón ya ha aprobado definitivamente el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) de la gigafactoría, culminando todo el proceso administrativo de un proyecto de 4.100 millones de euros.

Stellantis inició el pasado otoño las obras de la gigafactoría con el movimiento de tierras y el primer edificio de Celdas 01, el más extenso de todos los que compondrán la planta, con 151.141 metros cuadrados.

Tal y como recoge la documentación definitiva del PIGA, Stellantis quiere poner en marcha la Fase 1 en 2028 a un 30% de la capacidad total prevista.

No obstante, la compañía pretende iniciar la producción de baterías unos cuantos meses antes, a comienzos de 2027, aunque sea de forma inicial.