La gigafactoría de Stellantis y CATL culmina su tramitación y avanza para iniciar la producción de baterías en 2027

Movimiento de tierras en los suelos donde se levantará la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas Javier Cebollada EFE

El Gobierno de Aragón ha culminado toda la tramitación administrativa para la instalación de la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL en Figueruelas.

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha aprobado definitivamente el Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) que permite terminar la tramitación urbanística y continuar la construcción de uno de los proyectos llamados a ser fundamentales para la Comunidad durante las próximas décadas.

Stellantis inició el pasado otoño las obras de la gigafactoría con el movimiento de tierras y el primer edificio de Celdas 01, el más extenso de todos los que compondrán la planta, con 151.141 metros cuadrados.

En estas obras ya trabajan unos 500 trabajadores, entre los contratados por la propia empresa y las contratistas, aunque se espera que se puedan multiplicar cuando comiencen los trabajos en el resto de edificios.

Jorge Azcón y Andy Wu, en el Edificio Pignatelli Gobierno de Aragón

Ahora podrá seguir avanzando con el resto de la futura gigafactoría.

"Es más que un hito administrativo, sino un reconocimiento de la importancia estratégica de la gigafactoría y de la visión compartida que hemos tenido con las instituciones aragonesas en este proyecto", ha resaltado Andy Wu, CEO de Contemporary Star Energy, la joint venture creada por Stellantis y CATL.

Tal y como recoge la documentación definitiva del PIGA, Stellantis quiere poner en marcha la Fase 1 en 2028 a un 30% de la capacidad total prevista. No obstante, la compañía pretende iniciar la producción de baterías unos cuantos meses antes, a comienzos de 2027, aunque sea de forma inicial.

Posteriormente, Stellantis quiere lanzar la Fase 2 en 2029 a un 65% de su capacidad, mientras que en 2030 ya estaría la planta completa en operación. Será en este momento cuando, según las previsiones de la compañía, se alcancen los 3.000 empleos que se anunciaron en su día.

"Este proyecto significa oportunidades, empleo cualificado, innovación y crecimiento económico. Es contribuir a un ecosistema capaz de atraer nuevas inversiones, capacidades y socios para Aragón, y tener un impacto duradero para las próximas generaciones", ha señalado Wu, en una visita a Zaragoza.

El máximo responsable de Contemporary Star Energy, que se mudará a Zaragoza en próximas semanas, ha resaltado los motivos por los que ha elegido a Figueruelas como el lugar idóneo para su implantación.

"El trabajo más importante aún está por delante. Seguiremos avanzando con determinación y el compromiso de generar valor para Aragón, España y Europa. No es sólo construir una gigafactoría, sino contribuir a construir el futuro de una movilidad sostenible", ha añadido Wu.

La gigafactoría representa una inversión de 4.100 millones de euros, ocupará una superficie de 89 hectáreas y contará con una capacidad de producción de 50 GWh anuales, equivalente aproximadamente a las baterías necesarias para un millón de Opel Corsa eléctricos al año cuando alcance su máximo rendimiento.

"No solo será innovación, sino que aportará crecimiento económico y favorecerá la transición energética hacia la descarbonización del transporte, así como la autonomía estratégica de Europa", ha apuntado Azcón.

De hecho, el presidente aragonés ha comparado este proyecto con la llegada de General Motors a Figueruelas en 1982.

"Fue un nuevo motor económico para la Comunidad, que durante 40 años ha sido fundamental para la economía, riqueza y empleo. Lo que en 1982 significó la producción de coches es lo que ahora significa la nueva gigafactoría", ha resaltado Azcón.

La gigafactoría se especializará en la producción de celdas de litio-ferrofosfato (LFP), una tecnología más durable y segura. Estas baterías serán integradas principalmente en vehículos de los segmentos pequeños y medianos producidos bajo marcas como Peugeot, Opel y Citroën, no solo para consumo nacional, sino también para la exportación a otras factorías del grupo.