ESIC Aragón, la universidad que roza el pleno empleo, abre sus puertas a futuros estudiantes con su 'Open Day'

ESIC Aragón celebra hoy, 14 de mayo, su 'Open Day', una jornada diseñada para que los jóvenes y sus familias conozcan de primera mano su modelo educativo.

ESIC University se ha consolidado como una de las instituciones con mayor empleabilidad de España, rozando actualmente el pleno empleo.

"Gracias a una formación práctica, conectada con la empresa y orientada a las profesiones más demandadas del mercado, estamos en unos números cercanos al pleno empleo de nuestros alumnos. Es un dato diferenciador que habla de lo rentable que es la inversión de acudir a formarse en nuestro centro”, explica Antonio Sangó, director de la institución.

Durante la jornada, los asistentes van a conocer cómo ESIC combina programas en marketing, empresa, y datos con una metodología basada en la realidad profesional.

Además, verán cómo a través de proyectos reales, el contacto directo con compañías, un profesorado en activo y una visión internacional, se prepara a los estudiantes para competir en un entorno global.

“ESIC University refuerza así su apuesta por una educación que une rigor académico, realidad empresarial, innovación y valores”, expresa Sangó.

Maria Gómez, Carlos López y Guillermo Pascual, los tres directores de grado. ESIC.

El Open Day permite conocer en detalle este modelo educativo que destaca por su orientación al empleo, su relación directa con el tejido empresarial y su capacidad para formar perfiles altamente demandados.

"Según los expertos, España necesitará alrededor de 100.000 profesionales de datos en los próximos años, y ESIC Aragón ya está formando a esa nueva generación de especialistas”, cuenta el director.

Además, ofrece un entorno donde el estudiante desarrolla competencias transversales como el liderazgo, el pensamiento crítico o la ética profesional, que hoy son esenciales para cualquier empresa.

La combinación de tecnología, marketing, negocio y valores humanistas convierte a ESIC en una opción diferencial para quienes buscan una carrera sólida y con propósito.

"ESIC es hoy un puente directo entre el talento joven y las empresas que necesitan profesionales preparados. Nuestro Open Day es la mejor oportunidad para descubrir cómo formamos a los líderes del mañana”, señalan desde la dirección.

Durante la jornada también se ofrecerá información detallada sobre el claustro de profesores, la metodología de enseñanza, las empresas colaboradoras, las becas disponibles y los acuerdos con universidades internacionales.