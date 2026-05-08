Stellantis y Leapmotor estudian producir en Figueruelas un nuevo modelo eléctrico de Opel con tecnología china

Las automovilísticas Stellantis y Leapmotor han anunciado un nuevo paso en su expansión conjunta por Europa, que tiene a la planta de Figueruelas (Zaragoza) como uno de sus núcleos centrales.

Además de fabricar el modelo B10 de Leapmotor desde, previsiblemente, este mismo año, ambas compañías están estudiando la incorporación de una nueva línea para el montaje del nuevo C-SUV BEV de Opel.

La principal particularidad de esta alianza es que este modelo de la marca alemana incluiría componentes de Leapmotor "altamente competitivos", lo que, dicen las empresas en un comunicado, "mejoraría significativamente la accesibilidad para los clientes europeos".

Aunque Stellantis puntualiza que el calendario todavía está en evaluación, apunta a un posible comienzo de la producción en 2028. Se sumaría a la producción actual del Peugeot 208 y el Lancia Ypsilon, además del B10.

Esta expansión también llegaría a la planta de Villaverde (Madrid), con la adjudicación de un nuevo vehículo eléctrico de Leapmotor a partir del primer semestre de 2028. Este modelo sustituiría al Citroën C4, que dejará de producirse.

"Las tecnologías de vanguardia de Leapmotor, combinadas con el alcance global de Stellantis, sus profundas raíces regionales y sus muy queridas marcas automotrices, harían de esta una asociación única y poderosa", dice Zhu Jiangming, fundador y CEO de Leapmotor.

"Este plan para expandir nuestra exitosa asociación con Leapmotor, un partner de confianza y uno de los productores de vehículos de nueva energía de más rápido crecimiento y más respetados a nivel mundial, es un verdadero beneficio para ambos", añade Antonio Filosa, CEO de Stellantis.

La expansión de Leapmotor en Aragón está comenzando a convertirse en realidad. Representantes de la marca china confirmaron no solo la intención de producir el B10 en Figueruelas, con unas previsiones de 40.000 unidades al año, sino también otros tres modelos a partir de 2027.

Además, esto se está traduciendo también en un refuerzo a la industria auxiliar. La automovilística china dará una nueva vida a unas naves en Mallén para ensamblar baterías.

Igualmente, otra compañía china, Duoli Technology, se ha aliado con Fagor Ederlan para fabricar desde Borja el chasis del B10. Ya han comenzado los trabajos en unas antiguas naves de Dia y está previsto que empiecen a suministrar desde septiembre.

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