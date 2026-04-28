El zaragozano Carlos Blesa, nombrado nuevo director territorial del Santander en Aragón, Navarra y La Rioja

Carlos Blesa, nuevo director territorial de Aragón, Navarra y La Rioja del Banco Santander. Cedida.

Banco Santander ha nombrado al zaragozano Carlos Blesa nuevo director territorial de la entidad en Aragón, Navarra y La Rioja.

Sustituye a Javier Gallardo, quien compaginó durante el último año la gestión de dos territoriales y que ahora se centrará en la de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Blesa nació en Zaragoza hace 56 años y ha desarrollado casi toda su carrera profesional en el sector financiero.

En sus más de 25 años de trayectoria profesional en el banco ha liderado equipos en distintas áreas geográficas, como Aragón, Castilla y León y Madrid.

En 2017 fue nombrado director comercial de la Territorial de Madrid, hasta su promoción en 2025 para dirigir el Canal Universal y Santander Personal, desde donde ha contribuido intensamente a la transformación del banco.

A lo largo de los años ha demostrado que posee una dilatada experiencia en la gestión de equipos, así como una gran visión comercial y del cliente.

Ahora, a partir del 1 de mayo, ocupará el cargo de director territorial de Aragón, Navarra y La Rioja.

Con este nombramiento, Banco Santander refuerza su compromiso con la cercanía y el apoyo a las empresas y particulares de Aragón, Navarra y La Rioja.

Apuesta así por un liderazgo cercano, una gran visión comercial y una gestión enfocada en el crecimiento, el apoyo a las empresas y la atención personalizada a los clientes.