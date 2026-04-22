Patrice Lucas, CEO de Verallia, confirma su liderazgo en el sector del vidrio: "Zaragoza se posiciona como un referente"

Verallia es el líder europeo y tercer productor mundial de envases de vidrio para alimentos y bebidas.

Esta compañía ofrece soluciones innovadoras, personalizadas y respetuosas con el medio ambiente a más de 10.000 clientes en todo el mundo.

El pasado 16 de abril marcaron un hito en la compañía con la inauguración del primer horno híbrido mundial de Verallia en la planta de Zaragoza.

Inauguración del nuevo horno híbrido de Verallia en Zaragoza. Verallia.

Esta nueva instalación ha supuesto una inversión total de casi 63 millones de euros y marca un avance significativo en la estrategia de descarbonización del grupo, ya que reducirá de forma significativa las emisiones de CO₂.

El objetivo es alcanzar la reducción de emisiones en un 90% para 2040.

Nos cuenta este avance en primera persona Patrice Lucas, CEO del Grupo Verallia.

Pregunta.- La inauguración de este horno híbrido marca un punto de inflexión. ¿Qué supone este proyecto para la compañía a nivel estratégico?

Respuesta.- Este proyecto es estratégico porque materializa en Zaragoza la transformación que está impulsando Verallia a nivel global. No solo por la implementación de una tecnología innovadora, sino porque subraya nuestro compromiso con la descarbonización del sector del vidrio. De este modo, Zaragoza se posiciona como un referente dentro de nuestra red industrial, alineándose con nuestra hoja de ruta hacia el Net Zero 2040.

P.- ¿Qué aporta esta tecnología frente a los sistemas tradicionales en términos de eficiencia y competitividad?

R.- Este horno es una de las tecnologías más innovadoras en el sector del vidrio. Nos permite reducir significativamente las emisiones de CO₂ mientras mantenemos la flexibilidad en la producción de distintos tipos de vidrio como el blanco, ámbar, azul o verde. Además, la electrificación del proceso de fusión mejora nuestra eficiencia energética y reduce la dependencia de combustibles fósiles.

La planta de Verallia en Zaragoza. Verallia.

P.- La reducción de emisiones es uno de los grandes retos del sector. ¿Cómo encaja este proyecto dentro de la hoja de ruta de descarbonización de Verallia?

R.- Este horno híbrido es una de las respuestas más directas a este desafío. Al operar con un 70% de electricidad renovable y un 30% de oxigás o biocombustibles, hemos logrado una reducción de emisiones de CO₂ de aproximadamente un 50 %, que puede llegar hasta un 60% si aumentamos el uso de biocombustibles.

P.- La planta de Zaragoza se consolida como un enclave estratégico dentro del grupo. ¿Qué papel juega Aragón en el presente y futuro de Verallia?

R.- Aragón ocupa un lugar estratégico dentro de nuestra operación en Iberia. Zaragoza es uno de los siete centros productivos que tenemos, y uno de los que mayor potencial tiene en términos de innovación y crecimiento. La ubicación geográfica es ideal, y el compromiso de Verallia con la región es firme.

Plantilla de Verallia en el acto de inauguración del nuevo horno híbrido. Verallia.

P.- ¿Cómo sitúa este gran hito a Verallia a nivel europeo?

R.- Al ser el primer horno híbrido a nivel mundial del grupo, posiciona a nuestra planta de Zaragoza como un ejemplo a seguir en términos de sostenibilidad e innovación industrial. Esto refuerza nuestro liderazgo en el mercado del vidrio y nos coloca en una posición privilegiada para seguir desarrollando tecnologías más limpias y eficientes.

P.- ¿Qué supone esta apuesta para el empleo y el desarrollo económico local?

R.- Esta inversión de 62,9 millones de euros refuerza la planta en términos de capacidad y eficiencia y contribuye al empleo y la estabilidad económica de Zaragoza y sus alrededores. La planta genera más de 200 empleos directos y numerosos puestos indirectos. Además, las inversiones en formación y tecnología ayudan a mejorar las competencias de los trabajadores, favoreciendo el desarrollo profesional.

P.- ¿Y qué va a suponer para la atención a los clientes?

R.- El nuevo horno híbrido nos permite ahora producir hasta 1,3 millones de envases al día, mejorando nuestra capacidad para satisfacer la creciente demanda. Además, podemos ofrecer una mayor flexibilidad en la personalización de formatos y colores a la vez que cumplimos con los objetivos de sostenibilidad propios y de los clientes.

Patrice Lucas en el acto de inauguración. Verallia.

P.- ¿Cuál es el papel actual de la innovación en la empresa?

R.- Es fundamental, tanto en términos de desarrollo de nuevos productos, como de mejora continua de nuestros procesos. El horno híbrido es un claro ejemplo de cómo integramos la innovación tecnológica para hacer frente a los desafíos de sostenibilidad y eficiencia. La innovación es el motor de nuestro crecimiento y de nuestra capacidad para adaptarnos a las nuevas demandas del mercado.

P.- ¿Cuáles son los próximos pasos de la compañía?

R.- Nuestro objetivo se centra en seguir avanzando en la descarbonización y en la implementación de tecnologías que nos permitan ser más eficientes. La instalación de una planta fotovoltaica en Zaragoza y la expansión de la electrificación en nuestras operaciones son parte de estos planes. A nivel global, el reto sigue siendo optimizar nuestra huella ambiental. También estamos explorando nuevas oportunidades de negocio, tanto en mercados emergentes, como en la mejora continua de nuestra oferta en Europa.