León Picarón y Mortuelas, youtubers sobre videojuegos: "No conocemos aún ninguno hecho solo por IA, pero lo habrá"

Lo que hace apenas dos décadas era visto como una afición minoritaria hoy mueve cifras multimillonarias, llena estadios y marca tendencias culturales a escala mundial. Los videojuegos han evolucionado hasta convertirse en una industria que rivaliza con el cine y la música, impulsada no solo por el desarrollo tecnológico, sino también por el auge de plataformas digitales y creadores de contenido.

En este contexto, figuras como el andorrano (de Teruel) León Picarón y Mortuelas encarnan el cambio: de jugadores a prescriptores, de consumidores a piezas clave de un ecosistema donde entretenimiento, negocio y comunidad convergen. Ambos reflexionan sobre el crecimiento del sector, el papel de los influencers y los desafíos de un entorno cada vez más competitivo y tecnológicamente avanzado.

P.- Le leí en una entrevista que fue el primer youtuber en marcharse de Andorra (Teruel). ¿Se puede ser youtuber en el medio rural?

León Picarón: Realmente con conexión a internet tienes cualquier posibilidad hoy en día. Entonces, sí, sí se puede. Yo para Madrid porque se acaban organizando muchos eventos y viene mejor tener ahí una infraestructura más cercana, además de otros creadores para colaboraciones. Llega un punto en el que te viene mejor la capital, pero, por poder, se puede. Yo no descarto en el futuro irme lejos con mi conexión a internet.

P.- Los videojuegos han pasado de ser un pasatiempo a una enorme industria de entretenimiento. ¿Cómo crees que ha cambiado la percepción del público hacia ellos en los últimos años?

L. P.: Yo recuerdo cuando era pequeño que los videojuegos eran eso, un medio de entretenimiento. Quería jugar lo máximo posible y tenerlos para jugar, y hoy en día son más un medio de entretenimiento pero por otras vías. Hay mucha gente que consume videojuegos sin tener el videojuego, puramente por contenido.

Ha tenido una evolución que a nosotros nos ha beneficiado enormemente al entretener por más vías. Ya no debes tener el juego para disfrutarlo. Hay algunos juegos que tienen una historia muy bonita y enriquecedora, pero como un creador de contenido lo graba, lo sube, lo comparte con su comunidad, esa gente ya no tiene ni que comprarlo ni jugarlo porque lo ven ahí.

Mortuelas: También se han convertido en un deporte, con olimpiadas y eventos mundiales. En Corea es el deporte número 1. Antes era entretenimiento y ahora es algo que mueve millones y millones, no solo el tema de entretenimiento y el tema de consumir el videojuego, sino también como hay deportistas de élite.

P.- ¿Cuál consideras que ha sido el momento clave para que el sector gamer se consolidara como fenómeno cultural global?

L. P.: La aparición de las redes sociales normalizó mucho. Los primeros contenidos que se subían a las redes sociales como entretenimiento eran la inmensa mayoría de videojuegos. Luego ya fueron llegando los blogs, de grabarte con la cámara yendo a lugares, y finalmente ha llegado la evolución de hacer contenido de todo, de comida, de ropa, de moda...

P.- ¿Qué papel juegan los creadores de contenido, como tú, en la difusión y popularización de determinados títulos o tendencias?

M.: Si un creador de contenido es grande y ya tiene una comunidad detrás, las marcas lo ven como un producto y hacen que lo impulse. Al final, si el nicho de esa persona solo pide juegos y queremos que nuestro producto, que puede ser un Super Mario, tenga mayores ventas y que la gente tenga más ganas de consumirlo, siempre vas a contar con los creadores de contenido.

Es una simbiosis, por así decirlo, de que el creador se nutre de poder tener un contenido y poder dárselo a la gente y que la gente pueda consumir ese contenido. La industria siempre va a necesitar una cara visible.

P.- ¿Cómo les está afectando la llegada de nuevas tecnologías como la realidad virtual o la inteligencia artificial en el futuro de los videojuegos?

L. P.: Diría que la realidad virtual no ha calado tan hondo como en un principio se pensaba. Es cierto que tuvo su éxito y su boom, pero no noto que se haya sentado tanto. Existen lugares de realidad virtual, usando las gafas, pero no han acabado de explotar tanto.

La inteligencia artificial que sí que ha irrumpido en el mercado. Yo no conozco aún videojuegos que hayan sido hechos con inteligencia artificial, pero seguro que cada vez se va viendo más. No será solo para el videojuego en sí, al fin y al cabo siempre hará falta un factor humano para que la IA funcione, pero muy probablemente ya haya cositas, tal vez de programación del videojuego.

M.: A día de hoy, la inteligencia artificial se ha hecho para diseñar, sobre todo, los ‘concept art’ de muchos videojuegos y para el entrenamiento de las mentes, de los NPC (personajes no controlados por el jugador). La IA lleva existiendo muchos años, aunque ahora la tenemos muy doméstica. El darle una orden o un diálogo es programación, pero también se puede conseguir con inteligencia artificial.

P.- ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrenta un creador de contenido gamer en 2026, algoritmos, saturación o cambios en la industria?

L. P.: Hay mucha saturación de contenido, pero, independientemente de eso, siempre hay un lugar para destacar. Las plataformas de contenido rápido, como TikTok, Instagram Reels o YouTube Shorts, tienen un sistema de recomendación en el que, aunque tú no tengas ninguna base de seguidores, ya puedes partir haciendo que tus vídeos se recomienden.

Es algo que está muy normalizado. Es algo que está aquí para quedarse. Es muy difícil por la gran competencia que hay, pero, si sabes por dónde ir y los contenidos que hacer, se puede llegar a la audiencia.

M.: Antes teníamos el famoso algoritmo, pero poco a poco se empezó a entrenar y se convirtió en una red de recomendaciones hasta hacerse viral. Las plataformas juegan mucho con el tema de la dopamina de los números, cuando nadie te sigue y de repente un vídeo tiene 3 millones de visitas sin que nadie sepa por qué. Eso te engancha y hace que empieces a crear contenido. Las plataformas ayudan a los nuevos usuarios.

P.- ¿Qué consejos darías a los jóvenes que sueñan con combinar su pasión por los videojuegos con una carrera profesional?

M.: Que da eso tanto igual a qué te quieres dedicar, porque la creación de contenido siempre va a estar ahí. Hay cerrajeros que se graban con las gafas y ayudan a la gente a abrir puertas. Eso también genera muchos ‘likes’ y, incluso, identidad de marca.

L. P.: Si tú te quieres dedicar exclusivamente a ser un creador de contenido, primero tienes que elegir un nicho que te guste. Debe ser algo que te llame la atención. Si haces contenido de fútbol, porque mueve mucha gente, pero no te gusta, te vas a quemar enseguida. Luego, tienes que evaluar el mercado, según tus objetivos.

Hay quien solo quiere compartir vídeos, y no le importa si llegan a la gente, y otra gente que quiere montar un modelo de negocio y necesitas ponerte a evaluar el mercado y ver qué canales están funcionando en español, inglés, ruso o portugués, para nutrirte de eso. Luego, ya es cuestión de prueba y error.

P.- Con la velocidad a la que cambian la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, ¿hacia dónde avanza el sector de los videojuegos? ¿Hacia dónde avanza?

L. P.: Los videojuegos se llevan nutriendo de la IA muchos años, incluso antes de que el concepto estuviera popularizado, pero, ahora que ya existen inteligencias artificiales prácticamente para todo, estoy seguro de que lo vamos a ver más. Espero y confío en que siempre haya una persona detrás, gestionando y coordinando. Siempre hace falta una persona que aprenda a controlar esa IA, que la domine y que la incluya en los videojuegos de una manera correcta.

M.: La IA va a ser un producto necesario, sobre todo para agilizar los procesos de producción de muchísimas cosas, siempre y cuando haya un factor humano detrás. Las dos cosas van a convivir. Siempre se van a buscar los dos conceptos, tanto un juego potenciado con diálogos hechos por IA que sea totalmente interactivo para el usuario, como otros pensados de forma artesanal. Ambos podrán convivir y avanzar juntos, y serán geniales.