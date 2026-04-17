CLARA, la IA aragonesa creada por tres jóvenes abogados para traducir la burocracia: "A muchos les suena a chino"

En un tiempo en que las palabras del Estado aún suenan a jeroglífico para muchos ciudadanos, tres jóvenes abogados aragoneses han decidido tender un puente entre la ley y la gente.

De su empeño por descifrar el lenguaje administrativo diseñaron CLARA, una inteligencia artificial que traduce la burocracia a un idioma claro y humano, con la ambición de que nadie vuelva a perderse entre párrafos interminables y frases sin alma.

Se trata de Martín Carel, Enrique Meza y Elena Morales, graduados en Derecho y a la espera de los exámenes para ingresar en el Máster de Abogacía y Procura. Los tres, con la ayuda del hermano de Martín, estudiante del doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza.

Así, CLARA surge como una idea para acercar el lenguaje jurídico y de la administración al ciudadano, lo traduzca y simplifique para hacer saber a cualquier vecino qué derechos tiene.

Enrique, Elena y Martín, tras ganar el 'hackathon legal' del congreso tecnológico 'The Wave' Gobierno de Aragón

“A mí me llega una resolución del Ayuntamiento que dice que ‘se te ha incoado un procedimiento sancionador por incumplimiento del deber de conservación…’. Esto a cualquier persona que no haya estudiado Derecho, e incluso a algunos que sí, les puede sonar a chino”, incide Martín.

De esta forma, un usuario podrá subir la resolución, ya sea en formato PDF o foto, para que CLARA la lea, comprenda y explique lo que están queriendo decir.

Además, como abogados que son, un aspecto que han tenido muy en cuenta a la hora de diseñar esta IA es la seguridad y la privacidad.

“Toda la información y los datos se almacenan en los servidores de Amazon Web Services. El Gobierno de Aragón ya cuenta con una nube privada en la que se almacenan distintos datos, expedientes, facturas de tesorería, del Salud… La idea es que se haga en esos servidores para que sea seguro”, explica Martín.

Estos tres amigos comenzaron a idear esta plataforma de IA a raíz de una notificación del Colegio de Abogados de Zaragoza para participar en el “hackathon legal” organizado en el congreso tecnológico ‘The Wave’.

Y lo que comenzó como una idea les ha llevado a ganar ese “hackathon legal” y hacerse con un premio de 1.000 euros, el asesoramiento de una empresa tecnológica, y distintas licencias de software profesional. Todo ello con el objetivo de poder convertir esta idea en realidad y que esté a disposición de todo el público.

“Ojalá salga adelante. Creemos que es posible hacerlo. En Madrid ya tienen un convenio con la misma empresa que hemos usado nosotros. Sería un beneficio para todos los ciudadanos y todas las personas que, al fin y al cabo, en algún momento nos tenemos que relacionar con la administración”, añade Martín.