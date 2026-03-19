Así se cambió en un solo día la declaración ambiental de una planta solar en Teruel: llegó documentación 24 horas antes

Los informes de la UCOMA sobre la gestión de la anterior dirección del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) destapa posibles irregularidades en otros proyectos más allá de Forestalia, con declaraciones de impacto ambiental que cambian la versión de la noche a la mañana, incluso en un día festivo.

Los investigadores apuntan en su extenso informe a una planta solar que se levantó en Cañada Vellida, un pueblo de unos 40 habitantes en Teruel. Promovida por OPDE, ha supuesto una inversión de 40 millones de euros e iba a generar 97.344 Mwh/año, el equivalente a la emisión de unas 560 toneladas de CO2 a la atmósfera.

La circunstancia que rodea esta declaración ambiental es que el mismo día se formuló una declaración de impacto ambiental negativa y positiva, dando la circunstancia de que, además, se firmó en la víspera del Día del Pilar, el 11 de octubre de 2018.

En concreto, el 15 de noviembre se publicó en el BOA una resolución del Inaga de aquel 11 de octubre de 2018 por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la central fotovoltaica Montesol, resultando “desfavorable” e “incompatible con la adecuada conservación del patrimonio natural”.

Siete días después, el 22 de noviembre, se publica en el BOA otra resolución del Inaga, firmada también del mismo 11 de octubre de 2018, por la que se sustituye y anula la anterior, formulando, en este caso, una DIA “compatible” y condicionada a una serie de aspectos.

En la primera, se justificaba el resultado negativo por los potenciales impactos sobre varias especies de fauna amenazadas y otras que se encuentran bajo un plan de recuperación.

De hecho, el primer texto decía que, pese a los beneficios socioeconómicos, este desarrollo “no debe realizarse a costa de degradar la riqueza natural y paisajística” del entorno.

La valoración de alternativas

Además, otro aspecto que alude para rechazar la declaración es que “el planteamiento y valoración de alternativas no ha sido el correcto”.

En ambos documentos se hace mención a una “información adicional” aportada el 28 de septiembre, dos semanas antes de firmarse y cuando ya había salido el proyecto a información pública.

Uno de los cambios que se realizan entre una declaración y otra es el número de zonas en las que se divide la planta fotovoltaica, que pasa de 4 a 3, pese a que la extensión sigue siendo la misma: 109 hectáreas. Esa propuesta llega en esa nueva documentación del 28 de septiembre, aunque no se mencionó en la primera declaración.

El resto de detalles de la declaración es idéntica en ambos documentos, con paneles de mayor potencia para reducir su número, una superficie ocupada de 109 hectáreas y un perímetro de 10,8 kilómetros.

Las únicas variaciones entre el estudio de alternativas son banales. Se cambian algunas minúsculas por mayúsculas y se corrige una errata cambiando “superficie” por “potencia”. De hecho, esta última corrección delata que el Inaga trabajó con el mismo texto, porque si bien se cambia un sustantivo por otro, se mantiene un error de puntuación de la oración: un punto y seguido cuando debía ir una coma.

Documentación un día antes de firmar

Igualmente, otra de las grandes diferencias entre ambos informes radica en la inclusión de nueva información con fecha 10 de octubre de 2018, solo un día antes de la firma de ambas declaraciones.

En ella, se define la modificación del proyecto motivada por la presencia del parque eólico Sierra Costera y la afección por la ampliación de la SET, de acuerdo con la alegación de Enel Green Power España.

Es decir, de ser ciertas las fechas, en apenas un día, víspera del Día del Pilar, se recibió una modificación del proyecto, se analizó, se incluyó en la declaración, se redactó de nuevo, se cambió la resolución, y se firmó por el entonces director del Inaga, Jesús Lobera, que ya había validado una declaración desfavorable del mismo proyecto el mismo día.

Un plan de vigilancia

Otra de las diferencias entre una declaración y otra -firmadas el mismo día- es la mención a los planes de vigilancia. La primera incluye unas alegaciones de SEO/Bird Life en la que cuestiona el programa de vigilancia ambiental, algo que se suprime en la segunda.

En ambas se desarrolla durante dos párrafos, de forma idéntica, el plan de vigilancia ambiental, si bien en la segunda declaración se suprime la frase “No se especifica la periodicidad y frecuencia de los informes”.

Palabras cambiadas

Además de supresiones de información, la segunda declaración contiene diferencias significativas a la hora de expresar los perjuicios y características del proyecto. Por ejemplo, sustituye la “destrucción de hábitats” por “reducción de hábitats”; o “afecta al monte consorciado” por “afecta en una pequeña parte al monte consorciado”.

En la misma línea, al mencionar lo relativo a la hidrología, el primer texto habla de la “pérdida de calidad de aguas” en la fase de construcción y el segundo, de que “la afección no será significativa”.