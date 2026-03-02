Embou ofrece a sus clientes una solución tecnológica para tomar decisiones financieras como una gran empresa

Embou (Grupo MasOrange) y la startup tecnológica aragonesa Rasmia han alcanzado un acuerdo que permitirá a la operadora comercializar en Aragón la solución ‘Rasmia Debt Structure Management’.

La alianza abre a las pymes aragonesas y a los clientes de Embou la posibilidad de acceder a condiciones preferentes a Rasmia, un agente financiero inteligente que les ayuda y acompaña en la toma de decisiones estratégicas y de endeudamiento.

La plataforma de Rasmia es un disruptivo desarrollo tecnológico que permite disponer a la pyme de la dirección financiera de una gran empresa, facilitando la toma de decisiones financieras y estratégicas y mejorando su solvencia bancaria, contribuyendo a su viabilidad a largo plazo.

Con esta incorporación, Embou refuerza su estrategia de poner a disposición de su comunidad servicios digitales de alto valor añadido que impulsen la competitividad de la red empresarial aragonesa.

Uno de los aspectos que avalan la solidez del modelo es la colaboración de Rasmia con el Banco de España, por su interés en mejorar las relaciones entre empresas y financiadores a través de tecnología.

Rasmia ayuda a la empresa en la toma de decisiones clave que le permiten mejorar su relación con los bancos, su capacidad de financiación y las condiciones de acceso a la misma.

Como parte del acuerdo, Embou dispondrá de exclusividad para la distribución de Rasmia dentro del sector de las telecomunicaciones en el territorio. La formalización de las ventas y el soporte técnico se realizarán directamente a través de Rasmia, asegurando un proceso alineado con los estándares tecnológicos y de atención al cliente de la startup.

Los clientes de Embou tendrán acceso hasta 720 euros de descuento al año sobre el precio oficial de la plataforma, así como a pruebas de uso personalizadas sin coste, orientadas a evaluar el encaje de la solución en su operativa financiera. Las empresas interesadas podrán solicitar su demostración a través de su gestor comercial en Embou.

Etién Aldea, director de Negocio y Marketing de Embou, señala que “esta colaboración nos permite ofrecer a las pymes una tecnología diferencial en un ámbito tan crítico como el financiero”. “Con Rasmia reforzamos nuestro compromiso con el crecimiento económico de Aragón y con soluciones que aportan valor real”, ha apuntado.

Por su parte, Luis Pérez, director general de Rasmia, añade que “esta alianza permite, gracias a la capilaridad de Embou, llevar a todas las empresas de Aragón una solución de alto valor que resuelve 3 retos fundamentales de las pymes: la deuda y su relación con los financiadores, disponer de herramientas para potenciar sus departamentos financieros y apoyarse en la tecnología para la toma de decisiones estratégicas clave, para construir un tejido empresarial más fuerte”.