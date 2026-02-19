Mobility City celebra su tercer aniversario tras recibir a más de 500.000 visitantes: "Es el Ponte Vecchio del siglo XXI"

Mobility City está de celebración tras superar el medio millón de visitantes y organizar cerca de 400 actividades desde su apertura. Se cumplen además tres años desde su inauguración, el 20 de febrero de 2023, por parte de Su Majestad el Rey Felipe VI.

Un día histórico no solo para Fundación Ibercaja, sino también para la ciudad de Zaragoza, que veía reabrirse al público el puente diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, una de las obras más emblemáticas de la Expo 2008.

Una reapertura que supuso devolver a la ciudadanía un espacio que sentía como propio y que simboliza el propósito de la Fundación de trabajar por y para las personas. Desde entonces, este enclave vanguardista se ha consolidado como un referente nacional en torno a la movilidad sostenible del futuro.

La celebración coincide además con el 150 aniversario de Fundación Ibercaja, una efeméride que refuerza la trayectoria histórica de la entidad y su vocación de servicio a la sociedad. En este contexto, Mobility City representa la unión entre innovación y compromiso social, entendiendo la movilidad como un elemento cotidiano que debe diseñarse siempre al servicio de las personas.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha apadrinado el acto de celebración de este tercer aniversario, simbolizando la importancia de este puente para unir a la sociedad en un momento de “ruptura tecnológica” y “cambios sin precedentes” en la movilidad y la industria de la automoción.

Jorge Azcón, en el acto del tercer aniversario del Mobility City Gobierno de Aragón

“Estamos viviendo una transformación de la movilidad sin precedentes. Aquí van a confluir la tecnología, el crecimiento económico y nuevas disrupciones, y en Zaragoza y Aragón seremos testigos de excepción porque los mayores expertos del mundo pasan por este pabellón para escucharlos y debatir”, ha destacado.

El presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco, ha agradecido a todas las instituciones y profesionales que han hecho posible que hayan cumplido el compromiso que adquirieron tras la Expo de dar una nueva vida a este icónico espacio, definido como “el Puente Vecchio del siglo XXI”.

Amado Franco, presidente de Fundación Ibercaja, en el tercer aniversario del Mobility City

“Esto no es un puente, es algo más. Es una apuesta por el futuro, la innovación y la tecnología, que requería una actividad, en consonancia con nuevos criterios de modernidad y apuesta por la sostenibilidad. La movilidad debía ser el leitmotiv de este Pabellón Puente”, ha resaltado Franco.

Para el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, el Mobility City “no es un museo”, sino “un lugar de cuento” donde la ciudadanía puede conocer los avances que se van a producir en el mundo de la movilidad, que llegarán de la mano de la Inteligencia Artificial.

“Está sirviendo para que el ciudadano pierda el miedo ante la toma de una decisión. Aquí puede conocer los avances y la tecnología, divirtiéndose con experiencias virtuales y conociendo cómo serán las ciudades del futuro, pero también un punto de encuentro para empresas y universidades. Queremos que se reconozca a Zaragoza y Aragón como el lugar del debate de la movilidad del futuro”, ha subrayado.

2026: un año de consolidación y crecimiento

Mobility City afronta 2026 con una programación orientada a reforzar su papel como plataforma de referencia en movilidad sostenible. Entre los principales hitos del año destacan la nueva edición de los Premios Impulso, el Observatorio de la Movilidad Sostenible, los Innovation Days y la Semana de la Movilidad.

Además, desde Fundación Ibercaja se han preparado nuevas exposiciones vinculadas a grandes hitos del mundo del motor y la innovación tecnológica, entre ellas una dedicada a la marca Mercedes-Benz y otra protagonizada por diferentes motos del Rally Dakar. Ambas se inaugurarán en el mes de marzo. Un calendario que busca seguir ampliando públicos, fortalecer alianzas y consolidar el espacio como lugar de debate, aprendizaje y experiencia en torno a la movilidad del futuro.

Tres actos centrales del aniversario

El evento que ha tenido lugar esta tarde, como parte de este tercer aniversario, ha reunido tres propuestas que refuerzan la dimensión experiencial y simbólica del proyecto.

El acto ha sido el marco para la presentación del libro conmemorativo que ha llevado a cabo Fundación Ibercaja. ‘Mobility City, un sueño muy real’ resume los primeros años del proyecto. Esta publicación recoge desde “muchas alegrías” hasta la contribución de “aportar nuestro granito de arena a lo que queremos que sea Aragón”, destaca José Luis Rodrigo.

Junto con esta presentación, esta noche de aniversario ha contado también con el espectáculo de luces “Latencia”, que iluminará Mobility City desde el exterior también durante este viernes por la noche. Se trata de una intervención lumínica que dialoga con el puente, respetando y subrayando su arquitectura mediante un pulso de luz orgánico y sereno.

La iluminación recorre curvas y ventanales, revelando su complejidad técnica y transformando el edificio en un espacio de contemplación. Enmarcado en el 150 aniversario de Fundación Ibercaja y el tercer aniversario de Mobility City, el espectáculo propone una visión del progreso ligada al tiempo, la pausa y la escucha.

La velada de celebración por este tercer aniversario ha finalizado con un concierto de música clásica inspirado en grandes bandas sonoras contemporáneas, con piezas que evocan emoción, naturaleza y espiritualidad, aportando una dimensión artística y sensorial a la celebración, a cargo del grupo Ars Symphony.

Eventos y exposiciones

A lo largo de estos tres primeros años, Mobility City se ha consolidado como punto de encuentro para el diálogo entre empresas, administraciones, expertos y ciudadanía, generando un debate abierto y plural sobre los retos de la movilidad sostenible. Junto con jornadas profesionales y conferencias, el centro ha acogido numerosas exposiciones temáticas que combinan divulgación, innovación y entretenimiento, acercando la movilidad a públicos muy diversos y reforzando su carácter experiencial.

Entre los grandes eventos, Mobility City ha sido el escenario para las tres últimas ediciones de los Premios Impulso organizados por Fundación Ibercaja, Anfac, Sernauto y Faconauto. También, se acogió en 2024 la Conferencia Internacional de Seguridad Vial de la Moto, que reunió a más de 200 personas y 30 ponentes de 23 instituciones de alto nivel mundial y contó con la clausura institucional por parte de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

Junto con estos grandes eventos, Mobility City estuvo también presente en 2025 en la Feria Internacional de Turismo, FITUR, dentro del Pabellón de Aragón. Igualmente, el pasado año, se desarrollaron relevantes eventos como el “Aragón Data Center”, los diferentes “Innovation Days” o el “Spain Innovation Summit”, impulsado junto a Zebra.

Además, el pasado mes de diciembre, la parte exterior de Mobility City fue el escenario donde se realizó el primer vuelo demostrativo a nivel europeo de una aeronave, en este caso, un dron de la empresa EHang, como parte del proyecto U-Save.