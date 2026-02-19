Aragón clama contra Puente por su 'no' al cercanías Zaragoza-Huesca: "Piden 20.000 viajeros y solo ofrecen 7.200 plazas"

La ruptura entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes se ahonda cada vez más por la negativa de Óscar Puente al cercanías entre Zaragoza y Huesca. Desde Moncloa se ha rechazado de plano abordar esta inversión, que uniría las dos principales ciudades aragonesas en tren.

Desde el PP se exigió al Ministerio conocer el informe en el que se basó el ministro para mostrar su rechazo a este transporte. Cinco meses, el Gobierno aragonés ya tiene en su mano ese documento, que, como era de esperar, no ha convencido.

Para el consejero de Fomento en funciones, Octavio López, este documento es “incompleto, inconsistente, falto de rigor y repleto de defectos metodológicos”, como el hecho de que pida un mínimo de 20.000 viajeros cada día cuando solo contempla 7.200 plazas.

“No incluye ni un estudio previo de alternativas, ni si se podría operar con la línea actual, ni una evolución de la respuesta social. El número mínimo de usuarios exigidos es muy superior a la oferta de plazas. No puedes pedir que haya 20.000 viajeros al día cuando el estudio contempla 7.200 plazas”, ha aseverado López.

Para el Gobierno aragonés, el informe no tiene rigor porque no se ha tenido en cuenta el crecimiento de población que pueden tener los municipios de este corredor, como Zuera, Villanueva de Gállego y Huesca. En estas localidades se instalarán proyectos de Grupo Jorge, Costa o Amazon, que pueden crear más de 3.000 nuevos empleos.

“Van a ir actuaciones de desarrollo logístico, muy cerca de los 4 millones de metros cuadrados, con inversiones que podemos cifrar en 3.000 millones de euros. Hay gran generación de empleo, mucha inversión y espacio físico en un corredor trascendente para el desarrollo y futuro de la Comunidad”, ha incidido el consejero.

A juicio del PP aragonés, este informe, elaborado por la empresa pública Ineco, dependiente del propio Ministerio de Transportes, solo buscaba justificar una decisión ya preconcebida por Óscar Puente.

De hecho, en el Departamento también cuestionan los criterios de ocupación media de los trenes, ya que, según el informe, el Huesca-Zaragoza tendría una ocupación media del 51%, lo que multiplicaría por siete el mínimo establecido en el estudio, que es el de la línea entre Casetas y Miraflores.

Ante ello, desde Aragón reclaman que no se puede cuantificar de la misma forma una viabilidad económica en el área metropolitana de Madrid o Barcelona que el entorno de Zaragoza.

“¿Qué les pasa a Sánchez y Puente con la provincia de Huesca? ¿Cercanías? No. ¿Agilidad en carreteras? Tampoco. ¿Impulsar el Aeropuerto de Huesca? Ni palabra. La conclusión es evidente. Ni a Pedro Sánchez ni a Óscar Puente les interesa que Aragón y Huesca prosperen. Están más interesados en satisfacer a los políticos de Cataluña que les mantienen en el poder”, ha subrayado Octavio López.

Respuesta del Gobierno de España

Tras conocer las palabras de Octavio López, el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, ha lamentado que se ponga en duda un estudio del Ineco "con datos objetivos, con solvencia técnica y rigor metodológico".

Por ello, le piden que ofrezca un "estudio alternativo" que "no esté basado solo en impresiones".