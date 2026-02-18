El turismo en Aragón, al detalle: invasión francesa, Alemania da el 'sorpasso' y llegan más desde Austria o Liechtenstein

El turismo internacional pisa con fuerza en Aragón, donde el número de visitantes extranjeros continúa creciendo y consolida a la comunidad como un destino emergente del interior peninsular. Mientras franceses, británicos y alemanes descubren sus paisajes naturales y su patrimonio cultural, los aragoneses, por su parte, siguen mirando hacia el mar y las grandes capitales europeas cuando se trata de planificar sus escapadas.

El pasado año, fueron casi 1,4 millones de extranjeros los que eligieron los encantos naturales de Aragón para disfrutar de sus vacaciones o pasar unos días al lado de naturaleza, cultura y gastronomía. Son 110.000 más que en 2024, lo que refrenda la tendencia adquirida en los últimos años, en los que el turismo ha recuperado la energía que tuvo en el estallido de la pandemia.

Así lo confirman las últimas cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), realizadas a través de posición de los teléfonos móviles. Estos datos ratifican el creciente interés que está obteniendo Aragón, sobre todo, en países centroeuropeos, pero también en zonas estratégicas como Estados Unidos, Sudamérica o el retorno de China.

Como es habitual, los franceses son los que más visitan la Comunidad, tanto por la cercanía y los lazos fronterizos como al ser zona de paso para otros puntos del país. En el último año fueron 383.465 personas, que son 8.718 más que en 2024, si bien es cierto que su peso en el total se ha ido reduciendo, de un 34% que era hace unos años al 27,8% que fue en 2025.

No obstante, se da un cambio de cromos en el resto del podium, ya que los alemanes le arrebatan la segunda posición a los holandeses. En total, llegaron 107.207 personas procedentes de tierras germanas y 106.032 desde los Países Bajos.

Un ‘sorpasso’ que a punto está de haber también por la medalla de chocolate, ya que los 63.012 italianos han sido desbancados por los 71.568 austriacos, con casi 20.000 visitantes más en el último año.

Esa pelea por la cuarta plaza se recrudece por el ímpetu de los 62.466 belgas, los 60.816 suecos o los 55.848 ingleses. De hecho, el turismo procedente de Bélgica o Reino Unido ha crecido cada uno en 10.000 visitantes en el último año.

Así, Centroeuropa sigue mirando de cerca a Aragón y son diversos los países de procedencia que han dejado buenas cifras en 2025. Además de los 71.568 austriacos, han llegado 37.310 personas de Polonia, 20.008 de Luxemburgo, o casi 10.000 de Liechtenstein, sin olvidar a los 35.942 de Rumanía.

Fuera de Europa, destaca también la recuperación de los turistas de Estados Unidos, que crecen un 40% y ya rozan los 50.000 visitantes, o los casi 17.000 que llegan de Marruecos. O la situación de Israel, que duplica el número de personas que llegan a Aragón.

La apuesta del Gobierno de Aragón por el turista latinoamericano también se deja notar, duplicándose los procedentes de Perú (3.031) o Paraguay (559), con importantes repuntes de Argentina (4.767) o Brasil (4.479) o crecimiento de Colombia (casi 17.000).

Mención aparte merece China, que poco a poco confirma su recuperación tras la pandemia. Si en 2019 fueron el principal turista de Zaragoza, la Covid19 frenó de lleno su turismo, que ahora vuelve a recuperarse, con casi 15.000 visitantes en 2025, 4.200 más que el año anterior.

¿A dónde van los aragoneses?

Los datos del INE también muestran cuáles son los destinos preferidos por los aragoneses, que en 2025 eligieron más viajar por dentro de la península, ya que el número de turistas que salieron al extranjero descendió en 3.667, hasta las 655.029 (sin contar que algún afortunado haya repetido).

El destino favorito vuelve a ser Francia, aunque los turistas han caído en casi 10.000 personas, con 233.917 visitas al país vecino. Tampoco hay cambios en el resto del podio, con Italia siendo el elegido por 84.904 aragoneses y Portugal, el de 58.675.

Pero hay aragoneses que también optaron en 2025 por destinos exóticos, como los 531 que viajaron a Cabo Verde, los 31 que fueron a Kuwait, 50 a Nepal, o 41 a Singapur.